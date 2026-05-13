Moravec svůj nový projekt představí příští týden. Bývalý moderátor ČT už natáčí

  16:40
Nový internetový projekt bývalého moderátora České televize Václava Moravce bude podle serveru Mediář oficiálně spuštěn příští čtvrtek na pražském Výstavišti. První pořad nové platformy nese název Generace a již se natáčí. Moderátorovi však přechod na volnou nohu stále komplikuje konkurenční doložka.

Na vzniku nové platformy se kromě Moravce podle serveru podílí také mediální stratég Tomáš Hodboď a bývalá dramaturgyně pořadu Otázky Václava Moravce Hana Andělová. Moravec spolupracuje i s produkční společnost Barletta, která zajišťuje natáčení prvního pořadu s názvem Generace.

Projekt pravděpodobně vznikne pod doménou Moravec.cz, kterou aktuálně vlastní právě Hodboď. Moravec po svém březnovém odchodu z Česká televize založil společnost Moravec Media a spuštění vlastního online média avizoval na konec května.

Konkurenční doložka s ČT stále platí

Moderátora však nadále váže konkurenční doložka s Českou televizí, která podle slov generálního ředitele ČT Hynka Chudárka stále platí. „Konkurenční doložka stále platí, žádnou dohodu k jejímu ukončení jsme neučinili,“ informoval ve středu na zasedání Rady České televize.

Právě kvůli dané doložce měla televize svému bývalému moderátorovi vyplatit šest měsíčních platů. Zároveň mu na půl roku od podání výpovědi znemožňuje pracovat v konkurenčních médiích.

Bývalý moderátor diskuzního pořadu Otázky Václava Moravce však na začátku května znovu zopakoval, že peníze z konkurenční doložky nepřijme. „Ať je ČT utratí za rozvoj veřejné služby,“ řekl Moravec. Odstoupení od doložky řešil i s právníky.

Po oznámení odchodu z České televize Moravce oslovilo několik velkých mediálních domů. Už tehdy však naznačil, že by se nejraději vydal vlastní nezávislou cestou. „Nezávislé projekty ukazují, že mohou vhodně doplňovat veřejnou službu a někdy ji dělat i lépe,“ uvedl.

Moravec v březnu na konci svého pořadu Otázky Václava Moravce oznámil, že po 21 letech v České televizi končí. Zdůvodnil to tím, že za současných podmínek už nemůže garantovat nezávislost redakční práce a kritickou reflexi událostí.

Tehdy také řekl, že předtím několik týdnů čelil tlaku. Vedení ČT následně zpochybnění redakční nezávislosti odmítlo a způsob jeho odchodu označilo za nešťastný. Podle Moravce šlo o nejméně špatné řešení a pro své rozloučení na konci pořadu zvolil minimalistickou variantu.

Moderátor Václav Moravec hovoří při oslavě svátku 17. listopadu na tradičním Koncertu pro budoucnost. (17. listopadu 2025)
Moderátor Václav Moravec (20. října 2022)
Večírek České televize na KVIFF. Na snímku moderátor Václav Moravec. (8. července 2025)
Diskusní pořad Otázky Václava Moravce, zleva moderátor Václav Moravec a předseda Sněmovny a vládního hnutí SPD Tomio Okamura. (8. března 2026)
13. května 2026

