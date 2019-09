Vojtěch Filip už připravil novelu k majetkovým přiznáním novinářů

Nyní bude pro návrh hledat podporu mezi poslanci dalších klubů. ČTK Filip řekl, že předlohu podá do Sněmovny v nejbližších týdnech.

Vojtěch Filip (Twitter) @vojtafilip Vzkaz pochybovačům: novelu zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů (majetková přiznání) jsem připravil a navrhuji doplnit § 2 odst.1 o nové písmeno r - profesionální novináře v ČT, ČRo, ČTK. Teď nabídnu kolegům, kteří budou mít odvahu to také podepsat. Když nikdo, předložím to sám. 1 člověk to sdílí odpovědětretweetoblíbit

Novináři veřejnoprávních médií by měli podle Filipa stejné povinnosti jako ostatní veřejní funkcionáři, na něž se zákon o střetu zájmů vztahuje. Podávali by vstupní majetkové přiznání, následně každoroční a také výstupní potom, co by práci přestali vykonávat. Internetový registr majetkových přiznání vede ministerstvo spravedlnosti.

Místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip tvrdí, že novináři ovlivňují veřejné mínění, ale nenesou žádnou odpovědnost. „Primárně mi jde o to, aby alespoň to, co se odehrává ve veřejnoprávních médiích, aby byla pravda a ověřené informace,“ vysvětlil.

O návrhu na zavedení majetkových přiznání novinářů Českého rozhlasu a České televize mluvil Filip už v červnu. Za nadsázku pak označil další záměr, aby byli novináři každé čtyři roky voleni. Na majetkových přiznáních ale trval. Poukazoval na to, že veřejnoprávní televize a rozhlas jsou placeny z veřejných prostředků.

Česká televize a Český rozhlas vybírají koncesionářské poplatky, což je podle Filipa kvazidaň. Česká tisková kancelář hradí veškeré náklady výhradně ze své komerční činnosti. Předseda KSČM ale uvedl, že má právo na státní dotace. Protože žádné nečerpá, je podle něho možné, že by v legislativním procesu z předlohy vypadla. Na druhou stranu je ale také podle Filipa možné vztáhnout zákon o střetu zájmů i na novináře soukromých médií.