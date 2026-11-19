Na hlavní stanici Prima se prosinec ponese v duchu pohádek a sváteční atmosféry. Na obrazovky dorazí Princezna zakletá v čase, stejně jako Princezna zakletá v čase 2. Chybět nebudou poklady Národního filmového archivu, jako Jak se budí princezny, Pyšná princezna a Princ a Večernice. Prima uvede také pohádku Hrátky s čertem i Dorotu Máchalovou, kterou si má v pohádce S čerty nejsou žerty odnést čert.
V úterý 23. prosince zažehne sváteční pohodu Pretty Woman. Štědrý den pak bude na stanici Prima pohádkový. Hned ráno to bude Princezna na hrášku, po obědě Kouzelný měšec a Pyšná princezna. Ke štědrovečerní večeři bude Princ Velen bojovat o přízeň a lásku Večernice a pak už přijde bláznivá vánoční mise HO-HO-HO s Kevinem McCallisterem (Sám doma).
Na první svátek vánoční je připraven film Rolničky, kam se podíváš a snímek Velbloud uchem jehly, po nich přijde Dr. Dolittle. V poledne bude následovat pohádka Jak se budí princezny a po ní Hrátky s čertem. A večer bude Sám doma 2: Ztracen v New Yorku. Později se pak zrodí legenda ve velkofilmu Jan Žižka.
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Na Štěpána si diváci přidají Jedenácté přikázání, se zvířaty bude řešit problémy Dr. Dolittle 2 a večer nabídku doplní pohádka S čerty nejsou žerty. A v noci zájemci uvidí film Prezidentka.
V programu hlavní stanice dojde ale i na akční snímky ze zahraničí. Fantasy komedii Šťastné a zběsilé vystřídá Balerína s Anou de Armasovou. Film se natáčel i v Praze a na dalších místech Česka.
Pořad Inkognito letos přichází se speciální silvestrovskou epizodou! Mezi speciálními hosty bude například Iva Janžurová nebo kapela Lunetic.
I streamovací platforma prima+ slibuje divákům vánoční atmosféru plnou romantiky, pohádek i radosti. Letos nabídne třeba pohádky Anděl Páně 2 či Nejkrásnější hádanka. Pro ty, kteří vyhledávají romantiku, si přichystala kanadský film Královská vánoční láska či australský titul I ty jednou potkáš svého prince 2. Uvede i filmy Vánoční tajemství, Vánoce na ranči a Vánoční los lásky.
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Svátky jsou časem klidu, míru, ale i smíchu, a proto prima+ do vánoční nabídky zařadila i několik komedií, jako Vánoční Kameňák, Matky na tahu o Vánocích či Santa je pořád úchyl.
Rocky, James Bond i novoroční projevy
Vánočně bude laděn i program dalších stanic. Prima COOL v prosinci připomene sérii Rocky. Sylvester Stallone se představí i jako komiksový hrdina ve filmu Soudce Dredd. Prima MAX v prosinci divákům přinese speciál s Jamesem Bondem. Z premiérových snímků představí třeba příběh Rivalové, Přísně střežené tajemství či romantický snímek Představa o tobě.
Na Prima KRIMI bude pak celý prosinec zasahovat Detektiv Grace v příbězích podle knižní série Petera Jamese. Prima LOVE přinese divákům vánoční romantiku a vztahy na jedné straně i napínavé příběhy plné zrady, manipulace a rodinných tajemství na straně druhé (Perfektní záskok, Královské rande nebo V osidlech důvěry).
Prosinec bude nadělovat také na Prima ZOOM, a to dávkou premiérových dokumentů a dokumentárních sérií jako Kouzelný svět koření, Restaurace na konci světa či Tajemství trusu. Prima SHOW uvede zahraniční verze detektivní hry Zrádci.
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CNN Prima NEWS pak divákům nabídne speciály věnované Vánocům, zhodnocení končícího roku a výhledu na ten nastávající. Diváci se mohou těšit na Vánoční INTERVIEW se svátečními hosty, „vánoční“ případy v KRIMI ZPRÁVÁCH, speciální PRIMA ČESKO a PRIMA SVĚT, ZPRÁVY Z REGIONŮ nebo SHOWTIME vánoční speciál. Také letos vezme CNN Prima NEWS diváky na tour po nejkrásnějších vánočních stromečcích po celé republice. Pořad VÁNOCE V ČESKU vznikal ve spolupráci s krajskými reportéry. Během Vánoc se na obrazovkách také znovu objeví dojemná dokusérie CNN Live Aid, příběh, který změnil svět. Rok 2027 pak odstartuje mimo jiné i novoročním projevem prezidenta republiky a premiéra.