Americké ambasády mají zrušit odběr většiny médií, rozhodla Trumpova vláda

Oběžník zaslaný americkým ambasádám a konzulátům v Evropě 11. února uvádí, že nové nařízení je součástí snah snížit vládní výdaje. V e-mailu se uvádí, že velvyslanectví mají ukončit veškeré předplatné novin, časopisů a dalších publikací, které nejsou nezbytné pro chod zastupitelského úřadu a nejsou akademickými či odbornými časopisy.

Nařízení se podle zdroje z ministerstva zahraničí vztahuje na stovky amerických ambasád a konzulátů ve světě.

Bezpečnostní týmy velvyslanectví se při přípravě na diplomatické cesty do konfliktních zón spoléhají na zpravodajství. Zrušení předplatného, včetně místních zpravodajských serverů, by jim mohlo ztížit vyhodnocování hrozeb, soudí zdroj WP.

Další dopis ministerstva ze 14. února nařizuje obchodním oddělením velvyslanectví, aby se v první řadě zaměřily na ukončení smluv s deníky The New York Times (NYT), Politico, The Economist a agenturami AP, Bloomberg a Reuters.

Zaměstnancům ministerstva zahraničí bylo sděleno, že mohou podat žádost o zachování předplatného, ale že „to musí být provedeno jednou větou“.

V pokynech byly uvedeny možné důvody, například pokud odběr ovlivňuje bezpečnost amerických zaměstnanců ambasád nebo zařízení, nebo pokud je dané předplatné vyžadováno smlouvou či zákonem, nebo pokud mají v souvislosti s daným předplatným kladnou odpověď na jednu z následujících otázek: „Zvyšuje to bezpečnost Ameriky? Posílí to Ameriku? Zvyšuje prosperitu Ameriky?“.

Zaměstnanec ministerstva zahraniční, který interní dopisy poskytl WP, vyjádřil obavy, že nařízení zrušit předplatné novin, zejména těch místních, může velvyslanectvím zabránit v přístupu k informacím, které jsou pro chod misí zásadní. „Ohrozí to životy Američanů v zámoří, protože nás odřezávají od zdrojů zpráv, které jsou potřeba každý den,“ uvedl zdroj.

Týden před zasláním dopisu ambasádám mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová oznámila, že vláda ruší smlouvu s webem Politico, který se stal terčem kritiky ze strany spojenců prezidenta Donalda Trumpa, včetně nejbohatšího muže světa Elona Muska.

Reportéři Associated Press dostali od 12. února zákaz účastnit se briefingů Bílého domu a dozvěděli se, že nebudou moci cestovat prezidentským speciálem Air Force One.

Důvod je překvapivý. Bílý dům trestá rozhodnutí agentury nadále používat název Mexický záliv přestože Trump po svém nástupu do funkce prosadil jeho přejmenování – v USA – na Americký záliv. Agentura o Trumpově rozhodnutí název změnit informuje, ale nadále používá původní název.