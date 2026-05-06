Zemřel zakladatel americké televizní stanice CNN Ted Turner. Bylo mu 87 let

Aktualizujeme   16:33aktualizováno  17:23
Ve věku 87 let dnes zemřel zakladatel americké televizní stanice CNN Ted Turner. Úmrtí mediálního magnáta, filantropa a jachtaře oznámila CNN s odvoláním na jeho společnost Turner Enterprises. Dnes již legendární stanici s nepřetržitě vysílanými zprávami Turner vytvořil v roce 1980. Rodák z Ohia podle agentury AFP trpěl neurodegenerativním onemocněním demence s Lewyho tělísky.
Ted Turner

Přestože na počátku sklízel výsměch a poznámky, že zprávy nemohou přinášet zisk, nakonec zvítězil, připomínají média. Karta se obrátila poté, co stanice Cable News Network (CNN) živě odvysílala tragédii raketoplánu Challenger v roce 1986.

Skutečný skok do celého světa znamenala invaze do Kuvajtu a následná válka spojenců proti Iráku na počátku 90. let, ve které z mediálního pohledu hráli hlavní roli reportéři CNN v čele s legendárním Peterem Arnettem. Většina televizních zpravodajů v roce 1991 opustila Bagdád po varování o blížícím se americkém útoku, připomíná agentura AP. CNN ale na místě zůstala a zachytila působivé záběry vypuknutí války.

CNN byla průkopníkem v oboru, zprávy vysílá už 40 let

Časopis Time v roce 1991 Turnera jmenoval mužem roku za to, že „ovlivnil dynamičnost událostí a umožnil divákům ve 150 zemích stát se přímými svědky historie“.

Turner svou stanici v roce 1996 prodal společnosti Time Warner za 7,3 miliardy dolarů (dnešních 151,1 miliardy Kč) v akciích. Podle agentury AP mu bylo slíbeno, že bude v CNN hrát i po prodeji roli, ze stanice však musel odejít. „Udělal jsem chybu. Bylo chybou ztratit kontrolu nad tou společností,“ uvedl o svém rozhodnutí. I později však CNN považoval za „největší úspěch svého života“. Ve stejném roce, kdy Turner CNN prodal, mediální magnát Rupert Murdoch založil stanici Fox News.

Zakladatel CNN slaví narozeniny, zbohatl z médií, daroval miliardu OSN

Turner se věnoval také skupování půdy, ochraně přírody, chovu bizonů a provozování restaurací. Jako aktivista se zasazoval o celosvětové vymýcení jaderných zbraní. Jeho manželkou byla v letech 1991 až 2001 herečka Jane Fondová.

Turner se narodil v roce 1938 v Cincinnati jako Robert Edward „Ted“ Turner III. Navštěvoval vojenskou internátní školu v Tennessee a poté studoval na prestižní Brownově univerzitě, odkud byl však před dokončením studia vyloučen kvůli tomu, že si do svého pokoje na koleji přivedl studentku.

