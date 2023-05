Ve věku 49 let zemřel novinář Vadim Fojtík. Po krátké nemoci, uvedli kolegové

Po krátké nemoci zemřel v pátek 26. května zakladatel a šéfredaktor týdeníku Hrot Vadim Fojtík. Bylo mu 49 let. V českým médiích působil přes dvacet let, v poslední době stál v čele vydavatelské společnosti Hrot. Téměř 16 let působil v ekonomickém týdeníku Euro, nejprve jako reportér, později jako zástupce šéfredaktora a v letech 2016 až 2019 i jako šéfredaktor.