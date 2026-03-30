Půjdu na vlastní pěst, nastínil Moravec. Plány brzdí konkurenční doložka s ČT

Autor:
  11:18
Moderátor Václav Moravec zvažuje, že spustí svůj vlastní digitální projekt. „Asi půjdu na vlastní pěst,“ přiblížil v podcastu Nory Fridrichové. Nezávislé projekty podle něj mohou „vhodně doplňovat veřejnou službu a dělat ji i lépe“. S Českou televizí (ČT), kde působil přes 21 let, ještě musí dořešit konkurenční doložku.
Moderátor Václav Moravec (20. října 2022) | foto: ČTK

Diskusní pořad Otázky Václava Moravce, zleva moderátor Václav Moravec a...
Moderátor Václav Moravec
Moderátor Václav Moravec hovoří při oslavě svátku 17. listopadu na tradičním...
Diskusní pořad Otázky Václava Moravce. Zleva bývalá předsedkyně Sněmovny...
11 fotografií

„Po Velikonocích se musím už asi definitivně rozhodnout co a jak a dořešit konkurenční doložku s Českou televizí,“ přiblížil. Moravec má s ČT sjednanou konkurenční doložku na půl roku. Působit v jiných mediálních projektech by tak mohl až od začátku září.

Moderátor by však od doložky rád odstoupil. S právníky nyní řeší, jak ji zrušit. Zrušení doložky navrhoval už při jednáních o ukončení zaměstnání, vedení ČT na to však nepřistoupilo.

Moravec nechce, aby mu plátci televizních poplatků museli financovat náhradu ve výši šesti platů. „Přijde mi to vůči ním neseriózní,“ řekl v podcastu Nora. Nerad by také představoval další finanční zátěž pro veřejnoprávní televizi, které nyní podle jeho slov „hrozí bankrot“.

Moravec nechce šest platů z ČT. S právníky řeší, jak zrušit konkurenční doložku

„Doménu mám“

Po oznámení odchodu z České televize Moravce oslovilo několik velkých mediálních domů. Nyní ale nastínil, že by se nejradši vydal vlastní nezávislou cestou. „Nezávislé projekty ukazují, že můžou vhodně doplňovat veřejnou službu a dělat ji i lépe,“ uvedl.

„Zdá se, že se to blíží tomu, že půjdu na vlastní nohu nebo na vlastní pěst,“ přiblížil Moravec. Detaily projektu prý ještě rozmýšlí. Zda by nový formát nesl jeho jméno, stejně jako tomu bylo i u diskuzního pořadu ČT Otázky Václava Moravce, zatím neví. „Doménu ale mám zaregistrovanou,“ dodal.

Moravec končí v ČT. Nemohu dál garantovat nezávislost redakční práce, řekl

Moravec v neděli začátkem března na konci svého pořadu Otázky Václava Moravce oznámil, že po 21 letech v České televizi končí. „Děje z poslední doby mě utvrdily v tom, že za současných podmínek už nemohu dál garantovat nezávislost redakční práce a kritickou reflexi událostí, jak se o nich zmiňuje preambule kodexu České televize,“ uvedl na konci vysílání. Řekl, že předtím několik týdnů čelil tlaku.

Vedení ČT následně zpochybnění redakční nezávislosti odmítlo a způsob jeho odchodu označilo za nešťastný. Podle Moravce šlo o nejméně špatné řešení a pro své rozloučení na konci pořadu zvolil minimalistickou variantu. V únoru opustila Otázky Václava Moravce také hlavní dramaturgyně Hana Andělová, podle Moravce nedobrovolně.

Vstoupit do diskuse (20 příspěvků)

Nejčtenější

Školačka ukázala prsa a Británie šílela. Hanbatá strana tři změnila dějiny bulváru

V roce 1986 třetí stranu opustila a začala se věnovat muzice, ale v roce 1995...

Aktivistky za ženská práva si rvaly vlasy, ale Rupert Murdoch si mohl mnout ruce. Když jeho bulvární deník The Sun začal zveřejňovat fotky dívek s odhaleným poprsím, vydělal ranec peněz a přepsal...

Svěrák byl symbolem komunistického režimu, profitoval z něj, prohlásil Klaus

Bývalý český prezident Václav Klaus na slavnostní premiéře dokumentu Lívia....

Bývalý prezident Václav Klaus zkritizoval herce Zdeňka Svěráka, který v sobotu vystoupil na demonstraci pořádané spolkem Milion chvilek. Prohlásil, že pro někoho jeho typu „byl v posledních dvou...

„Hoďte na ně Orešnik!“ Český dron Jan Žižka nakrkl Rusy, Ukrajinci jsou nadšení

Morjačok. Velitel dronové jednotky Arkan, která působí v Doněcké oblasti v...

Od našich zpravodajů na Ukrajině České drony s optickým vláknem Jan Žižka už prošly ostrým testem na bojišti a ukrajinské jednotky si je nemohou vynachválit. Nedají se zarušit, jsou stabilní a navíc modulární, takže se dají...

Znásilnili ji, po skoku z okna ochrnula. Žena před eutanazií naposledy promluvila

Noelia Castillo

Španělskem hýbe případ ženy, které život připravil těžko představitelná utrpení. Mladá Noelia Castillová ve čtvrtek po dlouhé právní bitvě podstoupila eutanazii. A to kvůli duševním problémům, jež se...

Evropě hrozí výpadek energií už příští měsíc, varuje Německo i ropná společnost

Generální ředitel společnosti Shell Wael Sawan. (2. října 2023)

Pokud válka s Íránem brzy neskončí, mohla by Evropu již od příštího měsíce postihnout energetická krize. Obavy zazněly na energetické konferenci CERAWeek 2026 pořádané společností S&P Global v...

Babiš se sešel s pumpaři. Brutální zastropování není optimální, řekl Turek

Premiér Andrej Babiš se sešel s pumpaři kvůli maržím. (30. března 2026)

Na Úřad vlády si v pondělí brzy dopoledne kvůli cenám nafty a benzinu pozval premiér a předseda ANO Andrej Babiš zástupce největších distributorů pohonných hmot – MOL, OMV, Shell, EuroOil a PKN...

30. března 2026  6:01,  aktualizováno  11:35

Zemřel porodník Jaroslav Feyereisl, čtvrt století vedl podolský ústav

Jaroslav Feyereisl působil více než 25 let jako ředitel Ústavu pro péči o matku...

Ve věku 72 let zemřel v pondělí 30. března docent Jaroslav Feyereisl. Významný český gynekolog a porodník stál v čele Ústavu pro péči o matku a dítě (ÚPMD) v pražském Podolí čtvrt století. O jeho...

30. března 2026  10:31,  aktualizováno  11:33

Asia Express 2026: kdo vypadnul, účastníci, kde sledovat

Na cestu po Asii se vydají i nesmiřitelní protihráči ze Zrádců Nicole s...

Celosvětově úspěšná reality show Asia Express se od února vysílá i v České republice. Mezi účastníky jsou známí sportovci, kaskadérka i dva rivalové z detektivní hry Zrádci. Které dvojice doposud...

30. března 2026  11:28

Španělsko se distancuje od války. Zavřelo nebe pro lety spojené s konfliktem v Íránu

Sledujeme online
Španělský premiér Pedro Sánchez (31. července 2024)

Španělská vláda uzavřela vzdušný prostor své země pro všechny lety, které souvisejí s válkou Spojených států a Izraele proti Íránu. Vláda v Madridu rozhodnutí zdůvodňuje tím, že se konfliktu nechce...

30. března 2026  11:23

Půjdu na vlastní pěst, nastínil Moravec. Plány brzdí konkurenční doložka s ČT

Moderátor Václav Moravec (20. října 2022)

Moderátor Václav Moravec zvažuje, že spustí svůj vlastní digitální projekt. „Asi půjdu na vlastní pěst,“ přiblížil v podcastu Nory Fridrichové. Nezávislé projekty podle něj mohou „vhodně doplňovat...

30. března 2026  11:18

VIDEO: Zvracení, křeče. Školačky zkoušely HHC a marihuanu, jedna zkolabovala

Patnáctileté dívky zkoušely HHC a marihuanu, jedna zkolabovala.

Jak může skončit experimentování s drogami, ukázali nyní šumperští strážníci. Zveřejnili video ze zásahu, při němž v uplynulých dnech vyjížděli ke dvěma patnáctiletým dívkám, z nichž u jedné vyvolala...

30. března 2026  11:11

VIDEO: Na pekingském tržišti najel nakladač do lidí, útočníka zpacifikoval dav

Na trhu v čínském Pekingu najel řidič s nakladačem do lidí

V Pekingu v sobotu vjel muž s nakladačem do rušného tržiště, kde poničil řadu stánků předtím, než ho zastavil rozzuřený dav. Není jasné, zda při incidentu někdo zemřel či utrpěl zranění. Čínské úřady...

30. března 2026  11:10

Problémový krajský radní opět v potížích. Přišel o řidičák kvůli alkoholu

Jihomoravský radní pro zdravotnictví Karel Podzimek (ODS).

Jihomoravský radní pro životní prostředí a znojemský zastupitel Karel Podzimek mladší (ODS) přišel o řidičský průkaz kvůli řízení pod vlivem alkoholu. Rezignaci kvůli tomu nezvažuje. V posledních...

30. března 2026  11:08

Řidič osobáku usnul na D5 při předjíždění za volantem, mikrobus poslal do příkopu

Řidič osobního auta při předjíždění mikrobusu usnul a naboural do něj. (30....

Nehoda osobního auta s mikrobusem zkomplikovala v pondělí ráno dopravu na dálnici D5 u Nýřan na Plzeňsku. Řidič auta při předjíždění mikrobusu usnul a narazil do něj bokem. Ten pak vyjel ze silnice a...

30. března 2026

Vzpomeneš si? Ewa Farna a Mirai spolu natočili duet, který ovlivnil David Stypka

Vzpomeneš si? Ewa Farna s kapelou Mirai vydávají duet

Ewa Farna a Mirai Navrátil spolu strávili hodně času při přípravách koncertní pocty zesnulému Davidu Stypkovi a mezi vystoupeními tvořili nový materiál. Pod vlivem Stypkovy tvorby tak vznikla píseň...

30. března 2026  10:58

Ropa dál rychle zdražuje. Je to jen začátek šířící se krize, varují analytici

Íránský nápad zablokovat Hormuzský průliv nás všechny nebolí jen kvůli ropě,...

Ceny ropy na světových trzích znovu výrazně rostou a přibližují se úrovním, které začínají být pro globální ekonomiku bolestivé. Severomořský Brent se aktuálně pohybuje kolem 116 dolarů za barel,...

30. března 2026  10:57

Prošli jsme slevy u čerpacích stanic. Podívejte se, jak ušetřit za tankování

Premium
Sloup u čerpací stanice na dálnici D35 u motorestu Zlatá křepelka nedaleko...

Cena na totemu u čerpací stanice nemusí být zdaleka tou konečnou, kterou řidič po tankování zaplatí. Redakce iDNES.cz shrnula věrnostní nabídky, kterými lze dosáhnout na slevu u benzinu a nafty u...

30. března 2026  10:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.