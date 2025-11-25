Výhodná předvánoční nabídka: AlzaPlus+ na rok k čtvrtletnímu iDNES Premium

AlzaPlus+ umožňuje během celých dvanácti měsíců využívat doručení zdarma z e-shopu Alza.cz do AlzaBoxů, na pobočky Alzy a tisíce partnerských výdejních míst. Bez omezení počtu zásilek a bez minimální hodnoty objednávky. V předvánočním období, kdy je počet balíků rekordní a doručovací služby vytížené, může být možnost rychlého a bezplatného vyzvednutí zásadní výhodou.
Služba se navíc vztahuje na široký sortiment – od drogerie, hraček a krmiva pro domácí mazlíčky až po sportovní potřeby či elektroniku. Zboží objednané do půlnoci bývá k dispozici k vyzvednutí už následující ráno v jednom z nonstop AlzaBoxů nebo na partnerských výdejních místech.
Přístup k ročnímu AlzaPlus+ je součástí speciální nabídky tříměsíčního předplatného iDNES Premium. Za pouhých 149 korun lze získat přístup k exkluzivním článkům, reportážím, rozhovorům a analýzám, které jsou běžným čtenářům iDNES.cz zamčené. Výhodou je také přístup k rozsáhlému archivu, obsahovým seriálům či spotřebitelským testům.
Předplatitelé iDNES Premium si odemknou také další výhody vedle ročního členství v AlzaPlus+. Mohou si stahovat každý měsíc zdarma e-knihy a audioknihy, získají přednostní nákup vstupenek, přístup k exkluzivním soutěžím nebo třeba možnost aktivovat si internetovou televizi Telly na 60 dní zdarma i se sportovními programy.
Dvě služby za cenu nižší než jedna
Aktuální kombinace tříměsíčního iDNES Premium a ročního AlzaPlus+ spojuje přístup k prémiovému obsahu s možností pohodlného doručování dárků i běžných nákupů. Za 149 Kč získají noví předplatitelé služby, které by samostatně stály podstatně více, což může v předvánočním shonu přijít vhod.