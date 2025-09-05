„Letošní volby do Poslanecké sněmovny se vyplatí sledovat u nás na iDNES.cz. Připravili jsme pro čtenáře jedinečný mix: nejenom, že se u nás dozví, co se děje, ale také proč se to děje. Přinášíme podrobné kontinuální a vyvážené online zpravodajství, které doplňujeme o rozhovory, analýzy i komentáře,“ popsal vedoucí zpravodajství a zástupce šéfredaktora iDNES.cz Tomáš Franěk.
Volby 2025 na iDNES.cz
Voliči budou o budoucím složení Sněmovny rozhodovat v pátek 3. a sobotu 4. října. V tyto dny bude iDNES.cz dění sledovat v kontinuální online reportáži a během voleb nabídne čtenářům i živé volební studio.
Sčítání pak budou sledovat redaktoři ve volebních štábech, kde budou i fotografové a videoreportéři.
„Volební víkend pojmeme tak, aby se čtenář u nás dozvěděl vše podstatné. Rychlé a spolehlivé výsledky ve spolupráci s Českým statistickým úřadem, původní zpravodajství z volebních štábů, bezprostřední ohlasy, rozhovory s vítězi i poraženými a hlavně: analýza, co čeká Česko dál. To vše čtenářům iDNES.cz nabídneme. Buďte u toho s námi!“ doplnil Franěk.