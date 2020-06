USA považují čtyři média za mise Pekingu, neberou je jako zahraniční novináře

, aktualizováno

Americká vláda považuje kanceláře čtyř čínských státních médií v USA za zahraniční mise čínské vlády. V pondělí to oznámil náměstek ministra zahraničí pro oblast východní Asie a Pacifiku David Stilwell. To by mohlo vést k vyloučení některých čínských novinářů z USA.