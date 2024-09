ÓČKO oslaví 22. narozeniny maratonem nejlepších klipů za posledních 10 let

První česká hudební televize slaví. Televize ÓČKO začala vysílat 1. 10. 2002 pod názvem Stanice O. Stalo se to symbolicky na Mezinárodní den hudby. K oběma těmto příležitostem odvysílá ÓČKO přesně 22 let poté celkem 220 nejúspěšnějších hudebních videoklipů za posledních 10 let. Vybrat je pomohou diváci.