Nemáme ho čím přebalit... Respekt se omluvil za karikaturu prezidenta Zemana

„Fakt si nejde hrát na morální maják a zároveň publikovat tyhle nechutnosti. Plná huba respektu, ale na Zemana a stáří to koukám nepla,“ komentoval na twitteru František Cerha.

Na sociálních sítích se objevilo více negativních reakcí, které většinou směřují na to, že je kresba neuctivá a příliš drsná.

Kritikům vadí i to, že zesměšňuje špatný zdravotní stav prezidenta. Mnozí ji označili za „nechutnou“ či „agresivní“. Člen jihomoravských Pirátů Pavel Moravec napsal: „Hodnoty zastávané časopisem Respekt (viz i ten název) se zde už dostávají do konfliktu s tou karikaturou.“

Jiní uživatelé zase uvádějí, že tento druh humoru pouze rozdmýchává nenávist, zesměšňuje staré lidi a stáří obecně.

Za kresbu se šéfredaktor týdeníku Respekt Erik Tabery omluvil. Podle něj se nepovedla. Napsal, že je za hranou, a kritické reakce chápe. „Kdybych ji viděl před publikací, tak bych ji nepustil...Čím je agresivita a vulgarita ve veřejném prostoru větší, tím menší je prostor pro nás, abychom překračovali čáru,“ uvedl na svém facebookovém účtu.

Karikatura se vztahuje k události z minulého týdne, kdy válečný veterán Tomáš Lom vrátil Zemanovi pamětní list. Ve zdůvodnění napsal, že se mu nelíbí prezidentovo chování, které v dopise označil jako vlastizrádné.



Ti, kteří na kresbu nahlíželi kriticky, omluvu ocenili. Podle některých uživatelů twitteru však bylo dílo v pořádku, protože v rámci formátu karikatury je takový humor adekvátní a přijatelný. Navíc podle některých zobrazuje realitu.

„Mně to nepřijde nějak přes čáru. Jako svým způsobem to může být „dehonestační“, ale to je realita. Miloš se dehonestuje sám. A vzhledem k jeho vlastizrádným činům v poslední době si myslím, že si nezaslouží respekt,“ napsal na twitter David Gorný.