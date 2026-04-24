V Maďarsku vzniká Duhová televize. Pomohl jí evropský soud se zákonem proti LGBT+

Matouš Waller
  16:18
Úterní rozsudek nejvyššího soudu Evropské unie zarazil diskriminační zákon namířený proti LGBT+ osobám schválený v roce 2021 vládou Viktora Orbána. Maďarská společnost New Digital Media obratem požádala o přidělení vysílací licence pro nový kanál Rainbow TV.
Fotogalerie3

V Maďarsku vzniká LGBT+ kanál Rainbow TV. | foto: Profimedia.cz

V Maďarsku vzniká nový televizní kanál Rainbow TV – tedy Duhová televize, jenž hodlá cílit především na LGBT+ osoby. Program má zahrnovat široké spektrum pořadů – od kulturních či zábavních po rozhovory a talk show. Měl by se také soustředit i na hudbu, umění či gastronomii a jeho součástí má být i obsah zaměřený na historii LGBT+.

Z queer knih se staly podpultovky, popisuje aktivistka život v Maďarsku

Za projektem stojí podnikatel Tamás Pataki, vlastník společnosti New Digital Media. Dle maďarského serveru Media1, který zprávu přinesl, plánoval obdobný kanál spustit už od roku 2014. Žádost o poskytnutí vysílací licence u Národního úřadu pro média a infokomunikace podal teprve tento čtvrtek 23. dubna 2026.

Protest maďarských opozičních politiků během jednání o zákazech pochodů v březnu 2025.

Jeho krok následoval po úterním rozsudku Soudního dvora Evropské unie, který na základě žaloby podané Evropskou komisí zamítl takzvaný zákon o ochraně dětí. Ten mimo jiné zakazoval „jakýmkoli způsobem propagovat homosexualitu či změnu pohlaví v médií dostupných dětem.“

Maďarské zákony proti LGBT kritizuje 16 států EU včetně Česka, tlačí na Orbána

Podle převratného rozsudku je maďarský zákon zcela v rozporu s Evropským právem. Dle soudu zasahuje do základních práv a představuje pouze řadu diskriminačních opatření.

LGBT práva v Maďarsku

Maďarská vláda s nyní končícím premiérem Viktorem Orbánem v čele zákon schválila už v roce 2021. Novela okamžitě vyvolala vlnu odporu i řady dalších evropských zemí.

Orbán změnil ústavu, vadí LGBT+ i „zrádci národa“. Odpůrci blokovali parlament

Potlačování práv LGBT+ menšin bylo Orbánovým dlouhodobým tažením. Už v listopadu předešlého roku vláda změnou ústavy znemožnila adopci dětí homosexuály – s odvoláním na tradiční hodnoty zakázala osvojit dítě nejen párům, ale i svobodným jednotlivcům.

Lidé se účastní pochodu za práva sexuálních menšin v Budapešti. (28. června 2025)

V březnu 2025 následně ve zrychleném řízení přijala novelu zákona o shromažďování. Zakázala tím každoroční pochody hrdosti LGBT+, opět s odvoláním na údajnou ochranu dětí. Jen o měsíc později parlament schválil změnu ústavy, jíž uznal pouze dvě pohlaví.

Osvobodili jsme Maďarsko, slaví Magyar. Má ústavní většinu, Orbán prohrál

Změnu mohou Maďaři očekávat nejen díky rozsudku, ale také výsledku nedávných voleb, ve kterých s přehledem zvítězila dosud opoziční strana Tisza. Právě nastupující maďarský premiér Péter Magyar uvedl, že práva LGBT+ osob podporuje.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.