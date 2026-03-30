Půjdu na vlastní pěst, nastínil Moravec. Plány brzdí konkurenční doložka s ČT

„Po Velikonocích se musím už asi definitivně rozhodnout co a jak a dořešit konkurenční doložku s Českou televizí,“ přiblížil. Moravec má s ČT sjednanou konkurenční doložku na půl roku. Působit v jiných mediálních projektech by tak mohl až od začátku září.
Moderátor by však od doložky rád odstoupil. S právníky nyní řeší, jak ji zrušit. Zrušení doložky navrhoval už při jednáních o ukončení zaměstnání, vedení ČT na to však nepřistoupilo.
Moravec nechce, aby mu plátci televizních poplatků museli financovat náhradu ve výši šesti platů. „Přijde mi to vůči ním neseriózní,“ řekl v podcastu Nora. Nerad by také představoval další finanční zátěž pro veřejnoprávní televizi, které nyní podle jeho slov „hrozí bankrot“.
„Doménu mám“
Po oznámení odchodu z České televize Moravce oslovilo několik velkých mediálních domů. Nyní ale nastínil, že by se nejradši vydal vlastní nezávislou cestou. „Nezávislé projekty ukazují, že můžou vhodně doplňovat veřejnou službu a dělat ji i lépe,“ uvedl.
„Zdá se, že se to blíží tomu, že půjdu na vlastní nohu nebo na vlastní pěst,“ přiblížil Moravec. Detaily projektu prý ještě rozmýšlí. Zda by nový formát nesl jeho jméno, stejně jako tomu bylo i u diskuzního pořadu ČT Otázky Václava Moravce, zatím neví. „Doménu ale mám zaregistrovanou,“ dodal.
Moravec v neděli začátkem března na konci svého pořadu Otázky Václava Moravce oznámil, že po 21 letech v České televizi končí. „Děje z poslední doby mě utvrdily v tom, že za současných podmínek už nemohu dál garantovat nezávislost redakční práce a kritickou reflexi událostí, jak se o nich zmiňuje preambule kodexu České televize,“ uvedl na konci vysílání. Řekl, že předtím několik týdnů čelil tlaku.
Vedení ČT následně zpochybnění redakční nezávislosti odmítlo a způsob jeho odchodu označilo za nešťastný. Podle Moravce šlo o nejméně špatné řešení a pro své rozloučení na konci pořadu zvolil minimalistickou variantu. V únoru opustila Otázky Václava Moravce také hlavní dramaturgyně Hana Andělová, podle Moravce nedobrovolně.