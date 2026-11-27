Rakušan v odpovědi na dotaz jednoho z diváků, který navrhl Českou televizi a Český rozhlas prodat, hájil roli a nezastupitelnost veřejnoprávních médií.
Jako příklad zmínil právě povodně ze září 2024. „Byl jsem ministr vnitra, byly povodně a myslíte, že nějaké soukromé médium, které chce vydělávat, vám každou hodinu bude vysílat informace pro občany? Myslíte si, že to udělá někdo jiný než Česká televize a Český rozhlas? Myslíte, že to dělaly komerční televize?“ ptal se Rakušan.
A pokračoval: „Myslíte si, že komerční média budou vysílat pořady pro menšiny, hluchoněmé nebo seniory anebo vzdělávací pořady pro děti? Proč by to dělala, když jim to nebude sypat prachy a tu reklamu do toho si nikdo nekoupí?“
Vedení redakce iDNES.cz s těmito výroky důrazně nesouhlasí. V případě mohutných zářijových povodní redakce okamžitě přešla do nepřetržitého režimu včetně nočních služeb. Ve spolupráci s regionálními redakcemi a deníkem MF DNES pokrývala aktuální dění nejen z redakce, ale především přímo z terénu.
Jen v období od 13. do 21. září 2024 publikoval iDNES.cz celkem 488 článků věnovaných povodním. V nejkritičtějších třech dnech, od 14. do 16. září, v naší online reportáži přibývaly informace po minutách i v noci. Na Rakušanovu řečnickou otázku, zda komerční média dokážou občany informovat každou hodinu, tak máme velmi konkrétní odpověď.
Ke kritice Rakušana se přidává i nejposlouchanější komerční rozhlasová stanice – Rádio Impuls. „Pan exministr vnitra Rakušan se zásadně mýlí. Není pravda, že by soukromá média během povodní 2024 neinformovala veřejnost. Například celoplošné Rádio Impuls během jednoho okamžiku přepnulo své vysílání do speciálního režimu mimo zavedené programové schéma. Reportéři vysílali přímo ze zaplavených oblastí, mluvili se záchranáři i zasaženými obyvateli. S velkým vypětím odváděli fantastickou a náročnou práci,“ vysvětluje tehdejší generální ředitel a současný jednatel Rádia Impuls Jiří Hrabák.
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„Rakušanova dnešní slova jsou neuctivá, protože znevažují práci stovek novinářů všech soukromých médií včetně rádií, televizí a zpravodajských webů, jde tak o další marginalizaci role privátních médií. Bereme to jako snahu o obhajobu posledního zvyšování koncesionářských poplatků veřejnoprávním médiím,“ dodává Hrabák.
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Mimořádný zájem veřejnosti o zpravodajství portálu iDNES.cz dokládají také interní data o čtenosti. Jen třicet nejčtenějších článků věnovaných povodním zaznamenalo od svého vydání v souhrnu více než 8,8 milionu zobrazení. Nejčtenější reportáž o situaci v zaplavené Litovli eviduje téměř 628 tisíc zobrazení. Hranici půl milionu překonaly také články o protržené hrázi v Ostravě, situaci u Mumlavského vodopádu a další.
O významu komerčních médií v době povodní vypovídají také oficiální data měření internetové návštěvnosti NetMonitor. Během povodňového víkendu 14. a 15. září zaznamenal portál iDNES.cz celkem 34,6 milionu zobrazení stránek, z toho 22,6 milionu připadalo na jeho obsahovou část a 17,7 milionu na zpravodajství. Novinky.cz, které na Rakušanův výrok upozornily jako první, evidovaly 32,2 milionu zobrazení, Seznam Zprávy 16,2 milionu a Deník.cz 14,6 milionu.
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Weby veřejnoprávních médií přitom v počtu zobrazených stránek výrazně zaostávaly za největšími komerčními zpravodajskými portály. Web České televize včetně ČT24 zaznamenal 5,3 milionu zobrazení stránek, zpravodajský web Českého rozhlasu iROZHLAS.cz pak 1,2 milionu. Samotná zpravodajská část iDNES.cz tak evidovala více než 2,7násobek zobrazení stránek obou těchto veřejnoprávních webů dohromady.
Tato čísla samozřejmě nezahrnují televizní a rozhlasové vysílání, které NetMonitor neměří. Dokládají však, jak významným zdrojem informací byla pro veřejnost v době povodní komerční online média.
Speciální příloha Povodně 2024
podívejte se, co jsme tehdy psali
Vytvořili jsme speciální přílohu a po celou dobu povodní i v následujících dnech jsme čtenářům nabízeli kontinuální online reportáž. Živě jsme přenášeli tiskové konference politiků i odborníků, do oblastí zasažených povodněmi jsme vyslali týmy reportérů, fotografů a kameramanů.
Vedle průběžného zpravodajství jsme přinášeli analýzy, rozhovory, reportáže i praktické informace pro obyvatele zasažených oblastí. Titulní stranu iDNES.cz jsme přizpůsobili mimořádné situaci, včetně přehledné navigace, rozcestníku aktuálních článků a mapy republiky s vyznačenými povodňovými stupni. Nechyběly kontakty na pohotovostní linky a další servis, který v podobných situacích poskytují zpravodajská média bez ohledu na to, zda jsou soukromá, či veřejnoprávní.
Podobně postupovala i další komerční média: zpravodajské portály, deníky, rozhlasové stanice i televize.
Ani druhá část Rakušanova vyjádření, v níž zpochybňuje ochotu komerčních médií poskytovat obsah menšinám, seniorům či dětem, neodpovídá naší každodenní praxi. Portál iDNES.cz i celé vydavatelství MAFRA dlouhodobě poskytují rozsáhlý informační, vzdělávací a praktický servis nejrůznějším skupinám obyvatel, včetně menšin, seniorů, lidí se zdravotním postižením, dětí a jejich rodičů.
Zcela zdarma u nás čtenáři najdou například databáze škol či domovů pro seniory, stejně jako množství servisních textů věnovaných vzdělávání, zdravotnictví, sociální problematice či pomoci lidem v obtížných životních situacích. Smyslem takového obsahu není pouze jeho komerční potenciál, ale především užitek, který přináší veřejnosti.
Považujeme za nedůstojné, aby kterýkoli politik, bez ohledu na jeho stranickou příslušnost, zlehčoval obrovské pracovní i osobní nasazení lidí ve zpravodajských redakcích. Stovky novinářů napříč veřejnoprávními i komerčními médii tehdy pracovaly ve dne i v noci, mnohdy v mimořádně náročných podmínkách, aby veřejnosti poskytovaly aktuální, ověřené a v řadě případů i životně důležité informace.
Takové výroky vnímáme jako další příspěvek k oslabování důvěry veřejnosti v média a znevažování práce novinářů. O to více nás mrzí, že zaznívají od bývalého ministra vnitra, který měl během povodní možnost sledovat nasazení jednotlivých redakcí.
Nezpochybňujeme význam ani nezastupitelnou roli veřejnoprávních médií. Jejich obhajoba však nemůže být postavena na znevažování práce komerčních médií a jejich paušálním obviňování z honby za ziskem. Společenská odpovědnost, profesionalita a služba veřejnosti nejsou výsadou veřejnoprávních médií.
Matyáš Kaiser, šéfredaktor iDNES.cz
Tomáš Franěk, vedoucí zpravodajství a zástupce šéfredaktora iDNES.cz