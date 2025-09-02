Annu Wintourovou ve vedení časopisu Vogue nahradí Chloe Malleová

Autor: ,
  16:33
Novou šéfredaktorkou amerického módního magazínu Vogue bude Chloe Malleová. Nahradí Annu Wintourouvou, která po téměř 40 letech v červnu z vedení odstoupila. Personální změnu v úterý oznámilo vydavatelství.
Chloe Malleová, nová šéfredaktorka módního magazínu Vogue. (1. května 2023)

Chloe Malleová, nová šéfredaktorka módního magazínu Vogue. (1. května 2023) | foto: ČTK

Anna Wintourová na Glamour Women of the Year v New Yorku (8. října 2024)
Když nastane obleva, můžete se poohlédnout třeba po působivém koženém kousku....
Anna Wintourová a Bill Nighy na Met Gala (New York, 1. května 2023)
Anna Wintourová na Met Gala v New Yorku (5. května 2025)
19 fotografií

Jmenování Malleové znamená novou éru pro časopis, který je považován za jeden z nejvlivnějších a nejprestižnějších magazínů ve světě módy, píše britský portál BBC. Devětatřicetiletou Malleovou v úterý jmenovala dlouholetá šéfka Wintourová svou nástupkyní poté, co se Chloe Malleová za posledních 14 let vypracovala v módním časopise až na pozici redaktorky webu Vogue.com a moderátorky podcastu s názvem The Run Through.

Pětasedmdesátiletá Wintourová v červnu oznámila, že po 37 letech opouští svou pozici. Nadále si ale ponechá značný vliv v podobě vedoucích pozic ve vydavatelství. Wintourová zůstává ve funkci globální šéfredaktorky Vogue a jeho 28 dalších vydání po celém světě, a hlavní obsahové ředitelky společnosti Condé Nast, která Vogue i řadu dalších magazínů jako Vanity Fair či Wired vlastní. Agentury AP a Reuters už dříve Britku, která má i americké občanství, označily za jednu z nejdůležitějších osobností světa módy.

Anna Wintourová končí v čele americké Vogue. Ikonický časopis vedla 40 let

Malleová sice nastoupí na pozici nové šéfredaktorky, ale bude se zodpovídat Wintourové, zatímco převezme každodenní provoz amerického vydání, píše AP.

„Vogue formoval mou osobnost, nyní se těším na to, že já budu formovat Vogue,“ uvedla Malleová v oznámení. Nová šéfredaktorka ikonického magazínu je dcerou herečky Candice Bergenové a zesnulého francouzského režiséra Louise Malleho a má americké i francouzské občanství. Do Vogue nastoupila v roce 2011 jako redaktorka společenské rubriky.

Bývalá šéfredaktorka Wintourová během desetiletí Vogue zásadně proměnila a modernizovala třeba tím, že na obálky zařazovala celebrity a kombinovala módu z přehlídek s dostupnějším streetovým stylem. Podporovala také začínající návrháře, mezi nimi Marca Jacobse, Alexandera McQueena či Johna Galliana.

Tvrdá manažerka, jejímž poznávacím znamením je originální účes a sluneční brýle, byla inspirací k postavě, kterou ve filmu Ďábel nosí Pradu z roku 2006 ztvárnila Meryl Streepová.

