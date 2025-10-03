Nova zahájí prezentaci výsledků voleb hodinu před uzavřením volebních místností v sobotu 4. října. Na kontinuální vysílání nazvané Volby 2025: Rozhodnutí, které moderují Bára Divišová a Rey Koranteng, navážou i volební Televizní noviny. Během vyhlašování výsledků voleb Nova diváky zavede i do historie a připomene osobnosti československé parlamentární tradice.
|CNN Prima NEWS
|3. října 6:00
|Nový den
|CNN Prima NEWS
|4. října 8:00
|Speciál: Česko volí
|ČT24
|4. října 9:00
|Volební studio
|Nova
|4. října 13:00
|Volby 2025: Rozhodnutí
|ČT24
|4. října 22:00
|Události, komentáře - Volební speciál
|Nova
|5. října 11:55
|Za pět minut dvanáct
|CNN Prima NEWS
|5. října 11:00
|PARTII Terezie Tománkové
|CNN Prima NEWS
|5. října 20:15
|Speciál: Povolební vyjednávání
|CNN Prima NEWS
|5. října 21:00
|Volební speciál 360°
|CNN Prima NEWS
|5. října
|Souvislosti Markéty Fialové
Diskuzní pořad Za pět minut dvanáct se v neděli 5. října vrátí do původního vysílacího času a v prvním povolebním vysílání bude kulatý stůl těch, kteří se dostali do Sněmovny.
|
Volby 2025 ONLINE: Fiala s Babišem se v debatě pohádali, pochválili i obdarovali
CNN Prima NEWS v pátek ráno vyzpovídá lídry
Volby budou dominovat i vysílání CNN Prima NEWS. Pátek začne rozhovory Libora Boučka s lídry stran a hnutí ve speciálním vydání Nového dne a bude pokračovat během celého dne.
Na sobotu pak CNN Prima NEWS chystá celodenní volební centrum CNN Prima NEWS. Chybět nebudou predikce výsledků od výzkumného ústavu STEM a živé reakce z volebních štábů na první výsledky sčítání voleb.
Po Hlavních zprávách pak speciál pokračuje a živé zpravodajství bude CNN Prima NEWS přinášet v televizi i na webu celou noc. Moderují Terezie Tománková, Petr Suchoň, Petr Převrátil a Kristýna Malá.
V neděli se diváci mohou těšit na speciální povolební PARTII Terezie Tománkové, kde budou o výsledcích voleb diskutovat vítězové i poražení. Večer pak CNN Prima NEWS nabídne další speciál 360° a na Primě i CNN Prima volební speciál pořadu Souvislosti Markéty Fialové.
ČT24 bude vysílat z Planetária
Veřejnoprávní Česká televize (ČT) na programu ČT24 zahajuje Volební studio v sobotu v 9:00. Nabídne výsledky, analýzy expertů i reakce klíčových aktérů. Moderovat budou Michal Kubal, Marcela Augustová a Daniel Stach.
Z osmi volebních štábů stran a hnutí s největšími šancemi na vstup do Poslanecké sněmovny budou moderátoři a reportéři ČT přinášet živě reakce politických špiček i klíčových aktérů. Ve studiu budou průběžné výsledky komentovat experti.
Dění volebního dne pak shrnou Události. Události, komentáře od 22:00 nastíní obrysy povolebního uspořádání politické scény se zástupci stran a hnutí zastoupených v nové Sněmovně. Vysílání bude pokračovat přes noc a v neděli bude sledovat první povolební vyjednávání.
Novinkou letošního volebního vysílání je přesun části programu do pražského Planetária. Odtud bude moderovat Daniel Stach, kterého doplní Vladimír Piskala s interaktivními daty, statistikami a zajímavostmi.
Kde sledovat výsledky voleb online
Výsledky voleb a povolební situaci můžete sledovat i ve volebním studiu iDNES.cz a MF DNES. To v sobotu od 14:00 nabídne živé vysílání plného analýz, komentářů a exkluzivních hostů. Reportéři iDNES.cz a MF DNES budou celé odpoledne referovat z volebních štábů stran a hnutí. Volební výsledky můžete na serveru iDNES.cz sledovat i podle jednotlivých obcí.
|
Volby 2025: Expremiéři i špičkoví komentátoři se sejdou ve volebním studiu iDNES.cz
Sčítání hlasů lze sledovat i na webu Volby.cz, dodavatelem dat je Český statistický úřad.