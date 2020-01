Italský Vogue nahradil fotografie ilustracemi, chce chránit přírodu

Podle šéfredaktora Farnetiho je to poprvé, kdy Vogue od vynálezu fotografie vychází bez nich. Iniciativa je součástí nové strategie časopisu zaměřené na ochranu životního prostředí. Ta byla vypracována v uplynulých měsících a podepsali ji editoři všech šestadvaceti mutací z vydavatelství Conté Nast.

Loňské zářijové vydání italského Vogue, který je obvykle největším v roce, ukázalo, jak velká je uhlíková stopa jednoho čísla módního magazínu.

„Do jeho výroby se zapojilo sto padesát lidí, jeho výroba zahrnovala zhruba dvacet letů a asi tucet cest vlakem. Čtyřicet aut bylo v pohotovosti. Šedesát mezinárodních dodávek. Světla rozsvícená po nepřetržitou dobu nejméně deset hodin, částečně poháněná benzinovými generátory. Potravinový odpad ze stravovacích služeb. Plast k zabalení oděvů. Elektřina k dobíjení telefonů, fotoaparátů...“ napsal šéfredaktor Farneti.

Lednové číslo má osm různých ilustrovaných obálek, které vznikly bez cestování. Obsahuje články o oděvech, které jsou recyklované z textilního odpadu a obnošeného oblečení. Farneti dodal, že úspory vzniklé výrobou čísla bez nákladných fotografií získá benátská nadace Fondazione Querini Stampalia, jejíž sídlo poškodily listopadové povodně.

Konzultační společnost McKinsey & Company loni odhadla, že oděvní průmysl se do roku 2030 rozšíří o dvě třetiny a do roku 2050 bude zodpovědný za čtvrtinu globálních uhlíkových emisí. V roce 2015 to byla jen dvě procenta, napsala agentura AP.