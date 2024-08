Jaromír Soukup definitivně končí na TV Barrandov. Televize vyškrtla jeho pořady

„Není v tom nic osobního. Prostě je potřeba dělat v programu větší změny a získávat nové diváky. Jsme si vědomi toho, že část stávajících tím ztratíme, ale věříme, že těch, kteří přijdou za novým obsahem, bude víc,“ doplnil v rozhovoru pro Médiář Jan Čermák.

Jaromír Soukup v TV Barrandov moderoval řadu pořadů, například Na rovinu se Soukupem, Duel Jaromíra Soukupa či Vaření se Soukupem.

Čermák doplnil, že televize začíná s výrobou vlastních pořadů. „Jestli máme s něčím šanci, je to vlastní produkce. A český divák ji chce. Viz třeba naše Šťastná 7, to je dobře řemeslně udělaná jednoduchá soutěž. Rychle pochopíte pravidla a sám můžete tak trochu soutěžit, tipovat správné odpovědi. Dnes jsme přehlceni informacemi a divák od televize očekává hlavně oddech,“ řekl Čermák serveru.

Pro Novinky.cz Soukup doplnil, že pracuje na pořadech, které by se měly brzy objevit na několika jiných platformách. „Nevylučuji ani lineární televizní vysílání. Ostatně v příštích týdnech jej představím,“ slíbil serveru.

Firma Barrandov Televizní Studio, kterou vlastní společnost Empresa Media, v současnosti provozuje vysílání na stanicích TV Barrandov, Krimi Barrandov a Kino Barrandov. Ty měly v dubnu podle měření Asociace televizních organizací (ATO) podíl na sledovanosti 2,2 procenta mezi diváky staršími 15 let.

Na konci letošního února firma získala tříměsíční ochranu před věřiteli, kterým v té době dlužila 991 milionů korun. Následně soud v březnu schválil moratorium i pro firmu Media Master, která zajišťuje reklamu pro programy televize Barrandov.

Empresa Media rovněž vydává časopisy Týden, Sedmička, Interview a Instinkt.