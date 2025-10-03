Volby 2025 v TV a ONLINE: Kde sledovat výsledky voleb živě?

Autor:
  8:30
Volby do Sněmovny vrcholí. V sobotu ve 14 hodin se uzavřou volební místnosti a začne sčítání hlasů. Televize CNN Prima NEWS, Česká televize i Nova ale spustí volební studia už před uzavřením místností. Sčítání hlasů online nabídne i volební studio iDNES.cz. Kdy a kde sledovat sčítání výsledků voleb? Co si televize pro diváky přichystaly?
Sčítání hlasů odevzdaných ve sněmovních volbách 2025 můžete sledovat online i v televizi

Sčítání hlasů odevzdaných ve sněmovních volbách 2025 můžete sledovat online i v televizi
7 fotografií

Nova zahájí prezentaci výsledků voleb hodinu před uzavřením volebních místností v sobotu 4. října. Na kontinuální vysílání nazvané Volby 2025: Rozhodnutí, které moderují Bára Divišová a Rey Koranteng, navážou i volební Televizní noviny. Během vyhlašování výsledků voleb Nova diváky zavede i do historie a připomene osobnosti československé parlamentární tradice.

Volební vysílání
CNN Prima NEWS3. října 6:00Nový den
CNN Prima NEWS4. října 8:00Speciál: Česko volí
ČT244. října 9:00Volební studio
Nova4. října 13:00Volby 2025: Rozhodnutí
ČT244. října 22:00Události, komentáře - Volební speciál
Nova 5. října 11:55Za pět minut dvanáct
CNN Prima NEWS5. října 11:00PARTII Terezie Tománkové
CNN Prima NEWS5. října 20:15Speciál: Povolební vyjednávání
CNN Prima NEWS5. října 21:00Volební speciál 360°
CNN Prima NEWS5. října Souvislosti Markéty Fialové

Diskuzní pořad Za pět minut dvanáct se v neděli 5. října vrátí do původního vysílacího času a v prvním povolebním vysílání bude kulatý stůl těch, kteří se dostali do Sněmovny.

Volby 2025 ONLINE: Fiala s Babišem se v debatě pohádali, pochválili i obdarovali

CNN Prima NEWS v pátek ráno vyzpovídá lídry

Volby budou dominovat i vysílání CNN Prima NEWS. Pátek začne rozhovory Libora Boučka s lídry stran a hnutí ve speciálním vydání Nového dne a bude pokračovat během celého dne.

Na sobotu pak CNN Prima NEWS chystá celodenní volební centrum CNN Prima NEWS. Chybět nebudou predikce výsledků od výzkumného ústavu STEM a živé reakce z volebních štábů na první výsledky sčítání voleb.

Po Hlavních zprávách pak speciál pokračuje a živé zpravodajství bude CNN Prima NEWS přinášet v televizi i na webu celou noc. Moderují Terezie Tománková, Petr Suchoň, Petr Převrátil a Kristýna Malá.

V neděli se diváci mohou těšit na speciální povolební PARTII Terezie Tománkové, kde budou o výsledcích voleb diskutovat vítězové i poražení. Večer pak CNN Prima NEWS nabídne další speciál 360° a na Primě i CNN Prima volební speciál pořadu Souvislosti Markéty Fialové.

ČT24 bude vysílat z Planetária

Veřejnoprávní Česká televize (ČT) na programu ČT24 zahajuje Volební studio v sobotu v 9:00. Nabídne výsledky, analýzy expertů i reakce klíčových aktérů. Moderovat budou Michal Kubal, Marcela Augustová a Daniel Stach.

Z osmi volebních štábů stran a hnutí s největšími šancemi na vstup do Poslanecké sněmovny budou moderátoři a reportéři ČT přinášet živě reakce politických špiček i klíčových aktérů. Ve studiu budou průběžné výsledky komentovat experti.

Dění volebního dne pak shrnou Události. Události, komentáře od 22:00 nastíní obrysy povolebního uspořádání politické scény se zástupci stran a hnutí zastoupených v nové Sněmovně. Vysílání bude pokračovat přes noc a v neděli bude sledovat první povolební vyjednávání.

Novinkou letošního volebního vysílání je přesun části programu do pražského Planetária. Odtud bude moderovat Daniel Stach, kterého doplní Vladimír Piskala s interaktivními daty, statistikami a zajímavostmi.

Kde sledovat výsledky voleb online

Výsledky voleb a povolební situaci můžete sledovat i ve volebním studiu iDNES.cz a MF DNES. To v sobotu od 14:00 nabídne živé vysílání plného analýz, komentářů a exkluzivních hostů. Reportéři iDNES.cz a MF DNES budou celé odpoledne referovat z volebních štábů stran a hnutí. Volební výsledky můžete na serveru iDNES.cz sledovat i podle jednotlivých obcí.

Volby 2025: Expremiéři i špičkoví komentátoři se sejdou ve volebním studiu iDNES.cz

Sčítání hlasů lze sledovat i na webu Volby.cz, dodavatelem dat je Český statistický úřad.

Visingr: Čínská armáda dokazuje světu, že se Peking chystá na válku nové éry

3. října 2025  8:26,  aktualizováno  8:57

