Česká televize tuto vánoční klasiku uvádět nebude. „V letošním roce nebude Česká televize vysílat pohádku Tři oříšky pro Popelku. V budoucnu s návratem na obrazovky počítá,“ uvedl pro iDNES.cz tiskový mluvčí veřejnoprávní televize Michal Pleskot.
Stejně tak diváci tuto pohádku neuvidí letos na Primě. Televize Nova na otázku, zda bude vysílat Tři oříšky pro Popelku, neodpověděla s tím, že vánoční program bude zveřejňovat až později.
Loni poprvé legendární pohádku na Štědrý den neodvysílala žádná z tradičních televizních stanic, ale do svého programu ji získala Televize Seznam.
Pohádka měla premiéru v kinech 16. listopadu 1973. Záhy se stala součástí vánočních svátků nejen u nás, ale i na Slovensku, v Německu, Norsku a dalších zemích. Tři oříšky pro Popelku se prodaly do více než třiceti zemí světa.
Mezi největší fanoušky Popelky patří dlouhodobě Norové. Možná proto se této pohádce dostalo remaku právě od norských tvůrců. Tři přání pro Popelku vznikly v roce 2021.
Zatímco čeští diváci čekají, v sousedním Německu už mají jasno. Film, který vznikl ve spolupráci československých filmařů s kolegy z tehdejšího východního Německa, mají diváci možnost vidět v příštích dvou měsících celkem devatenáctkrát, poprvé už tuto neděli, naposledy na Tři krále. Film Václava Vorlíčka ze 70. let minulého století je v Německu, stejně jako v Česku, vánoční klasikou. Jen na Štědrý den ji tam odvysílají čtyři stanice.