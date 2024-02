Nova slaví třicetiny. Sešli se bývalí moderátoři, Železný vzpomínal v Na lovu

Vědomostní soutěž Na lovu: 30 let s Novou připomněla úspěšné formáty televizní zábavy za posledních 30 let. Nedělní narozeninový díl si nenechalo ujít 35 procent diváků v cílové skupině 15-54, kteří byli v tu dobu u obrazovek. V širší cílové skupině 4+ pak soutěž pod taktovkou Ondřeje Sokola sledovalo 915 tisíc diváků.

Běžně v Na lovu proti obávanému lovci stojí čtyři soutěžící. V narozeninovém speciálu se mu postavilo dvojnásobek osobností. „Bylo hezké vidět ten zástup hvězd Novy k oslavě třiceti let. My jsme se pokusili vytvořit dvojice, aby spolupracovaly a pomáhaly si, což se dost často projevilo tak, že se posílaly ke dnu. Z mého pohledu to bylo velmi zábavné,“ shrnul moderátor Ondřej Sokol.

Navíc byl tento díl výjimečný, protože v něm vystoupili dva generální ředitelé Novy, současný Daniel Grunt a historicky první Vladimír Železný.

V rámci oslav se rovněž potkali bývalí moderátoři a reportéři Novy a společně se podívali na narozeninové Televizní noviny, které tentokrát byly ve speciálním retro studiu. Nedělní večerní zpravodajství oslovilo 41,92 procent diváků v kategorii 15-54 u televizních obrazovek. V širší cílové skupině 4+ pak Televizní noviny přilákaly k obrazovkám 1,349 milionu diváků.

Skupina Nova v neděli večer v hlavním vysílacím čase zaujala 38,30 procent diváků v cílové skupině 15-54 u televizních obrazovek a ovládla tak nedělní večer.