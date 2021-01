Nova zaznamenala enormní zájem diváků. Vedly Televizní noviny

Televizní noviny si v roce 2020 pustilo v cílové skupině 4+ každý den průměrně 1 321 000 diváků. V hlavní cílové kategorii pro TV Nova, tedy v cílové skupině 15-54, si každý den pustilo hlavní zpravodajskou relaci průměrně 36,45 % diváků, kteří měli v tu chvíli zapnutou obrazovku. Denně tedy Televizní noviny sleduje průměrně o 40 tisíc diváků více.

„Jsme přesvědčeni o tom, že hlavním důvodem růstu zájmu o Televizní noviny je především fakt, že jsme byli schopni divákům poskytnout informace komplexně, stručně a jasně. Především pak o pandemii nemoci covid-19, která zpravodajství dominovala po většinu roku,“ vysvětlil úspěch ředitel zpravodajství TV Nova Kamil Houska.

Úspěšné byly i Polední a Odpolední Televizní noviny. Ty Polední dosáhly průměrného sharu v 15-54 26,56 % a ty Odpolední pak 22,88 %. Oproti roku předchozímu je to nárůst průměrného podílu na sledovanosti.

„Obě relace si našly řadu nových diváků. Pro ně to byl zdroj aktuálních informací v době pandemie a nových vládních nařízeních, které jsme dokázali velmi operativně zařazovat do vysílání. Navíc jsme v roce 2020 odvysílali rekordní počet mimořádných relací, a to ve chvílích, kdy bylo nutné divákům říct informace okamžitě a bez ohledu na právě běžící standardní program,“ dodává Houska.

Stejným úspěchem se mohou pochlubit i Střepiny. Zájem o ně byl také enormní. Průměrně je sledovalo 462 000 diváků starších čtyř let, a to i přesto, že některé díly měly vysílací čas až hluboko po desáté hodině večerní. Pořad dosáhl průměrného sharu v kategorii 15-54 21,68 %.