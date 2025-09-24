Nova Gold se změní na Nova Krimi, nebude chybět Columbo či Mentalista

„Naší strategií je budovat značky, které mají jasnou identitu a silný vztah s divákem. Nova Krimi je přirozenou odpovědí na rostoucí poptávku po osvědčeném obsahu na lineárních kanálech, který naše diváky baví,“ uvedl generální ředitel Novy Daniel Grunt.
Nova Krimi chystá na podzim detektivní sestavu, která podle televize potěší fanoušky klasické krimi. Diváci se mohou těšit například na seriály Columbo, Kriminálka Las Vegas, Inspector George Gently, Dr. House, Můj přítel Monk, Mentalista, Myšlenky zločince, Médium nebo Zákon a pořádek: Útvar pro zvláštní oběti.
„Programová nabídka Nova Krimi přináší pestrou škálu detektivních příběhů s výraznými vyšetřovateli a jejich odlišnými styly a metodami. V každé epizodě kriminální případ vyřeší a diváky baví sledovat, jak je postupně rozplétají až k napínavému závěru,“ dodala programová ředitelka Novy Silvia Majeská.
Novou vizuální podobu stanice televize představí později. Komunikace značky se zaměří na svérázné a oblíbené detektivy.