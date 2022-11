Nova zahájila vysílání před volbami prezidenta, chystá i dvě velké debaty

„Předvolební režim znamená pro naši práci tři zásadní věci. Všichni reportéři, editoři, producenti a vedení redakce musí mít podepsaný volební kodex, musejí se od pondělí zdržet jakýchkoliv politicky motivovaných příspěvků a komentářů a nesmějí se aktivně účastnit kampaně,“ vysvětlil ředitel zpravodajství TV Nova Kamil Houska.

Kromě pravidel pro redakci, zavedla Nova i pravidla pro jednotlivé kandidáty. Do zpravodajských relací budou zváni ti, kteří budou v průběžných volebních odhadech dosahovat alespoň tří procent hlasů. Nezáleží na tom, v jakém výzkumu se kandidát objeví, stačí, aby to bylo v jednom z nich, a to od 1. října 2022, upřesnila televizní stanice.

Kandidáti nemají podle tiskové zprávy garantovanou pozici v jakémkoliv příspěvku. Redakce sama rozhoduje, zda je kandidát do reportáže relevantní, či nikoliv. V potaz se berou volební průzkumy těchto agentur: KANTAR, STEM, STEM/MARK, CVVM, MEDIAN, Nielsen-Admosphere, Data-Collect, IPSOS.

Pro předvolební a volební vysílání si TV Nova rovněž připravila speciální grafiku a vše zastřešuje kampaň Cesta na Hrad s podtitulem Prezidenta si vyberete na Nově.

Nova tak chystá do konce roku zpravodajský servis, na který naváží profily kandidátů. „V posledních dvou týdnech před prvním kolem prezidentské volby odvysíláme osm profilů nejsilnějších prezidentských kandidátů. Profily budou součástí vysílání Televizních novin v období od 2. do 11. ledna, a to v pracovních dnech,“ připojil šéfredaktor zpravodajství Novy Michal Kratochvíl.

Následovat budou debaty kandidátů 12. ledna, kdy Nova odvysílá dvě debaty. Do nich bude pozváno osm nejsilnějších kandidátů, jejichž profily byly představeny v předchozích dnech. Do první debaty od 17:00, kterou bude moderovat Bára Divišová, televize pozve pět kandidátů, kteří se v průzkumech neumístili mezi prvními třemi. Debata bude trvat hodinu a půl.

Od 20:00 bude následovat druhá debata se třemi kandidáty, kteří budou mít podle průzkumů nejvyšší preference. Tuto debatu bude moderovat Rey Koranteng a bude rovněž trvat hodinu a půl.

„Rozdělení debaty a její podoba bude řešena v předvolebním období v rámci redakce zpravodajství a publicistiky. Přesný formát a podoba diskuse bude také oznámena jednotlivým kandidátům v dostatečném předstihu jednoho týdne,“ doplnil Houska.

Součástí vysílání bude i příjezd politiků, poslední rozhovory před vstupem do studia a analýzy odborníků, to vše na TN Live.

Během volebního pátku Nova chystá speciální vydání Snídaně, kterou bude moderovat Martin Čermák ze studia na Hradčanském náměstí. Ve 14:00 pak začne čtvrthodinové mimořádné vysílání, v němž budou štáby monitorovat otevření volebních místností, včetně vstupů z regionů.

„Vrchol volebního vysílání TV Nova nastane 14. ledna, kdy ve 13:00 spustíme sledování volebních výsledků v mimořádném živém kontinuálním vysílání. Součástí bude prezentace samotných výsledků či rozhovory s exkluzivními hosty. Kolem páté hodiny odpolední bychom již měli vědět výsledky,“ popsal Kratochvíl.

Zpravodajství TV Nova je připraveno i na případné druhé kolo voleb, kdy se 23. a 24. ledna uskuteční půlhodinové křížové rozhovory s oběma kandidáty, oba moderuje Rey Koranteng. Následující dny budou kopírovat program prvního kola, tedy velká debata kandidátů ve čtvrtek od 20:00, speciální ranní vysílání v pátek, sledování otevření volebních místností a monitoring a komentování výsledků jak na TV Nova, tak na TN Live.

„Tato debata bude tou úplně poslední, která mezi kandidáty proběhne. I proto říkáme, že si prezidenta vyberete na Nově,“ uzavřel Houska. „Cesta na Hrad vyvrcholí 29. ledna, kdy odvysíláme od 20:00 hodinový rozhovor Báry Divišové a Reye Korantenga s nově zvoleným budoucím prezidentem České republiky,“ připomněl.