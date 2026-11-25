Mrákotová ve vyjádření uvedla, že se nejedná o žádné náhlé a impulsivní rozhodnutí. „Naopak. Rozhodovala jsem se velmi pečlivě. Mé další profesní kroky povedou do zdravotnictví, tedy do oblasti, ve které jsem v minulosti působila,“ oznámila.
České televizi poděkovala za skvělou pracovní příležitost a nenahraditelné zkušenosti. „Mé poděkování patří vedení České televize a také kolegům, se kterými jsem měla tu čest spolupracovat a kterých si velmi vážím. A samozřejmě zůstávám České televizi dále věrná jako divačka,“ doplnila.
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Děkování připojil také ředitel České televize Hynek Chudárek „Děkuji Janě za práci, kterou v České televizi odvedla, a přeji jí mnoho úspěchů v jejím novém působišti,“ řekl.
Mrákotová v televizi skončí na konci roku. Od začátku roku 2027 bude působit ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady a Fakultní nemocnici Bulovka na pozici ředitelky komunikace a tiskové mluvčí.
O obsazení funkce po Mrákotové bude Česká televize informovat později.
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Kolem České televize je v poslední době rušno poté, co poslanci vládní koalice na konci října nad ránem schválili v prvním čtení zrušení poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas. To vyvolalo odpor opozice i části veřejnosti. Vláda argumentuje mimo jiné tím, že má tento bod ve svém programovém prohlášení.
Z České televize také za poslední roky odešlo několik výrazných moderátorů, například Václav Moravec, Nora Fridrichová, Barbora Kroužková, Světlana Witowská nebo Daniela Písařovicová. V polovině listopadu pak konec oznámila také Jana Peroutková.