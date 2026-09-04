„Během dvou dekád jsme dokázali flexibilně reagovat nejen na změny na trhu časopisů, ale také na rozmach online videoték,“ uvádí šéfredaktorka časopisu Daniela Prokopová.
„Na tento trend jsme jako první na trhu reagovali zařazením samostatné sekce Streaming, která se věnuje novinkám a tipům ze streamovacích platforem. Skutečnost, že si držíme status nejprodávanějšího televizního časopisu na trhu, dokazuje, že tištěný TV průvodce má v domácnostech stále své nezastupitelné místo,“ přidala.
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Media projekt: Tituly MAFRA oslovují 2,5 milionu čtenářů. MF DNES zůstává na špici
V rámci oslav 20. výročí připravuje redakce pro čtenáře pět speciálních narozeninových vydání s bonusovým obsahem a soutěžemi o ceny.
„Pro naše obchodní partnery představuje TV MAX stabilní a osvědčené médium, které dokáže dlouhodobě přinášet výsledky. Věřím, že i v dalších letech bude patřit mezi klíčové tituly našeho portfolia,“ dodal obchodní ředitel a člen představenstva MAFRA David Korn.
TV MAX každé dva týdny přináší televizní program více než padesáti stanic doplněný o denní tipy. Vedle toho nabízí exkluzivní profily zahraničních hvězd, rozhovory s domácími celebritami i novinky ze světa kinematografie.