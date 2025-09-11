Volby 2025: Superdebata na ČT, Nova dvě debaty na závěr, Prima o regionech

Autor:
  12:00
Volby se Sněmovny se blíží. Předvolební vysílání v televizích běží v plném proudu. Předvolební debaty odhalují názory politiků na obrazovkách CNN Prima NEWS, České televize i Novy. Televize toho pro voliče ale nachystaly více.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Moderátoři předvolebního vysílání CNN Prima NEWS
Moderátoři předvolebního a volebního vysílání České televize
Moderátoři předvolebního a volebního vysílání televize Nova
CNN Prima NEWS nabízí minimálně dvě předvolební debaty každý týden
11 fotografií

Česká televize (ČT) zahájila na zpravodajském programu ČT24 předvolební servis začátkem září. Do říjnových voleb nabídne celkem čtrnáct tematických debat, čtyři duely kandidátů na premiéra a závěrečnou Superdebatu. Kromě toho dostanou prostor i menší politická uskupení, a to v samostatném formátu Politické spektrum.

Moderátoři předvolebního vysílání CNN Prima NEWS
Moderátoři předvolebního a volebního vysílání České televize
Moderátoři předvolebního a volebního vysílání televize Nova
CNN Prima NEWS nabízí minimálně dvě předvolební debaty každý týden
11 fotografií

Tematické debaty se zaměří na nejdůležitější oblasti veřejného života: od dopravy, bydlení a zdravotnictví přes školství, justici či vztahy s Evropskou unií, až po ekonomiku, obranu a zahraniční politiku. Jejich moderátory budou Jana Peroutková, Marcela Augustová, Daniel Takáč a Martin Řezníček. Předvolební debaty veřejnoprávní televize nabízí v úterky, středy a čtvrtky krátce po 20. hodině program ČT24.

Volby do Sněmovny 3. a 4. října 2025

Nedělní večery patří duelům kandidátů na premiéra, v nichž se postupně utkají lídři osmi politických subjektů s nejvyšším volebním potenciálem, vycházející z celostátního sociologického průzkumu pro ČT. Tyto diskuse povede Jana Peroutková spolu s Martinem Řezníčkem. Duel ČT24 uvede zpravodajská Čtyřiadvacítka po tři následující neděle od 22:00 hodin, poslední duel je plánovaný na pondělí 29. 9., rovněž od 22:00 hodin na ČT24.

Vrcholem předvolebního vysílání pak bude 28. září Superdebata, která tradičně představí přímý střet nejsilnějších lídrů. Moderovat ji bude Marcela Augustová a odvysílá ji od 20:00 hodin ČT1 a ČT24.

Debaty pak doplní pořad Události, komentáře, který nabídne rozhovory s lídry všech subjektů.

Součástí předvolebního vysílání budou mimo jiné čtyři vydání pořadu Politické spektrum, který dává prostor stranám, hnutím a koalicím umístěným v aktuálním volebním potenciálu na devátém až šestadvacátém místě. Česká televize tak nabídne možnost představit své programy a názory i menším uskupením. Politické spektrum uvádí program ČT24 každou sobotu.

CNN Prima NEWS vyzvala lídry v regionech

Minimálně dvě předvolební debaty každý týden, speciály pořadů i návrat osvědčených předvolebních formátů, tak vypadá vysílání CNN Prima NEWS před říjnovými parlamentními volbami. Vedle finálových superduelů a velké debaty lídrů stran, hnutí a koalic s diváky nabídne CNN Prima NEWS také regionální debaty a tematické předvolební diskuse v pořadu 360°. Předvolební vysílání vyvrcholí víkendovým volebním speciálem 3. a 4. října.

Předvolební vysílání od září prorostlo celým programem CNN Prima NEWS. Diváci mohou sledovat celou řadu speciálů pořadů. Například Co na to vaše peněženka chystá v úterý a čtvrtek v 17:55 pravidelně duely s ekonomickými experty stran a hnutí. Polední diskuse jeden na jednoho K VĚCI nabízí každý všední den profilový rozhovor se šéfy stran a volebními lídry. A speciální formát Divoká karta dá ve středu a pátek ve 14:15 prostor lidem z nižších pozic kandidátek, kteří v médiích často nevystupují, a také zástupcům stran s nižšími preferencemi. Prostřednictvím aplikace CNN Prima NEWS budou mít diváci také možnost klást politikům otázky.

Nova nabídne opět závěrečné debaty dvě

I televize Nova už rozběhla zpravodajství před volbami. Diváci se mohou těšit na reportáže v Televizních novinách, rozhovory v pořadu Napřímo na TN Live nebo velké předvolební debaty. Sjednocujícím prvkem předvolebního zpravodajství je V 25, které je poskládáno z české vlajky.

Kalkulačka k volbám

Diskuzní pořad Za pět minut dvanáct se přesunul na sobotu a lehce změnil před volbami strukturu. Navíc diváci mohou celý týden posílat dotazy pro politiky. Po volbách se pořad opět vrátí do nedělního vysílacího času a první povolební vysílání bude hned v neděli po volbách kulatý stůl těch, kteří se dostali do Sněmovny.

Rey Koranteng: Každé volby jsou jiné

Dlouholetým moderátorem volebního vysílání na Nově je Rey Koranteng, který se svěřil, jaký je rozdíl v moderování voleb a Televizních novin.

Kolikáté jsou to vaše volby na obrazovce?
To nevím, nikdy jsem to nepočítal. První volby, které jsem komentoval byly, když kandidoval na prezidenta Miloš Zeman proti Jiřímu Drahošovi. Už jich bylo hodně, ale je to jako se závodem, prostě každý je nový.

Takže necítíte nějakou rutinu
Ne. Lidi, témata i strany se mění. Minule jsme byli svědky slučování, řekněme, toho středopravého bloku, teď se to zase děje u levostředového. Politická scéna v České republice se spíš fragmentovala. Teď máme zase tendenci ke spojování. Témata se mění. Svět vypadá jinak.

Televizní noviny uvádíte 26 let. Je moderování volebního vysílání jiné?
To je úplně jiná disciplína. To se vůbec nedá srovnat. Jsou to dva různé světy, to je jako srovnávat v lyžování slalom a sjezd.

Novinkou v předvolebním vysílání je pak debata s mladými politiky Hlas Gen Z, kam přijdou diskutovat zástupci politických stran a hnutí, kterým ještě nebylo 30 let.

„Další novinkou je seriál debat s kandidáty nebo adepty na důležité ministerské posty nazvaný Proč, pane ministře? Diváci tak uvidí, jaké názory zastávají lidé, kteří mají ambici řídit důležité rezorty budoucí vlády. V budoucnu tak budou moci lépe porovnat vize a sliby s realitou,“ popsal moderátor Rey Koranteng.

Klíčovým pořadem budou opět poslední televizní debaty před otevřením volebních místností, a to ve čtvrtek 2. října od 17:00 a 20:00. TV Nova i tentokrát pro lepší přehlednost pro diváky i větší prostor pro samotné kandidáty nabídne poslední debaty dvě. Ve 20:00 se v diskuzi moderované Reyem Korantengem potkají obhajující premiér a lídr nejsilnějšího opozičního hnutí. V debatě s Bárou Divišovou od 17:00 pak ostatní relevantní kandidáti.

Předvolební a volební vysílání vyvrcholí prezentací výsledků, které na Nově začíná krátce před uzavřením volebních místností v sobotu 4. října. Na kontinuální vysílání naváží i volební Televizní noviny. Během vyhlašování výsledků voleb Nova diváky zavede i do historie a připomene osobnosti československé parlamentární tradice.

Vstoupit do diskuse

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání

Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo zastavit v obci Buk, odkud jej odvezli na výslech do Příbrami, kde se k věci odmítl vyjádřit. S...

V Lisabonu vykolejila slavná lanovka. Vůz se roztříštil o dům u trati, zahynulo 16 lidí

V Lisabonu vykolejila a havarovala lanovka Glória, která patří mezi oblíbené turistické atrakce. Počet úmrtí vzrostl na šestnáct, v nemocnici jsou dvě desítky lidí. Příčina nehody je zatím...

Ulice slaví 20 let od premiéry. Jak šel čas s hrdiny nekonečného seriálu

Je to přesně 20 let od premiéry prvního dílu nováckého seriálu Ulice. Za tu dobu „nekonečným“ seriálem prošla řada herců. Někteří už nejsou mezi námi, jiní odešli, aby se pak zase vrátili, další...

Řidič formule ukázal, jak ho policie dopadla. Stěžuje si, že neprávem

Policistům se podařilo v neděli zastavit formuli, která se proháněla po dálnici D4. Jednapadesátiletého řidiče pronásledovali až k jeho domu, kde se muž odmítal policii ztotožnit. Hájil se tím, že...

Rozpadla se jako krabice, pak se ozval pláč. Svědci popisují hrůzu v Lisabonu

Svědci popisují, že slavná lisabonská lanovka Glória se při nárazu do budovy rozpadla jako krabice z kartonu. Někteří uvádějí, že na místě nehody bylo ticho, které narušil až pláč dítěte. Společnost...

Stáhněte Faltýnka z kandidátky, vyzývá ANO Rakušan. Vadí mu údajný vliv na veřejné zakázky

Hnutí ANO by mělo stáhnout ze své kandidátky poslance Jaroslava Faltýnka. Na síti X to uvedl ministr vnitra Vít Rakušan. Faltýnek dle odposlechů mohl ovlivnit rozhodování Úřadu pro ochranu...

11. září 2025  11:39

Maďarsko objevilo další ložisko domácí ropy, bude dodávat tisíc barelů denně

Skupina MOL ve spolupráci se společností O&GD oznámila objev nového ropného naleziště u maďarské obce Galgahévíz. Ropu nalezla v hloubce 2 400 metrů. Nový vrt bude tvořit přibližně 4 procenta ropné...

11. září 2025  11:31

Zrádná záměna. Žena si spletla borůvky s jedovatým rulíkem, skončila v nemocnici

Záchranáři zasahovali v Pavlově u Mohelnice na Šumpersku, kde seniorka v lese sbírala borůvky a omylem požila několik plodů jedovatého rulíku zlomocného, který je podobný. Ženu se podařilo...

11. září 2025  11:11

Z okna bytu během oslavy vylétla kovová berle, na ulici zranila dva chlapce

Dva osmileté chlapce zranila v centru Brna berle, která nečekaně vylétla z okna v prvním patře. Jeden měl po zásahu zdravotnickou pomůckou na hlavě velkou bouli, druhý krvavý šrám. Podle svědkyň...

11. září 2025  11:04

Volby do Poslanecké sněmovny 2025 ONLINE: Černochová bude bilancovat

Sledujeme online

Volby do Poslanecké sněmovny se v Česku konají 3. a 4. října. Sledujte předvolební kampaň, volby samotné i povolební vyjednávání v podrobné online reportáži iDNES.cz.

11. září 2025  11:04

Pražský hrad dostává jinou tvář. Novým logem bude nápis inspirovaný gotikou

Hrad představil svou novou vizuální identitu. V otevřené soutěži zvítězil návrh Studia Marvil, jehož základem je typografie a vytvoření nového písma. Na logu bude pouze příslušný nápis „Pražský hrad“...

11. září 2025,  aktualizováno  11:03

Prasečí hlavy u mešit ve Francii měly zvýšit napětí. Stopa vede na východ Evropy

Den poté, co před mešitami v pařížské aglomeraci našli nejméně devět prasečích hlav, oznámila tamní prokuratura, že za činem stojí duo cizinců, kteří ihned po vykonání aktu opustili zemi. Podle...

11. září 2025  10:51

Festival zrušil kvůli izraelskému dirigentovi koncert. Skandál, zní z Německa

V Německu vyvolalo pobouření rozhodnutí belgického hudebního festivalu, který zrušil koncert Mnichovských filharmoniků naplánovaný na příští týden. Důvodem bylo, že měl orchestr dirigovat Izraelec...

11. září 2025  10:46

Ukrajinci zasáhli Rusku loď za miliardu, podobných má jen několik

Ukrajinská vojenská rozvědka (HUR) ve středu poškodila u Novorossijsku průzkumné plavidlo ruské Černomořské flotily v hodnotě 60 milionů dolarů.

11. září 2025  10:37

Policie odvolala pátrání po pacientovi z Bohnic. Důvody pominuly, řekla

Pražská policie odvolala pátrání po šestadvacetiletém pacientovi psychiatrické léčebny v Bohnicích, které vyhlásila ve středu poté, co se nevrátil z povolené vycházky. Podle lékařů hrozilo, že by...

10. září 2025  12:38,  aktualizováno  11.9 10:26

?Nepromeškejte Dreame produkty za opravdu výhodné ceny
?Nepromeškejte Dreame produkty za opravdu výhodné ceny

Už vás nebaví trávit hodiny úklidem? ?S inovativními produkty značky Dreame můžete přeměnit únavné povinnosti v zážitek bez námahy a získat...

Polsko omezilo leteckou dopravu na východě země, zasedne Rada bezpečnosti

Polsko omezilo leteckou dopravu u svých hranic s Běloruskem a Ukrajinou, uvedlo velení ozbrojených sil den po vniknutí ruských dronů do země. Na žádost Varšavy se mimořádně sejde Rada bezpečnosti OSN.

11. září 2025  10:11,  aktualizováno  10:25

Černochová bilancuje čtyři roky v čele obrany. Podepíše také nákup Leopardů

Ministryně obrany Jana Černochová z ODS ve čtvrtek odpoledne na tiskové konferenci zhodnotí své čtyřleté působení v čele resortu. Zároveň připojí podpis pod smlouvy k nákupu 44 velitelských a...

11. září 2025  10:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.