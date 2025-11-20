Darujte rok s iDNES Premium. Vánoční sleva snížila cenu na 690 Kč

Vánoce se blíží a s nimi i každoroční otázka, čím obdarovat blízké. Pokud máte v rodině či mezi přáteli někoho, kdo pravidelně čte iDNES.cz, je výběr překvapivě jednoduchý. Roční předplatné iDNES Premium je dárek, který se neokouká; přináší nový obsah každý den, stovky hodin čtení i poslechu a řadu praktických výhod, které využije opravdu každý.
Dárce získá krásný certifikát s unikátním kódem na aktivaci služby, který může vytisknout a zabalit pod stromeček, nebo jen jednoduše přeposlat e-mailem. Obdarovaný poukaz snadno uplatní podle jednoduchého návodu.
Celou objednávku vyřídíte online během chvilky, a tak je tento dárek ideální i na úplně poslední chvíli.
Roční předplatné iDNES Premium otevírá přístup ke kompletnímu archivu prémiových článků i ke všem novým textům, které budou vycházet v příštích 12 měsících. Obdarovaný může číst hluboké reportáže, investigativní materiály, exkluzivní rozhovory, obsahové seriály nebo zahraniční analýzy, které jinde nenajde.
Součástí členství je také sekce Benefity, díky níž má obdarovaný možnost nakupovat vstupenky na vybrané koncerty, festivaly a kulturní akce dříve než ostatní. Každý měsíc si může stáhnout novou e-knihu i audioknihu zdarma a pravidelně se zapojovat do soutěží určených výhradně pro předplatitele. K tomu se přidává i roční přístup k digitální verzi novin a časopisů jako MF DNES nebo týdeníku Téma.
Výhodnější a s krásným dárkovým certifikátem
Předplatné je navíc nyní výrazně levnější než obvykle. Roční členství vyjde na 690 Kč, což je znatelná sleva oproti standardní ceně 989 Kč za rok. Kromě úspory přináší výhodou i to, že dárek vyřídíte online za pár minut. Po dokončení objednávky obratem obdržíte dárkový certifikát s unikátním kódem a jednoduchým manuálem, jak předplatné aktivovat. Certifikát stačí vytisknout nebo přeposlat e-mailem – podle toho, jaký způsob předání je v dané situaci vhodnější.
Aktivace předplatného je snadná. Obdarovaný zadá kód na speciální stránce, provede krátkou registraci a okamžitě získává přístup do celého prémiového obsahu. Během několika minut může začít číst, poslouchat audioknihy nebo si vybrat své první vstupenky v přednostním prodeji.