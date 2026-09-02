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Volby 2026: Televize i ČRo startují předvolební maraton, ten vyvrcholí volebními studii

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  10:00
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

Česko čekají v říjnu komunální a senátní volby. Veřejnoprávní i obě největší komerční televize už rozběhly předvolební vysílání. Diváci se mohou těšit na předvolební debaty z velkých měst i menších obcí, rozhovory s kandidáty či duely senátorských kandidátů před druhým kolem hlasování. Od září spustil předvolební vysílání i Český rozhlas. Vrcholem volebních servisů budou v den hlasování volební studia.

„Na CNN Prima NEWS bereme předvolební vysílání mimořádně vážně. Celý tým se věnuje přípravám dlouhé měsíce. Od září nabídneme několik velkých debat týdně a tradičně špičkový volební servis, jak jsou diváci u nás zvyklí,“ uvedl šéfredaktor CNN Prima NEWS Tomáš Vojáček.

Zpravodajská multiplatforma CNN Prima NEWS věnuje pondělky velkým debatám kandidátů na primátora ve vybraných krajských městech, středy pak debatám kandidátů do Senátu. Nechybí speciální formáty, včetně Superdebaty mladých politiků Generace Z.

Volby 2026

Předvolební vysílání na CNN Prima NEWS odstartuje první zářijový týden speciál s názvem České zájmy v Evropě z Bruselu s diváky ve studiu. Naváže speciál PARTIE: Měsíc do voleb a od druhého zářijového týdne se diváci mohou těšit na minimálně dvě velké debaty každý týden i pásmo profilových rozhovorů s předsedy jednotlivých stran a hnutí v pořadu K VĚCI. Vše vyvrcholí superdebatním týdnem a následným víkendovým volebním centrem ve volební sobotu s průběžnými výsledky, analýzami, exkluzivními komentáři a nově i se zapojením rozšířené reality. Před druhým kolem voleb do Senátu plánuje CNN Prima NEWS odvysílat také duely všech kandidátů, kteří se o křesla utkají.

Důležitou roli budou hrát ve volebním vysílání CNN Prima NEWS také ankety a hlasování s pomocí QR kódu.

Na nadcházející komunální a senátní volby se připravuje i TV Nova a její zpravodajský kanál TN Live. Volební vysílání zahájí 7. září na TN Live sérií třinácti duelů kandidátů na primátory krajských měst nazvanou Napřímo – Chcete být primátorem? pod vedením moderátorů Marka Bruny a Zuzany Drábkové. Na ně 28. září naváže pětice Superdebat, ve kterých Bára Divišová vyzpovídá lídry kandidátek z Českých Budějovic, Plzně, Ostravy, Brna a Prahy.

Hlavní zpravodajská relace Televizní noviny se bude průběžně věnovat reportážím o klíčových tématech, kandidátech a dění v regionech. Na zásadní otázky komunálních a senátních voleb se pak zaměří pořad Za pět minut dvanáct.

V samotných volebních dnech přinesou zpravodajské pořady Novy aktuální informace a reakce z volebních štábů. V sobotu TN Live odvysílá speciální volební studio s průběžnými i finálními výsledky, kterým provedou moderátorky Bára Divišová a Klára Košacká.

Volební vysílání má své místo i na veřejnoprávní České televizi. Ta v rámci předvolebního vysílání v průběhu letních prázdnin odvysílala na ČT24 regionální pořady SeČTeno. Od 10. září pak chystá předvolební tematické debaty z Plzně, Ostravy, Brna a Prahy. Den před otevřením volebních místností, tedy ve čtvrtek 8. října, je na programu Superdebata. Druhý den voleb v sobotu 10. října bude už tradiční volební studio. V následujícím týdnu se utkají v duelech postupující kandidáti v senátních volbách a volební maraton uzavře v sobotu 17. října opět volební studio po druhém kolem voleb do Senátu.

Český rozhlas zapojí regionální stanice

Stranou volebního vysílání nezůstane ani Český rozhlas. Stanice Radiožurnál a Český rozhlas Plus připravují debaty lídrů pražských kandidátek a také diskuze z menších obcí.

Volby 2026: iDNES.cz nabídne kompletní volební zpravodajství. Od kampaně po výsledky

Součástí programu budou také volební Kulaté stoly bez účasti politiků, zaměřené na senátní volby a komunální volby v Praze, Brně a Ostravě. Radiožurnál zároveň připraví seriál o zajímavostech z kandidátek.

Jedním z hlavních pilířů předvolebního vysílání budou regionální stanice, které připraví průvodce komunálními volbami ze všech krajských a okresních měst. Pořady vycházejí z dotazníků pro kandidující strany a hnutí a regionální stanice je budou vysílat v abecedním pořadí.

Samostatný servis vznikne také pro všech 27 senátních volebních obvodů.

Vyvrcholením předvolebního programu v regionech budou od 5. do 8. října debaty lídrů v krajských městech. Pozváni budou lídři všech kandidujících subjektů a o jejich zařazení do jednotlivých debat rozhodne los.

Během samotných voleb nabídne rozhlas Praktický servis pro voliče – volební vysvětlovna a živé vstupy z volebních místností do regionálního i celostátního vysílání.

Po uzavření volebních místností odvysílají Radiožurnál a Český rozhlas Plus společný šestihodinový speciál, ve stejném čase budou mít vlastní průběžné volební vysílání také regionální stanice.

Mezi prvním a druhým kolem senátních voleb připraví rozhlas duely postupujících kandidátů ve všech obvodech. Po druhém kole nabídnou Radiožurnál a Plus další speciální vysílání.

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