Česká televize (ČT) zahájila na zpravodajském programu ČT24 předvolební servis začátkem září. Do říjnových voleb nabídne celkem čtrnáct tematických debat, čtyři duely kandidátů na premiéra a závěrečnou Superdebatu. Kromě toho dostanou prostor i menší politická uskupení, a to v samostatném formátu Politické spektrum.
Tematické debaty se zaměří na nejdůležitější oblasti veřejného života: od dopravy, bydlení a zdravotnictví přes školství, justici či vztahy s Evropskou unií, až po ekonomiku, obranu a zahraniční politiku. Jejich moderátory budou Jana Peroutková, Marcela Augustová, Daniel Takáč a Martin Řezníček. Předvolební debaty veřejnoprávní televize nabízí v úterky, středy a čtvrtky krátce po 20. hodině program ČT24.
Volby do Sněmovny 3. a 4. října 2025
Nedělní večery patří duelům kandidátů na premiéra, v nichž se postupně utkají lídři osmi politických subjektů s nejvyšším volebním potenciálem, vycházející z celostátního sociologického průzkumu pro ČT. Tyto diskuse povede Jana Peroutková spolu s Martinem Řezníčkem. Duel ČT24 uvede zpravodajská Čtyřiadvacítka po tři následující neděle od 22:00 hodin, poslední duel je plánovaný na pondělí 29. 9., rovněž od 22:00 hodin na ČT24.
Vrcholem předvolebního vysílání pak bude 28. září Superdebata, která tradičně představí přímý střet nejsilnějších lídrů. Moderovat ji bude Marcela Augustová a odvysílá ji od 20:00 hodin ČT1 a ČT24.
Debaty pak doplní pořad Události, komentáře, který nabídne rozhovory s lídry všech subjektů.
Součástí předvolebního vysílání budou mimo jiné čtyři vydání pořadu Politické spektrum, který dává prostor stranám, hnutím a koalicím umístěným v aktuálním volebním potenciálu na devátém až šestadvacátém místě. Česká televize tak nabídne možnost představit své programy a názory i menším uskupením. Politické spektrum uvádí program ČT24 každou sobotu.
CNN Prima NEWS vyzvala lídry v regionech
Minimálně dvě předvolební debaty každý týden, speciály pořadů i návrat osvědčených předvolebních formátů, tak vypadá vysílání CNN Prima NEWS před říjnovými parlamentními volbami. Vedle finálových superduelů a velké debaty lídrů stran, hnutí a koalic s diváky nabídne CNN Prima NEWS také regionální debaty a tematické předvolební diskuse v pořadu 360°. Předvolební vysílání vyvrcholí víkendovým volebním speciálem 3. a 4. října.
Předvolební vysílání od září prorostlo celým programem CNN Prima NEWS. Diváci mohou sledovat celou řadu speciálů pořadů. Například Co na to vaše peněženka chystá v úterý a čtvrtek v 17:55 pravidelně duely s ekonomickými experty stran a hnutí. Polední diskuse jeden na jednoho K VĚCI nabízí každý všední den profilový rozhovor se šéfy stran a volebními lídry. A speciální formát Divoká karta dá ve středu a pátek ve 14:15 prostor lidem z nižších pozic kandidátek, kteří v médiích často nevystupují, a také zástupcům stran s nižšími preferencemi. Prostřednictvím aplikace CNN Prima NEWS budou mít diváci také možnost klást politikům otázky.
Nova nabídne opět závěrečné debaty dvě
I televize Nova už rozběhla zpravodajství před volbami. Diváci se mohou těšit na reportáže v Televizních novinách, rozhovory v pořadu Napřímo na TN Live nebo velké předvolební debaty. Sjednocujícím prvkem předvolebního zpravodajství je V 25, které je poskládáno z české vlajky.
Diskuzní pořad Za pět minut dvanáct se přesunul na sobotu a lehce změnil před volbami strukturu. Navíc diváci mohou celý týden posílat dotazy pro politiky. Po volbách se pořad opět vrátí do nedělního vysílacího času a první povolební vysílání bude hned v neděli po volbách kulatý stůl těch, kteří se dostali do Sněmovny.
Rey Koranteng: Každé volby jsou jiné
Dlouholetým moderátorem volebního vysílání na Nově je Rey Koranteng, který se svěřil, jaký je rozdíl v moderování voleb a Televizních novin.
Kolikáté jsou to vaše volby na obrazovce?
Takže necítíte nějakou rutinu
Televizní noviny uvádíte 26 let. Je moderování volebního vysílání jiné?
Novinkou v předvolebním vysílání je pak debata s mladými politiky Hlas Gen Z, kam přijdou diskutovat zástupci politických stran a hnutí, kterým ještě nebylo 30 let.
„Další novinkou je seriál debat s kandidáty nebo adepty na důležité ministerské posty nazvaný Proč, pane ministře? Diváci tak uvidí, jaké názory zastávají lidé, kteří mají ambici řídit důležité rezorty budoucí vlády. V budoucnu tak budou moci lépe porovnat vize a sliby s realitou,“ popsal moderátor Rey Koranteng.
Klíčovým pořadem budou opět poslední televizní debaty před otevřením volebních místností, a to ve čtvrtek 2. října od 17:00 a 20:00. TV Nova i tentokrát pro lepší přehlednost pro diváky i větší prostor pro samotné kandidáty nabídne poslední debaty dvě. Ve 20:00 se v diskuzi moderované Reyem Korantengem potkají obhajující premiér a lídr nejsilnějšího opozičního hnutí. V debatě s Bárou Divišovou od 17:00 pak ostatní relevantní kandidáti.
Předvolební a volební vysílání vyvrcholí prezentací výsledků, které na Nově začíná krátce před uzavřením volebních místností v sobotu 4. října. Na kontinuální vysílání naváží i volební Televizní noviny. Během vyhlašování výsledků voleb Nova diváky zavede i do historie a připomene osobnosti československé parlamentární tradice.