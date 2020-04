Koronavirus doléhá i na média v USA, propouštějí a bojují se o přežití

„Je tu velký zájem o to, co teď děláme,“ řekl listu šéf deníku Tampa Bay Paul Tash. „Na druhou stranu zadavatelé reklamy, kteří naše podnikání dotují, jsou pod obrovským tlakem... Pro mnohé místní podniky představuje (uzavření) hrozivý zvrat,“ upozornil. List až do minulého týdne nevynechal žádné tištěné vydání už skoro 96 let.

List Tampa Bay Times propustil 11 novinářů a už pět dní nevyšel v tištěné podobě. Týdeník Stranger, který získal Pulitzerovu cenu, propustil 18 zaměstnanců a tištěné vydání úplně zrušil. Propouštět začaly i listy Denver Post a Boston Herald. Deník Dallas Morning News snížil zaměstnancům mzdy.

Příjmy mediálního průmyslu klesají už více než deset let. Čtenáře začaly přitahovat internetové zpravodajské weby, které zahájily boj o kus reklamního trhu, jemuž dominují velcí hráči. Podle The Washington Post se ale situace jevila jako zvládnutelná, než před několika týdny udeřil koronavirus a začal existenčně ohrožovat lokální firmy - poslední podpůrný pilíř mnoha zpravodajských organizací.

Kromě tištěných novin strádají i lokální televizní stanice, které se v letech obtížných pro média držely nejlépe. Vysychají jim dva nejspolehlivější pilíře inzerce - automobilový průmysl a političtí kandidáti.

V dobré kondici jsou zatím jen velké celostátní listy typu The Wall Street Journal, The New York Times nebo právě The Washington Post, které se mohou opřít o širokou síť velkých inzerentů a miliony digitálních předplatitelů.

Rostoucí problémy tak podle The Washington Post vtahují do hry dosud nemyslitelné - myšlenku na vládní pomoc, která ale budí obavy kvůli možnému střetu zájmů. Výzvu, aby byla místní média zahrnuta do příštího balíčku vládních podpůrných opatření, už ve středu podepsalo 19 amerických senátorů, píše The Washington Post.

Americký prezident Donald Trump na středečním brífinku řekl, že by chtěl ekonomiku navrátit k chodu s „velkým rachotem“, ale než se tak stane, bude muset začít v USA ubývat lidí, kteří umírají na koronavirus.