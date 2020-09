Nova v dokumentu zachytila příběhy lidí, kteří bojovali s koronavirem

„Natáčeli jsme ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze a také v Alzheimercentru v Ostravě. Měli jsme exkluzivní přístup přímo k nakaženým, ke klientům i personálu, který nasazoval vlastní zdraví, aby zachránil ostatní,“ popsal režisér dokumentu Michal Kratochvíl.

Časosběrný dokument mapuje osudy zdravotníků, kteří v oblecích bojovali proti neviditelnému nepříteli, i příběh Alzheimercentra v Ostravě, kde ze 70 klientů 11 zemřelo, ale díky personálů se jich 59 podařilo uchránit.

„Náš dokument není o smrti, strachu a vyvolání paniky. Je to o příbězích lidí, kteří se s nemocí covid-19 skutečně setkali. Jejich stav si vyžadoval hospitalizaci. Dokonce jsme měli exkluzivní přístup k pacientovi s nejtěžším průběhem nemoci v Česku, který se z toho všeho dostal. Dojemný je pak příběh Alzheimercentra v Ostravě, kde jsme měli možnost mluvit i s klienty a ptát se jich, jak to vnímali oni. Jaké to bylo ztratit z kolektivu každého sedmého. A jak to prožíval personál, který klienty vnímá jako svoje babičky a dědečky. Je to jedinečná výpověď o zvláštní době,“ doplnil Kratochvíl.

Podle tvůrců diváci uvidí zpovědi lidí, kteří se s nemocí setkali tváří v tvář a teď mají co říct, jsou to příběhy, které dosud nikdo neslyšel. Dokument podle autorů sleduje boj o životy, boj s nemocí ale i sžívání se s novým normálem, ve kterém nyní všichni žijeme.

„Při natáčení jsme museli nosit stejné ochranné obleky jako zdravotníci. Jakmile jste si vše oblékli, tak jste nemohli na toaletu, nemohli jsme jíst. Byli jsme na tom stejně jako oni. Velkým přínosem pak bylo, že jsme si s režisérem Michalem Kratochvílem vše točili sami, tedy žádné velké štáby. I proto je výsledek tak autentický,“ připojil spoluautor scénáře Vladimír Hoť.

Dokument namluvila Tatiana Dyková a diváci ho na obrazovkách TV Nova uvidí v úterý 22. září od 21:50.

„Do projektu jsme šli na začátku bez jakéhokoliv scénáře, jen jsme věděli, že je důležité tuto dobu zachytit. A výsledek? Finální dokument je skvělou a unikátní výpovědí lidí, kteří nejsou jen statistickými čísly, ale mají tvář, jméno a vyprávějí jaké to je, se setkat s dosud neznámou nemocí. Zaposlouchat se do jejich výpovědí je velmi přínosné a donutí to člověka přemýšlet,“ uvedl ředitel zpravodajství Novy Kamil Houska.