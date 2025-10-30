„Projekt AI NEWS otevírá dveře do světa umělé inteligence – fenoménu, který mění způsob, jakým žijeme, pracujeme i přemýšlíme. Každý týden se podíváme na jedno klíčové téma ze světa AI a také předvedeme praktickou ukázku unikátních schopností Nory – první virtuální moderátorky na CNN Prima NEWS,“ popsal dramaturg pořadu AI NEWS Milan Blažek.
Dodal, že pořad se zaměří na AI jako nástroj, který inspiruje, a zároveň vyvolává otázky.
Každý díl videopodcastu, který startuje už tuto sobotu, se zaměří na téma či jednu důležitou oblast, ve které se umělá inteligence začíná více či méně prosazovat. Jde například o automatizaci práce, AI a deepfake podvody, média, zbrojní průmysl nebo medicínu.
Každý díl nabídne podle zpravodajské stanice vedle aktualit ze světa AI i rozhovor s profesionály v různých oborech, vedený odborníky se zkušenostmi s AI – Alexanderem Brunou ze společnosti Elevaty.ai a ředitelem České asociace umělé inteligence Lukášem Benzlem.
CNN Prima NEWS vylepšila titulkování pro neslyšící a nedoslýchavé diváky
„Jsme nadšeni, že se téma umělé inteligence dostává na televizní obrazovky v podobě pravidelného magazínu. AI NEWS přináší srozumitelný pohled na rychle se rozvíjející svět technologií a ukazuje, jak může AI reálně pomáhat v každodenním životě. O to víc nás těší, že jsme jako Elevaty.ai mohli stát u zrodu virtuální moderátorky Nory – postavy, která sama ztělesňuje to, jak daleko se vývoj umělé inteligence posunul,“ doplnil Bruna.
Ve třetí části pořadu pak právě virtuální moderátorka Nora na praktických příkladech představí, jak si udělat z AI pomocníka, který dělá to, co potřebujete, a ne něco úplně jiného. Například tedy co všechno zvládnou nástroje jako Chat GPT nebo Gemini či jak s pomocí AI odhalit podvodníky a zajistit si vyšší bezpečnost.