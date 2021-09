Tváře Primy vydraží svá díla, pomohou vybavit dům pro rodiče nemocných dětí

Své obrazy do aukce věnovaly herečky Eva Burešová, Adéla Gondíková či Klára Cibulková, Regina Řandová, Bára Fišerová a Annette Nesvadbová, jež doplnily Pavlína Danková a Lenka Hornová. K nim se připojili herci Ota Jirák s Václavem Knopem a moderátor Petr Vágner. Uměleckou černobílou fotografii přidal i Igor Chmela a svou litografií přispěla herečka a výtvarnice Iva Hüttnerová. Nejmladší generaci pak na aukci zastupuje obraz influencerky Djany a akvarely dětí Lukáše Langmajera, kterým herec při tvorbě pomáhal.

Další položkou na aukci bude i návrh šatů vytvořený exkluzivně pro tuto příležitost módním návrhářem Osmanym Laffitou. Vydražitel či vydražitelka se pak může těšit na skutečné šaty dle vlastního výběru, které budou vyrobeny přesně na míru.

„Jsme nadšení z toho, kolik známých tváří mělo chuť a zapojilo se do tohoto našeho projektu na podporu dobré věci. Díla jsou krásná a originální a věříme, že se aukce zúčastní hodně lidí i fanoušků televize Prima. Celý výtěžek bude věnován na vybavení domu, který pomůže rodinám. Vždyť co je víc, než když může být rodina spolu, a to především v takových situacích, jako je onemocnění a hospitalizace dítěte,“ uvedla výkonná ředitelka Nadačního fondu Dům Ronalda McDonalda Ivana Pešatová.

Herečka Adéla Gondíková věnovala do aukce obraz srdce.

„Skupina Prima dlouhodobě pomáhá vybraným organizacím i projektům, a to nejen mediálním prostorem či finančně, ale také zapojením známých tváří, které diváci znají z televizních obrazovek. Všechny tyto aspekty se nám propojily i v rámci charitativní dražby, kdy šestnáct známých tváří televize Prima věnovalo svá umělecká díla. Jejich vydražením podpoříme vybavení Domu Ronalda McDonalda v areálu motolské nemocnice, jenž poskytne potřebné zázemí pro rodiny dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Věříme, že pro diváky bude možnost vlastnit originály od oblíbených tváří přitažlivá, a zároveň je bude těšit pocit, že podpořili dobrou věc,“ řekl marketingový ředitel skupiny Prima Aleš Pýcha.

Aukci, která se uskuteční 15. září, povede licitátor David Železný z Galerie Cermak Eisenkraft a zúčastní se jí partneři nadačního fondu, franšízanti restaurační sítě McDonald’s i další dražitelé. Televizi Prima zde budou reprezentovat herci ze seriálu Slunečná. Do aukce se mohou zapojit také všichni zájemci na aukčním portálu LiveBid, který poskytl svůj prostor pro tuto aukci zcela zdarma.

„S Fakultní nemocnicí Motol spolupracovala galerie Cermak Eisenkraft na charitativních projektech již v minulosti, a i tentokrát jsme s radostí přijali možnost alespoň malým dílem přispět k tomuto významnému projektu. Díky Domu Ronalda McDonalda získají vážně nemocné děti možnost trávit co nejvíce času se svými nejbližšími. A to je hodnota, kterou nelze vyjádřit penězi ani jinou veličinou. Vydražitelé díky této aukci získají nejen výtvarné dílo, ale i oprávněný pocit, že k této hodnotě provždy přispěli,“ připojil licitátor dražby David Železný.

Výtěžek dražby poputuje na konto Nadačního fondu Dům Ronalda McDonalda, který letos na jaře zahájil stavbu domu v areálu Fakultní nemocnice v Motole. Ten bude určen rodinám zde hospitalizovaných dlouhodobě či vážně nemocných dětí. Stavba tohoto typu je první v České republice a potřebný prostor i soukromí poskytne v rámci jednadvaceti pokojů pro až čtyři členy každé rodiny, pro setkávání a vzájemnou podporu budou určeny společné prostory jako kuchyně s jídelnou, obývací pokoj, pro děti bude k dispozici herna, pro rodiče pracovna. Dům se stane součástí celosvětové sítě těchto zařízení, kterých je v současné době již téměř 400.

V motolské nemocnici se nachází největší onkologické a hematologické centrum pro děti a další specializovaná pracoviště, včetně Dětského kardiocentra. Navíc je většina dětských pacientů v Motole mimopražských.

„Když je rodina postavena před těžkou realitu dlouhodobé nemoci svého dítěte, je důležité, aby měla klid a co možná nejlepší podmínky k řešení nastalé situace. Toto zázemí poskytne náš Dům. Několik desítek milionů korun jsme již do výstavby vložili, ale další peníze jsou třeba ještě na jeho zařízení. Věříme, že aukce bude úspěšná a výtěžek nám pomůže dům vybavit tak, aby rodinám poskytoval co největší komfort a aby se v něm cítily co možná nejlépe,“ dodala Ivana Pešatová.