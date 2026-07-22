Na TV Tipsport bude ve full HD dostupná také domácí odveta Hradce i další sportovní přenosy.
Platforma nabídne i souboj Besiktase a Midtjylland, tedy potenciálního dalšího soupeře českého týmu, a také vybraná přípravná utkání předních evropských fotbalových klubů, mimo jiné Arsenalu, Liverpoolu, Chelsea, Bayernu Mnichov, Realu Madrid nebo Manchesteru United.
Pro FC Hradec Králové bude čtvrteční utkání velkým svátkem. Některou z evropských soutěží si totiž zahraje poprvé od roku 1999, kdy se představil v tehdejším Intertoto Cupu. V devadesátých letech hrál kromě této soutěže také Pohár vítězů pohárů.
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Tromsö - Hradec Králové v TV: Kurzy a kde sledovat Evropskou ligu živě
Původně se čtvrtý tým uplynulého ročníku české nejvyšší fotbalové ligy měl utkat v Konferenční lize s Varaždinem, ale po vyřazení Karviné je všechno jinak. Chorvatský klub čeká na Jablonec a Hradec zaujal místo Plzně, která jde nově až do čtvrtého předkola Evropské ligy.