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Volby 2026: Prima chystá tři superdebaty, ČT jednu z Národního muzea

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  12:58
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Už jen dny zbývají do komunálních a doplňovacích voleb do Senátu. Finišuje proto i předvolební televizní vysílání. CNN Prima NEWS odstartuje v pondělí superdebatní týden. Veřejnoprávní Česká televize ukončí předvolební servis ve čtvrtek diskusí z Národního muzea. Nova příští týden ukončí sérii superdebat, tentokrát pozve lídry kandidátek z Brna a Praha.

Na CNN Prima NEWS zasvětili superdebatám tři večery, ve kterých se postupně utkají lídři nejsilnějších politických subjektů podle výsledků v celorepublikových předvolebních průzkumech. Moderovat je budou Terezie Tománková, Pavlína Wolfová a Petr Suchoň. CNN Prima NEWS nabídne v superdebatách šestnáct politických kandidujících subjektů.

Superdebaty iDNES.cz

Stranou předvolebních superdebat nezůstal ani portál iDNES.cz a postupně odvysílal tři s lídry z Brna, Ostravy a Prahy.

V pondělí 5. října diváky čeká velká debata stran a hnutí s preferencemi do 3 %, které v letošních průzkumech překročily alespoň 1 %: Zelení, Přísaha, PRO, Stačilo!, SOCDEM a Svobodní. V úterý 6. října se představí strany a hnutí, které se v první polovině roku 2026 dostaly v průzkumech na 3 % a více: Naše Česko, TOP 09, KDU-ČSL a KSČM. A ve středu 7. října přijde superdebata nejsilnějších stran a hnutí, které v první polovině roku překročily 5 %: ANO, ODS, STAN, SPD, Piráti a Motoristé sobě.

Kandidáti do komunálních voleb 2026

Všechny debaty na CNN Prima NEWS začínají v 21:00. Už od 20:20 jim bude předcházet studio s experty, kteří ve 23:00 následně zhodnotí výkony politiků. V průběhu samotné debaty budou diváci moci prostřednictvím QR kódů hlasovat o tom, který z diskutujících politiků je svým výkonem nejvíc přesvědčil.

Předvolební vysílání vyvrcholí ve čtvrtek 8. října i na obrazovkách České televize (ČT) a to superdebatou z Národního muzea s předsedy politických stran a hnutí. Po osmé hodině začne diskuse na kanálu ČT24.

Volby 2026

V televizi Nova pokračuje moderátorka Bára Divišová v sérii předvolebních superdebat, ve kterých se lídři kandidátek střetnou nad řešením klíčových regionálních problémů. Zbývají debaty v pátek z Ostravy, v pondělí z Brna a poslední diváci uvidí ve středu z Prahy.

Během volební soboty pak budou všechny tři televize vysílat volební studia s průběžnými výsledky, analýzami či exkluzivními komentáři. CNN Prima NEWS chystá zapojit i rozšířenou realitu.

Zpravodajské pořady Novy přinesou v samotných volebních dnech informace a reakce z volebních štábů. V sobotu TN Live odvysílá speciální volební studio s průběžnými i finálními výsledky, kterým provedou moderátorky Bára Divišová a Klára Košacká.

Před druhým kolem voleb do Senátu plánuje CNN Prima NEWS odvysílat také duely všech postupujících kandidátů.

Pozornost přesune k soubojům o senátorské mandáty i ČT, která od 12. do 14. října plánuje duely kandidátů postupujících do druhého kola. Podle výsledků prvního kola jich ČT odvysílá až sedmadvacet. Volební vysílání završí v sobotu 17. října studio věnované druhému kolu voleb do Senátu.

Vstoupit do diskuse

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