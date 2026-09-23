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Oneplay Sport rozšiřuje hokejovou nabídku. Na obrazovky míří Univerzitní liga

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  9:00

Oneplay Sport rozšiřuje hokejovou nabídku o Univerzitní ligu ledního hokeje | foto: Oneplay Sport

Oneplay Sport rozšiřuje hokejovou nabídku o Univerzitní ligu ledního hokeje. V sezoně 2026/2027 odvysílá 28 přímých přenosů, první je na programu 8. října. Stanice tak chce oslovit mladší generaci diváků. Součástí vysílání proto nebude jen zápas, ale reportéři budou přibližovat dění na stadionech, atmosféru na tribunách, rivalitu škol i příběhy studentů, kteří kombinují hokej s vysokoškolským studiem.

„Univerzitní liga v posledních letech výrazně roste a je opravdu pozoruhodné, co se kolem ní podařilo vybudovat. Dokáže přivést do hal tisíce mladých fanoušků, má velká derby, výraznou rivalitu škol a především vlastní energii,“ uvedl ředitel Oneplay Sport Marek Kindernay.

Právě mladší generaci chce být Oneplay Sport blíž a Univerzitní liga k tomu nabízí přirozenou cestu. „Budeme mít například reportéry přímo na místě a plánujeme ukazovat i dění kolem zápasu. Minimálně u dvou utkání vznikne vůbec poprvé v historii Univerzitní ligy plnohodnotné televizní studio,“ slíbil Kindernay.

Na výrobě přenosů se bude podílet tým Oneplay Sport, který má praxi s vysíláním nejvyšší domácí hokejové soutěže. Zkušenosti z Tipsport extraligy chce využít při televizním zpracování Univerzitní ligy, zároveň ale zachovat její vlastní charakter a bezprostřednost.

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Univerzitní liga má za sebou rekordní sezonu. Na její zápasy přišlo poprvé přes 100 tisíc diváků. Výrazným vrcholem byla „Bitva o Prahu“, kterou sledovalo přes devět tisíc fanoušků, což znamenalo nový rekord návštěvnosti univerzitního sportu v Česku. Mistrovský titul získali potřetí v řadě UK Kings Prague, kteří ovládli premiérové Final Four v pražském Edenu.

Aktuální ročník Univerzitní ligy tvoří 12 týmů z různých částí Česka. Soutěž nabízí vedle klasického ligového programu také tradiční univerzitní derby a velké jednorázové akce, které patří k jejím návštěvnicky nejvýraznějším událostem.

Univerzitní liga není jedinou novinkou v hokejovém programu Oneplay Sport pro sezonu 2026/2027. Již ve středu 23. září odstartuje nová pravidelná hokejová show Krosček s moderátorem Janem Homolkou.

Oneplay Sport rozšiřuje hokejový program. Startuje nová show Krosček

„Oneplay Sport je domovem hokeje a dlouhodobě tuto roli dál rozvíjíme. Tipsport extraliga je základem, Krosček přináší originální pohled na hokejové dění a teď přidáváme Univerzitní ligu, která oslovuje trochu jiné publikum a má úplně odlišnou atmosféru. Pro naše diváky je to další atraktivní obsah, na který se mohou v průběhu celé sezony těšit,“ doplnil Kindernay.

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Oneplay Sport, který je součástí tarifního plánu Oneplay Extra Sport a tarifu Maximum, nabízí v průběhu sezony více než 400 přímých přenosů z Tipsport extraligy. Fanouškům zůstávají k dispozici také funkce platformy Oneplay. Multidimenze umožňuje sledovat více utkání současně, součástí služby jsou podrobné statistiky, možnost zpětného přehrání až sedm dnů i automaticky generované sestřihy a klíčové momenty jednotlivých zápasů.

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