Divák se s virtuální reklamou setká například při přenosech zápasů hokejové NHL, kde jsou během televizních přenosů mantinely pokryty právě virtuální reklamou. Ta je zcela realisticky zakomponována do obrazu a divák ji může odhalit jen v momentě, kdy se reklama mění (každých 30 sekund). Výhodou je, že může být kreativnější než klasický polep mantinelů a může být i geograficky zacílená. V Evropě tak sportovní fanoušek vidí jinou reklamu než třeba v Asii.
V Česku se s ní divák setkává například v rámci přenosů z hokejových mistrovství světa. Během přenosu vidí na obrazovce třeba nové modely od Škody Auto, které ale na stadionu fyzicky nejsou. Obdobná technologie se používá také u přenosů z nejvyšší fotbalové ligy, kde se přímo ve vysílání zobrazuje nejenom infografika, ale i komerční reklamy.
„Systém pro virtuální reklamu je ovládaný jedním operátorem, který ve spolupráci s kameramanem ‚nakalibruje‘ hřiště zhruba hodinu a půl před samotným utkáním. Na fotbalových zápasech nejvyšší české fotbalové ligy ‚odbavujeme‘ nejen animaci pro klienty jako je Tesco Mobile, ale také mediální partnery LFA a sázkové kurzy Chance,“ přiblížil Tomáš Baštinec z firmy ISG Graphics, který pro český trh objevil virtuální reklamu před více než dvaceti lety.
Čas je podle něho před každým poločasem docela omezený. „Nutno říct, že vše se ladilo postupně tak, aby právě virtuální reklama nenarušovala divákův zážitek,“ doplnil.
AI pomůže, ale režiséra nenahradí
Baštince k této technologii přivedl článek v marketingovém časopisu, který popisoval, jak na začátku milénia tato vymoženost pronikla do sportovních přenosů v Severní Americe.
A technologie se zalíbila nejenom divákům, ale i producentům na Kavčích horách, takže se v pořadech začala objevovat stále častěji. Baštinec technologii pro virtuální grafiku brzy začal dodávat i do zahraničí. Kromě Slovenska také pro nizozemskou, italskou, ale i kuvajtskou televizi a s virtuální grafikou se dostal i do Hong Kongu nebo Chile.
Byl také součástí týmu, který pro Českou televizi (ČT) navrhoval takzvanou elektronickou tužku Mistrovství světa v hokeji v Praze v roce 2004 a ČT byla jeho prvním zákazníkem. Později česká firma začala „tužku“ nabízet i v zahraničí.
Od listopadu pak mohou fanoušci české Chance ligy, jak již bylo řečeno, sledovat kromě reklam partnerů LFA a sázkové kanceláře Chance i reklamu telefonního operátora Tesco Mobile. Nově jsou jejich reklamní spoty vkládaný do živých přenosů a to včetně zvuku.
„Tesco Mobile zaujala právě ta - podle mě - divočejší a kreativnější forma v podobě 3D animace,“ popsal Baštinec, který výrobu reklamy koordinoval. Samotné provedení pak vytvořili grafici v Chile, kde má firma ISG Graphics pobočku.
„Naším maskotem je surikata. Ta se předváděla během tenisových utkání Livesport Prague Open v roce 2023 a 2024. V letošním roce jsme se rozhodli ve spolupráci s Oneplay Sport nasadit nepřehlédnutelnou animaci surikat ve fotbalové Chance lize. Surikaty vylezou z děr uprostřed stadionu a pinkají si s míčem, kterým následně ‚rozbijí‘ obrazovku. Byli jsme sami překvapeni, jak silnou měl klip odezvu,“ doplnila marketingová manažerka Tesco Mobile Lada Franková.
Dnes již pomáhá s přesnějším klíčováním do plochy hřiště a rychlejší kalibrací umělá inteligence. Pomáhá také při přípravě 3D animací, nicméně nenahradí samotnou produkci, kdy vše záleží na režisérovi a operátorovi. Ti jediní vidí ten správný okamžik, kdy je možno virtuální reklamu odbavit.