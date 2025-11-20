Darujte rok s iDNES Premium. Vánoční sleva snížila cenu na 690 Kč

Darujte pod stromeček dárek, který bude dělat radost celý rok. Roční předplatné iDNES Premium nyní pořídíte za 690 Kč místo běžných 989 Kč. Obdarovaný získá neomezený přístup k prémiovým článkům, audioknihám, e-knihám, digitálnímu předplatnému vybraných titulů, soutěžím o atraktivní ceny i přednostnímu nákupu vstupenek. A to vše s dárkovým vánočním certifikátem, který vypadá výborně pod stromečkem a vyřídíte ho během pár minut z domova.
Darování předplatného iDNES Premium | foto: iDNES.cz

Vánoce se blíží a s nimi i každoroční otázka, čím obdarovat blízké. Pokud máte v rodině či mezi přáteli někoho, kdo pravidelně čte iDNES.cz, je výběr překvapivě jednoduchý. Roční předplatné iDNES Premium je dárek, který se neokouká; přináší nový obsah každý den, stovky hodin čtení i poslechu a řadu praktických výhod, které využije opravdu každý.

Dárce získá krásný certifikát s unikátním kódem na aktivaci služby, který může vytisknout a zabalit pod stromeček, nebo jen jednoduše přeposlat e-mailem. Obdarovaný poukaz snadno uplatní podle jednoduchého návodu.

Celou objednávku vyřídíte online během chvilky, a tak je tento dárek ideální i na úplně poslední chvíli.

Roční předplatné iDNES Premium otevírá přístup ke kompletnímu archivu prémiových článků i ke všem novým textům, které budou vycházet v příštích 12 měsících. Obdarovaný může číst hluboké reportáže, investigativní materiály, exkluzivní rozhovory, obsahové seriály nebo zahraniční analýzy, které jinde nenajde.

Součástí členství je také sekce Benefity, díky níž má obdarovaný možnost nakupovat vstupenky na vybrané koncerty, festivaly a kulturní akce dříve než ostatní. Každý měsíc si může stáhnout novou e-knihu i audioknihu zdarma a pravidelně se zapojovat do soutěží určených výhradně pro předplatitele. K tomu se přidává i roční přístup k digitální verzi novin a časopisů jako MF DNES nebo týdeníku Téma.

Výhodnější a s krásným dárkovým certifikátem

Předplatné je navíc nyní výrazně levnější než obvykle. Roční členství vyjde na 690 Kč, což je znatelná sleva oproti standardní ceně 989 Kč za rok. Kromě úspory přináší výhodou i to, že dárek vyřídíte online za pár minut. Po dokončení objednávky obratem obdržíte dárkový certifikát s unikátním kódem a jednoduchým manuálem, jak předplatné aktivovat. Certifikát stačí vytisknout nebo přeposlat e-mailem – podle toho, jaký způsob předání je v dané situaci vhodnější.

Aktivace předplatného je snadná. Obdarovaný zadá kód na speciální stránce, provede krátkou registraci a okamžitě získává přístup do celého prémiového obsahu. Během několika minut může začít číst, poslouchat audioknihy nebo si vybrat své první vstupenky v přednostním prodeji.

Král perverze stvořil hrdou nadsamici. Feministky ho nesnášely

Helmut Newton: Sie kommen!

Rafinovaný provokatér, nebo oplzlý šovinista se slabostí pro nacistickou estetiku? Snímky Helmuta Newtona dráždí dodnes a to nejen mužské publikum, potřebu vypořádat se s nimi mají i moderní...

Duku na pohřbu uctili prezidenti i herci. Na Hradě zněl zvon Zikmund, proletěla letadla

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé...

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé státu rozloučili s kardinálem Dominikem Dukou. Arcibiskup Jan Graubner ho v kázání ocenil jako bojovníka za svobodu a...

Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Policie prověřuje obecné ohrožení

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem. Nemocnice v Českých Budějovicích přijala čtyři těžce zraněné, z toho jeden je v ohrožení života....

To nebylo ani za Zemana. Pavel si přisuzuje roli, která mu nepřísluší, říká politolog

Premium
Prezident republiky Petr Pavel dnes přijal na Hradě předsedu hnutí ANO Andreje...

Prezident Petr Pavel v pondělí uvedl, že pokud by Andrej Babiš nebyl schopen vyřešit svůj střet zájmů, chtěl by, aby mu hnutí ANO nabídlo jiného kandidáta na premiéra. „Místo aby se nyní situace mezi...

OBRAZEM: Prezidenti, Turek i Kalousek s Babišem. Kdo nechyběl na Dukově pohřbu

Manželé Klausovi a prezident Petr Pavel. (15. listopadu 2025)

S kardinálem Dominikem Dukou se v sobotu v katedrále sv. Víta na Pražském hradě rozloučily stovky lidí. Jeho blízcí, politici, kněží i herci. Dorazil například prezident Petr Pavel, bývalí prezidenti...

Další blamáž v Louvru. Mladíci pronesli přes ostrahu obraz a pověsili kousek od Mony Lisy

Turisté stojí ve frontě na vstup do muzea Louvre. (23. ledna 2025)

Jen měsíc po skandální krádeži šperků čelí slavné muzeum Louvre další blamáži. Dva belgičtí influenceři v něm pověsili na stěnu nedaleko světově známé Mony Lisy vlastní podobizny. Po přibližně třech...

20. listopadu 2025  12:30

Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Policie prověřuje obecné ohrožení

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem. Nemocnice v Českých Budějovicích přijala čtyři těžce zraněné, z toho jeden je v ohrožení života....

20. listopadu 2025  6:51,  aktualizováno  12:27

Uvnitř vlaku po čelní srážce. Hasiči ukázali záběry ze zásahu v RegioPanteru

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

U Zlivi na Českobudějovicku se ráno čelně srazily rychlík a osobní vlak. Při nehodě se zranilo téměř padesát lidí, z toho čtyři těžce. Podle prvotních informací rychlík projel návěstidlo na červenou....

20. listopadu 2025  12:15

O půl roku dřív. Otevřela se spojka na D35, experti čekají méně nehod i úlevu obcím

ŘSD otevřela západní obchvat D35 u Olomouce. Experti očekávají větší bezpečí a...

V kompletní podobě si řidiči měli užívat západní obchvat Olomouce až téměř za půl roku, nicméně děje se tak už od čtvrtka, konkrétně o 158 dní dřív. Novou část dálnice D35 přitom dostali k dispozici...

20. listopadu 2025  12:12

Místo ukrajinské holčičky terč sprejerů. Nuselská fasáda nevydržela dlouho čistá

Streetartová malba v Praze 4 v Mojmírově ulici, která kvůli rekonstrukci musela...

Fasáda domu v Mojmírově ulici v pražských Nuslích se stala terčem sprejerů, kteří na ni umístili své „podpisy“. Na tom by nebylo tolik zajímavého, podobných zdí jsou v Praze desítky, kdyby právě toto...

20. listopadu 2025  12:09

Lékaře viní ze znásilnění zdrogovaných žen, obhajoba kritizuje vyšetřování

Bývalý vojenský lékař a pedagog čelí obžalobě ze znásilnění osmi žen, hlavně...

Krajský soud v Hradci Králové ve čtvrtek otevřel případ vojenského lékaře a pedagoga Pavla Novotného, který čelí obžalobě ze sériového znásilnění osmi žen, zejména studentek. Podle spisu jim přidával...

20. listopadu 2025,  aktualizováno  12:05

Drahé energie drtí průmysl, propouští chemie i keramika. Bude hůř, varují výrobci

Výroba dlaždic v továrně Rako v Rakovníku (3. května 2002)

Vysoké ceny za elektřinu ničí energeticky náročná odvětví průmyslu v Česku, například výrobu chemikálií nebo keramiky, uvedli ve čtvrtek na tiskové konferenci zástupci oborových svazů. Podle studie...

20. listopadu 2025  11:58

Kriminálník ozbrojený nožem přepadl benzinku, zaskočila ho odvážná žena s mopem

Z opilce, který totálně zpackal přepadení čerpací stanice v Třebíči, se...

Zpackaný pokus o přepadení čerpací stanice se odehrál minulý týden v Třebíči. Opilý recidivista tam na obsluhu vytáhl nůž a požadoval vydání peněz. Žena, která zrovna uklízela, však vzala mop a...

20. listopadu 2025  11:56

O2 arena se omluvila ženám, kterým na koncertě zabavila palestinské dresy

Novozélandská zpěvačka Lorde v New Yorku (26. ledna 2018)

Dvě návštěvnice londýnského koncertu zpěvačky Lorde se u vstupu musely potýkat s problémy kvůli oděvu. Členové ochranky po nich totiž požadovali, aby si sundaly dresy od módní značky FC Palestina,...

20. listopadu 2025  11:51

Češi vyvíjejí střelu s plochou dráhou letu. Narwhal zasáhne cíl na 680 kilometrů

Podzvuková střela s plochou dráhou letu Narwhal

Pražská společnost LPP Holding vyvíjí první českou střelu s plochou dráhou letu. Konstruktéři ji pojmenovali Narwhal a bude schopná zasáhnout cíle na vzdálenost 680 kilometrů. Česká republika,...

20. listopadu 2025  11:47

Rakovinu slinivky lze úspěšně operovat. Rozhodují dny, upozorňují lékaři

Slinivka břišní

Rakovina slinivky břišní patří k nejzákeřnějším nádorům. V Česku jí ročně onemocní přes 2 500 lidí, téměř 2 300 pacientů na ni zemře. Přesto řada pacientů stále čeká příliš dlouho na odeslání do...

20. listopadu 2025  11:39

