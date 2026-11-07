Kdy bude letos Popelka? Vrací se na ČT, v Německu ji dávají už 15. listopadu

V Německu odvysílá pohádku Tři oříšky pro Popelku poprvé veřejnoprávní ARD na stanici Erste už v neděli 15. listopadu. Celkem pohádku Němci mohou vidět na veřejnoprávní televizi i na regionálních stanicích až do 6. ledna sedmnáctkrát. Například během Štědrého dne bude k vidění třikrát.
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Pro ty, kteří nechtějí nebo nemohou film sledovat v lineárním televizním vysílání, je pohádka k dispozici na platformě ARD-Mediathek od prvního data vysílání až do 12. ledna.
Navzdory pověsti, že Němci pouštějí Tři oříšky pro Popelku o Vánocích „neustále“, se za posledních dvanáct kompletních sezon počet držel v poměrně úzkém rozmezí 13 až 19 televizních vysílání za sezonu. Rekordních 19 repríz měla pohádka v sezonách 2020/21 a 2025/26.
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V Česku se vánoční klasika vrátila po dvouleté přestávce opět na obrazovky České televize. Předloni a loni pohádku měla na programu Televize Seznam.
„Pohádku Tři oříšky pro Popelku nabídneme na ČT1 ve čtvrtek 24. prosince krátce před devátou hodinou večerní a v sobotu 26. prosince kolem čtvrté hodiny odpolední. Oblíbená pohádka bude také po dobu sedmi dnů od Štědrého dne k dispozici v iVysílání České televize,“ uvedl za Českou televizi Radek Konečný.
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Pohádka, která vznikla ve spolupráci československých filmařů s kolegy z tehdejšího východního Německa, měla premiéru v kinech 16. listopadu 1973. Záhy se stala součástí vánočních svátků nejen u nás, ale i na Slovensku, v Německu, Norsku a dalších zemích. Tři oříšky pro Popelku se prodaly do více než třiceti zemí světa.
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Mezi největší fanoušky Popelky patří dlouhodobě Norové. Možná proto se této pohádce dostalo remaku právě od norských tvůrců. Tři přání pro Popelku vznikly v roce 2021.
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