Na CNN Prima NEWS zasvětili superdebatám tři večery, ve kterých se postupně utkají lídři nejsilnějších politických subjektů podle výsledků v celorepublikových předvolebních průzkumech. Moderovat je budou Terezie Tománková, Pavlína Wolfová a Petr Suchoň. CNN Prima NEWS nabídne v superdebatách šestnáct politických kandidujících subjektů.
Superdebaty iDNES.cz
V pondělí 5. října diváky čeká velká debata stran a hnutí s preferencemi do 3 %, které v letošních průzkumech překročily alespoň 1 %: Zelení, Přísaha, PRO, Stačilo!, SOCDEM a Svobodní. V úterý 6. října se představí strany a hnutí, které se v první polovině roku 2026 dostaly v průzkumech na 3 % a více: Naše Česko, TOP 09, KDU-ČSL a KSČM. A ve středu 7. října přijde superdebata nejsilnějších stran a hnutí, které v první polovině roku překročily 5 %: ANO, ODS, STAN, SPD, Piráti a Motoristé sobě.
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Kandidáti do komunálních voleb 2026
Všechny debaty na CNN Prima NEWS začínají v 21:00. Už od 20:20 jim bude předcházet studio s experty, kteří ve 23:00 následně zhodnotí výkony politiků. V průběhu samotné debaty budou diváci moci prostřednictvím QR kódů hlasovat o tom, který z diskutujících politiků je svým výkonem nejvíc přesvědčil.
Předvolební vysílání vyvrcholí ve čtvrtek 8. října i na obrazovkách České televize (ČT) a to superdebatou z Národního muzea s předsedy politických stran a hnutí. Po osmé hodině začne diskuse na kanálu ČT24.
Volby 2026
Komunální: Termín, kandidáti, jak se hlasuje
Senátní: Kde se volí senátor a kdo kandiduje
Voličský průkaz: Jak a kdy žádat
Volební komise: Kdy a kde se přihlásit a jaká je odměna
Křížky, nebo kroužky: Jak se volí v komunálních volbách
Muž či žena na radnici: Jak se volí starosta a kolik za to bere
Primátor, nebo starosta? A kdo o něm rozhodne?
V televizi Nova pokračuje moderátorka Bára Divišová v sérii předvolebních superdebat, ve kterých se lídři kandidátek střetnou nad řešením klíčových regionálních problémů. Zbývají debaty v pátek z Ostravy, v pondělí z Brna a poslední diváci uvidí ve středu z Prahy.
Během volební soboty pak budou všechny tři televize vysílat volební studia s průběžnými výsledky, analýzami či exkluzivními komentáři. CNN Prima NEWS chystá zapojit i rozšířenou realitu.
Zpravodajské pořady Novy přinesou v samotných volebních dnech informace a reakce z volebních štábů. V sobotu TN Live odvysílá speciální volební studio s průběžnými i finálními výsledky, kterým provedou moderátorky Bára Divišová a Klára Košacká.
Před druhým kolem voleb do Senátu plánuje CNN Prima NEWS odvysílat také duely všech postupujících kandidátů.
Pozornost přesune k soubojům o senátorské mandáty i ČT, která od 12. do 14. října plánuje duely kandidátů postupujících do druhého kola. Podle výsledků prvního kola jich ČT odvysílá až sedmadvacet. Volební vysílání završí v sobotu 17. října studio věnované druhému kolu voleb do Senátu.