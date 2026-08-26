Volby 2026
Komunální: Termín, kandidáti, jak se hlasuje
Senátní: Kde se volí senátor a kdo kandiduje
Voličský průkaz: Jak a kdy žádat
Volební komise: Kdy a kde se přihlásit a jaká je odměna
Křížky, nebo kroužky: Jak se volí v komunálních volbách
Muž či žena na radnici: Jak se volí starosta a kolik za to bere
Primátor, nebo starosta? A kdo o něm rozhodne?
„Blíží se jeden z vrcholů roku pro redakci zpravodajství. A my už teď děláme všechno pro to, abychom opět ukázali, že čtenářům nabízíme prvotřídní obsah,“ uvedl vedoucí zpravodajství iDNES.cz Tomáš Franěk.
Na adrese www.iDNES.cz/volby čtenáři najdou přehledné zpravodajství, předvolební průzkumy i rady, jak volit v jednotlivých volbách.
„Před volbami chystáme ve spolupráci s regionálními redakcemi sérii reportáží z mítinků, seriál velkých profilových rozhovorů s předsedy stran a zajímavými vybranými kandidáty napříč republikou či tři velké debaty s pražskými, brněnskými a ostravskými lídry,“ doplnil Franěk.
Poznamenal, že to ale zdaleka není vše. Zpravodajové portálu rovněž průběžně sledují předvolební kampaň. „Samozřejmě čtenářům nabízíme i praktický servis. Prostě aby všechno, co se týká voleb, našli u nás,“ připomněl.
Komunální a senátní volby 2026
Volby do zastupitelstev měst a obcí proběhnou společně s prvním kolem senátních voleb v pátek 9. a sobotu 10. října 2026. Druhé kolo senátních voleb se uskuteční následující týden v pátek 16. a sobotu 17. října.
Vrcholem servisu pak bude samotný volební víkend. „Celá redakce bude čtenářům předkládat nejen průběžné, rychlé a srozumitelné zpravodajství a výsledkový servis, ale také analýzy, komentáře, rozhovory, zajímavá data či reportáže ze štábů jednotlivých stran,“ popsal vedoucí zpravodajství iDNES.cz.
Práce zpravodajů iDNES.cz ale neskončí ani po samotném hlasování voličů. „Budeme bedlivě hlídat povolební vyjednávání a mapovat kauzy po celé republice. A zároveň se začneme chystat na prezidentské volby v lednu 2028,“ uzavřel Tomáš Franěk.