„Univerzitní liga v posledních letech výrazně roste a je opravdu pozoruhodné, co se kolem ní podařilo vybudovat. Dokáže přivést do hal tisíce mladých fanoušků, má velká derby, výraznou rivalitu škol a především vlastní energii,“ uvedl ředitel Oneplay Sport Marek Kindernay.
Právě mladší generaci chce být Oneplay Sport blíž a Univerzitní liga k tomu nabízí přirozenou cestu. „Budeme mít například reportéry přímo na místě a plánujeme ukazovat i dění kolem zápasu. Minimálně u dvou utkání vznikne vůbec poprvé v historii Univerzitní ligy plnohodnotné televizní studio,“ slíbil Kindernay.
Na výrobě přenosů se bude podílet tým Oneplay Sport, který má praxi s vysíláním nejvyšší domácí hokejové soutěže. Zkušenosti z Tipsport extraligy chce využít při televizním zpracování Univerzitní ligy, zároveň ale zachovat její vlastní charakter a bezprostřednost.
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Univerzitní liga má za sebou rekordní sezonu. Na její zápasy přišlo poprvé přes 100 tisíc diváků. Výrazným vrcholem byla „Bitva o Prahu“, kterou sledovalo přes devět tisíc fanoušků, což znamenalo nový rekord návštěvnosti univerzitního sportu v Česku. Mistrovský titul získali potřetí v řadě UK Kings Prague, kteří ovládli premiérové Final Four v pražském Edenu.
Aktuální ročník Univerzitní ligy tvoří 12 týmů z různých částí Česka. Soutěž nabízí vedle klasického ligového programu také tradiční univerzitní derby a velké jednorázové akce, které patří k jejím návštěvnicky nejvýraznějším událostem.
Univerzitní liga není jedinou novinkou v hokejovém programu Oneplay Sport pro sezonu 2026/2027. Již ve středu 23. září odstartuje nová pravidelná hokejová show Krosček s moderátorem Janem Homolkou.
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„Oneplay Sport je domovem hokeje a dlouhodobě tuto roli dál rozvíjíme. Tipsport extraliga je základem, Krosček přináší originální pohled na hokejové dění a teď přidáváme Univerzitní ligu, která oslovuje trochu jiné publikum a má úplně odlišnou atmosféru. Pro naše diváky je to další atraktivní obsah, na který se mohou v průběhu celé sezony těšit,“ doplnil Kindernay.
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Oneplay Sport, který je součástí tarifního plánu Oneplay Extra Sport a tarifu Maximum, nabízí v průběhu sezony více než 400 přímých přenosů z Tipsport extraligy. Fanouškům zůstávají k dispozici také funkce platformy Oneplay. Multidimenze umožňuje sledovat více utkání současně, součástí služby jsou podrobné statistiky, možnost zpětného přehrání až sedm dnů i automaticky generované sestřihy a klíčové momenty jednotlivých zápasů.