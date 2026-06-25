Vládní návrh přichází po kampani britských veřejnoprávních médií, že jejich obsah musí být chráněn, protože ho dlouhodobě přehlušují méně spolehlivé zprávy a chránit tak „společnou sociální soudržnost“.
Vláda počítá podle deníku The Guardian se zvláštními pravidly pro případy sociálních nepokojů nebo krizí. Ministr pro média Ian Murray doufá, že velké technologické společnosti budou s vládou spolupracovat, jinak nevylučuje legislativní zásah. „Míč je na jejich straně,“ uvedl s tím, že nejde jen o média, ale také o demokracii. Zároveň poukázal na množství dezinformací zachycených během nedávných doplňovacích voleb v Makerfieldu.
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Vláda počítá s tím, že by se opatření týkala i místních a celostátních noviny označených za „důvěryhodné poskytovatele“. Právě definice důvěryhodného média by mohla být ale sporná a o toto označení by se pravděpodobně strhl boj mezi producenty obsahu.
Guy Black, místopředseda Telegraph Media Group a předseda News Media Association, dává vládě za pravdu, že boj s dezinformacemi je důležitý. „Řešení ale musí zajistit ochranu mediální rozmanitosti a zachování přístupu veřejnosti k rozmanitým a pluralitním zdrojům důvěryhodných informací,“ dodal.
Technologické společnosti naopak varují, že umělé posilování významu tradičních médií se dostane do rozporu se zásadou tvůrčího obsahu.
David Wheeldon, zástupce YouTube pro Evropu, připomněl, že globální úspěch platformy stojí na jednoduché myšlence, že sami diváci rozhodují, co chtějí sledovat. Nová pravidla, která by upřednostňovala vládou vybraná média, by podle něho nebyla fér vůči uživatelům, tvůrcům ani širšímu novinářskému ekosystému. „Budeme se i nadále zasazovat o rovné podmínky,“ reagoval.
Podle výroční studie Reuters Institute for Study of Journalism stále více lidí přijímá zprávy prostřednictvím digitálních platforem než ze zpravodajských webů a televizního vysílání. I proto britská média jako BBC, financovaná z koncesionářských poplatků, ITV či Channel 4 chtějí posílit svou přítomnost na platformách jako je YouTube.
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Vládní návrh chce chránit v digitálním prostředí i přenosy z největších sportovní události, jako je mistrovství světa, olympijské hry či Wimbledon. Ty by podle návrhu nemohly v budoucnu být zařazeny za placený přístup.
Návrh rovněž počítá s možností postupného vypnutí klasického pozemního televizního vysílání ve prospěch digitální televize přes internet. To by se mohlo stát již v roce 2034, ale zřejmě se přechod odloží na rok 2044. Panují totiž obavy z dopadu opatření na starší diváky nebo na ty, kteří žijí v oblasti se špatným internetovým připojením.