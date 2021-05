Prima dostala licenci na další kanál, chystá archivní Prima Star

Televizní skupina Prima bude mít nový kanál Prima Star, který by měl nabídnout archivní zábavné pořady a dramatickou tvorbu. Licenci na 12 let získala od Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Rada to uvedla ve čtvrteční tiskové zprávě.