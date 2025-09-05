Volby 2025: iDNES.cz nabízí debaty, profily lídrů i rychlé výsledky

Za měsíc čekají Česko parlamentní volby a portál iDNES.cz připravil rozsáhlý předvolební servis. Už se rozběhla série předvolebních duelů se zástupci kandidujících stran na konkrétní témata. Na čtenáře čeká i série velkých profilových rozhovorů s lídry či seriál reportáží Den s lídrem. Součástí volebního servisu jsou i předvolební ankety.
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Jiří Benák, iDNES.cz

„Letošní volby do Poslanecké sněmovny se vyplatí sledovat u nás na iDNES.cz. Připravili jsme pro čtenáře jedinečný mix: nejenom, že se u nás dozví, co se děje, ale také proč se to děje. Přinášíme podrobné kontinuální a vyvážené online zpravodajství, které doplňujeme o rozhovory, analýzy i komentáře,“ popsal vedoucí zpravodajství a zástupce šéfredaktora iDNES.cz Tomáš Franěk.

Volby 2025 na iDNES.cz

Voliči budou o budoucím složení Sněmovny rozhodovat v pátek 3. a sobotu 4. října. V tyto dny bude iDNES.cz dění sledovat v kontinuální online reportáži a během voleb nabídne čtenářům i živé volební studio.

Sčítání pak budou sledovat redaktoři ve volebních štábech, kde budou i fotografové a videoreportéři.

„Volební víkend pojmeme tak, aby se čtenář u nás dozvěděl vše podstatné. Rychlé a spolehlivé výsledky ve spolupráci s Českým statistickým úřadem, původní zpravodajství z volebních štábů, bezprostřední ohlasy, rozhovory s vítězi i poraženými a hlavně: analýza, co čeká Česko dál. To vše čtenářům iDNES.cz nabídneme. Buďte u toho s námi!“ doplnil Franěk.

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Deset tisíc vojáků na přehlídce v Číně. Si, Putin a Kim se prošli po červeném koberci

V čínském Pekingu se v noci z úterý na středu uskutečnila vojenská přehlídka u příležitosti 80. výročí kapitulace císařského Japonska na konci druhé světové války. Přehlídky se dle odhadů účastnilo...

V Lisabonu vykolejila slavná lanovka. Vůz se roztříštil o dům u trati, zahynulo 16 lidí

V Lisabonu vykolejila a havarovala lanovka Glória, která patří mezi oblíbené turistické atrakce. Počet úmrtí vzrostl na šestnáct, v nemocnici jsou dvě desítky lidí. Příčina nehody je zatím...

Erotický portál zveřejňuje fotky italských političek. V galeriích je i Meloniová

Italské političky kritizují erotický portál, který bez svolení zveřejňuje jejich fotografie. Pod snímky jsou pak často komentáře uživatelů s jasným sexuálním podtextem. Nejméně dvě političky již...

Lékaři mi radí klid, ruším program, vzkázal Babiš po napadení na mítinku

Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše napadl muž berlí. K incidentu došlo na setkání s voliči v Dobré na Frýdecko-Místecku. Podle různých svědectví ho zasáhl do hlavy či krku. Policie na místě pachatele...

Tragédie na Klatovsku. Smrt hocha na brigádě řeší policie jako ublížení na zdraví

Kriminalisté z Klatov se zabývají tragickou událostí, která se ve středu ráno stala ve firmě ve Velkých Hydčicích. Teprve patnáctiletý chlapec tam zemřel po vážném pracovním úrazu. Podle Deníku ho...

Test mléčných svačinek: Některé jogurty skrývají kostky cukru, jinde chybí bílkoviny

V kelímku, kapsičce, krabičce i sklenici, z mléka kravského, ovčího a kozího, s přídavkem vitaminů, bílkovin nebo naopak bez cukru či laktózy. Vždyť je toho tolik! Po kterém mléčném výrobku sáhnout,...

5. září 2025

Na třetině rozpadlých vztahů se podílely finanční problémy, ukázal průzkum

Přes třicet procent Čechů tvrdí, že rozdílný pohled na finance byl v jejich ukončenému vztahu velké téma a zároveň jeden z hlavních důvodů, proč partnerství nedopadlo. Ukázal to průzkum finanční...

5. září 2025

Odhalí nádor, vybere vhodné vajíčko. AI už využívá víc než polovina českých nemocnic

Vyhodnotit rentgen nebo magnetickou rezonanci, rozpoznat nádor na fotografii nebo vybrat vhodné vajíčko k oplodnění. To vše už dnes zvládne umělá inteligence (AI), která stále více proniká i do...

5. září 2025

5. září 2025

Ukrajinci berou Čechům práci, plyn berme i z Ruska, řekl Okamura v Rozstřelu

Šéf SPD Tomio Okamura v Rozstřelu zopakoval, že po volbách míří do vlády ideálně s hnutím ANO a jako prioritu označil ministerstvo vnitra. Ostře se vymezil vůči ukrajinské migraci: „Chceme provést...

5. září 2025

Záruky? Nejlepší by byla vlastní atomovka. Ukrajinci glosují přešlapování Evropy

Od našich zpravodajů na Ukrajině Další summit, další slova o neutuchající podpoře evropských spojenců. Jenže zatímco v Paříži se vůdci takzvané koalice ochotných snažili narýsovat obrysy budoucích bezpečnostních garancí pro...

5. září 2025

Zloději ve Francii ukradli z muzea čínský porcelán za čtvrt miliardy korun

Zloději odnesli z francouzského muzea tři umělecká díla v hodnotě 9,5 milionu eur (v přepočtu asi 232 milionů korun). Zaměřili se na vzácný čínský porcelán.

4. září 2025  22:39

Vítej, dětská obrno. Florida jako první stát USA ruší povinné očkování, i u školáků

Florida se začátkem nového školního roku plánuje konec povinného očkování, a to i pro děti. Stane se tak vůbec prvním americkým státem, který od dekády starého nařízení ustupuje. Podle tamního...

4. září 2025  21:43

Svět přišel o giganta, míní Donatella Versace. Armaniho oplakává i Herzigová

Módní svět truchlí kvůli smrti módního návrháře Giorgia Armaniho, který zemřel ve věku 91 let. Smutek na sociálních sítích vyjádřila například italská návrhářka Donatella Versace, české topmodelky...

4. září 2025  17:02,  aktualizováno  20:25

VIDEO: Kimovi čističi opět v akci. Ničili jeho tělesné stopy po schůzce s Putinem

Tajnůstkářský severokorejský režim přísně střeží jakékoli informace týkající se zdraví vůdce Kim Čong-una. A totéž platí i pro potenciálně zneužitelné fyzické stopy. Proto po středečním setkání mezi...

4. září 2025  20:25

Záruky pro Ukrajinu. Do mírových jednotek chce přes dvacet zemí, oznámil Macron

Celkem 26 zemí přislíbilo, že se zapojí do zajištění bezpečnosti Ukrajiny po dojednání míru s Ruskem, ať již na zemi, na moři či ve vzduchu. Po čtvrtečním jednání lídrů takzvané koalice ochotných v...

4. září 2025  15:31,  aktualizováno  20:18

Pláště neviditelnosti, hra o vlajky. Rusové infiltrují přehlížený strategický Kupjansk

Strategické ukrajinské město Kupjansk v Charkovské oblasti čelí útokům ruských sil, které se uchylují k různým taktikám. Rusové na sebe berou oblečení civilistů, aby do něj pronikli. Využívají i...

4. září 2025

