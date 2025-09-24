Nova Gold se změní na Nova Krimi, nebude chybět Columbo či Mentalista

V listopadu se ze stanice Nova Gold stane Nova Krimi. Změna přinese vedle nového názvu i jiný vizuální styl. Televize tak reaguje na úspěch programové nabídky Nova Gold, kde se oblibě diváků těší především klasické kriminální příběhy. Diváci se nemusí o nic starat, stanice se přejmenuje automaticky.

Nova slaví 30 let a při této příležitosti představila novou vizuální identitu hlavní stanice TV Nova. Hlavním grafickým prvkem se stává tzv. nekonečná smyčka, která tak nahrazuje dosavadní spirálu a bude se prolínat veškerými vizuálními výstupy televize | foto: TV Nova

„Naší strategií je budovat značky, které mají jasnou identitu a silný vztah s divákem. Nova Krimi je přirozenou odpovědí na rostoucí poptávku po osvědčeném obsahu na lineárních kanálech, který naše diváky baví,“ uvedl generální ředitel Novy Daniel Grunt.

Nova Krimi chystá na podzim detektivní sestavu, která podle televize potěší fanoušky klasické krimi. Diváci se mohou těšit například na seriály Columbo, Kriminálka Las Vegas, Inspector George Gently, Dr. House, Můj přítel Monk, Mentalista, Myšlenky zločince, Médium nebo Zákon a pořádek: Útvar pro zvláštní oběti.

Televizní noviny zjednodušují logo, změní se i další grafické prvky

„Programová nabídka Nova Krimi přináší pestrou škálu detektivních příběhů s výraznými vyšetřovateli a jejich odlišnými styly a metodami. V každé epizodě kriminální případ vyřeší a diváky baví sledovat, jak je postupně rozplétají až k napínavému závěru,“ dodala programová ředitelka Novy Silvia Majeská.

Novou vizuální podobu stanice televize představí později. Komunikace značky se zaměří na svérázné a oblíbené detektivy.

