Německý novinář, který byl ve Venezuele za mřížemi za špionáž, je volný

Dvaatřicetiletý Billy Six, který pracuje pro německý týdeník Junge Freiheit, byl zadržen na severozápadě Venezuely. Podle své rodiny psal reportáž o venezuelské ekonomické krizi a o masové migraci, kterou tato krize spolu s autoritářským režimem levicového prezidenta Nicoláse Madura způsobila.

Za špionáž a vzpouru hrozilo novináři až 28 let vězení. Jeho rodina odmítla, že by byl do špionážní činnosti zapleten.

Rodiče novináře ve svém příspěvku na Facebooku synovo propuštění přivítali, zároveň ale kritizovali německé ministerstvo zahraničí, že se dostatečně nesnažilo Sixovi pomoci. Reportér strávil na samotce 119 dní.

Zadržení Sixe nevzbudilo přílišný zájem velkých německých médií, což jeho příbuzní vysvětlují jeho ultrakonzervativními názory. Týdeník Junge Freiheit je označován za silně pravicový a nacionalistický.