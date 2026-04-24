V Maďarsku vzniká nový televizní kanál Rainbow TV – tedy Duhová televize, jenž hodlá cílit především na LGBT+ osoby. Program má zahrnovat široké spektrum pořadů – od kulturních či zábavních po rozhovory a talk show. Měl by se také soustředit i na hudbu, umění či gastronomii a jeho součástí má být i obsah zaměřený na historii LGBT+.
Za projektem stojí podnikatel Tamás Pataki, vlastník společnosti New Digital Media. Dle maďarského serveru Media1, který zprávu přinesl, plánoval obdobný kanál spustit už od roku 2014. Žádost o poskytnutí vysílací licence u Národního úřadu pro média a infokomunikace podal teprve tento čtvrtek 23. dubna 2026.
Jeho krok následoval po úterním rozsudku Soudního dvora Evropské unie, který na základě žaloby podané Evropskou komisí zamítl takzvaný zákon o ochraně dětí. Ten mimo jiné zakazoval „jakýmkoli způsobem propagovat homosexualitu či změnu pohlaví v médií dostupných dětem.“
Podle převratného rozsudku je maďarský zákon zcela v rozporu s Evropským právem. Dle soudu zasahuje do základních práv a představuje pouze řadu diskriminačních opatření.
Maďarská vláda s nyní končícím premiérem Viktorem Orbánem v čele zákon schválila už v roce 2021. Novela okamžitě vyvolala vlnu odporu i řady dalších evropských zemí.
Potlačování práv LGBT+ menšin bylo Orbánovým dlouhodobým tažením. Už v listopadu předešlého roku vláda změnou ústavy znemožnila adopci dětí homosexuály – s odvoláním na tradiční hodnoty zakázala osvojit dítě nejen párům, ale i svobodným jednotlivcům.
V březnu 2025 následně ve zrychleném řízení přijala novelu zákona o shromažďování. Zakázala tím každoroční pochody hrdosti LGBT+, opět s odvoláním na údajnou ochranu dětí. Jen o měsíc později parlament schválil změnu ústavy, jíž uznal pouze dvě pohlaví.
Změnu mohou Maďaři očekávat nejen díky rozsudku, ale také výsledku nedávných voleb, ve kterých s přehledem zvítězila dosud opoziční strana Tisza. Právě nastupující maďarský premiér Péter Magyar uvedl, že práva LGBT+ osob podporuje.