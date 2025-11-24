Pohádka Tři oříšky pro Popelku opět chybí v programu ČT, Novy i Primy

  13:00
Nastává vánoční čas a s ním i tradiční televizní pohádky. Jednou z nejsledovanějších a nejoblíbenějších je Tři oříšky pro Popelku s Libuší Šafránkovou a Pavlem Trávníčkem. Ani letos se jí však diváci na Štědrý den nedočkají na žádné z hlavních stanic – České televizi, Nově ani Primě. Opět ji odvysílá Televize Seznam, informuje web Novinky.cz.

Pohádka se na Televizi Seznam objeví během svátků i letos. Stejně jako loni ji stanice uvedla na Štědrý den a včetně repríz ji tehdy zhlédlo přes 1,5 milionu diváků, uvedl server Novinky.cz.

Česká televize i Prima už dříve potvrdily, že ikonickou vánoční pohádku letos vysílat nebudou. Televize Nova svůj vánoční program teprve zveřejní.

Tři oříšky pro Popelku: Televize Čechy napínají, Němci už vědí, kdy pohádku uvidí

Pohádka měla premiéru v kinech 16. listopadu 1973 a brzy se stala nedílnou součástí vánočních svátků nejen v Česku, ale i na Slovensku, v Německu, Norsku a dalších zemích. Tři oříšky pro Popelku se prodaly do více než třiceti zemí světa.

Mezi její největší fanoušky dlouhodobě patří Norové, kteří v roce 2021 natočili remake Tři přání pro Popelku.

Velké oblibě se těší i v Německu, kde pohádku letos mohou diváci vidět celkem devatenáctkrát. Televize ji poprvé odvysílaly v polovině listopadu, naposledy poběží na Tři krále. Na Štědrý den ji mají v programu hned čtyři stanice.

Výstava ukáže královniny řasy

Na saském zámku Moritzburg, kde se pohádka natáčela, se minulý týden otevřela tradiční výstava věnovaná tomuto filmu. Návštěvníci ji mohou zhlédnout do 1. března příštího roku.

Letošní novinkou jsou nalepovací řasy královny, kterou ztvárnila letos zesnulá herečka Karin Leschová.

Poprvé si budou moci návštěvníci v jednom ze sálů i zatančit na hudbu z filmu. Aby byl dojem pohádkového plesu co nejvěrohodnější, mohou si zájemci vypůjčit kostýmy Popelky či prince. Originální Popelčiny plesové šaty ale zůstanou ve vitríně, stejně jako další kostýmy zapůjčené studii v Babelsbergu. K vidění je například také originální sedlo, kterým Popelka sedlala koně Juráška.

Zemřela představitelka královny z Tří oříšků, rok po premiéře se stáhla do ústraní

Výstava každoročně představuje řadu originálních rekvizit a kostýmů z natáčení. Filmoví fanoušci se tu mohou dozvědět i mnoho zajímavostí ze zákulisí. Pro české návštěvníky jsou opět připraveny popisky v češtině. Loni výstavu navštívilo zhruba 137 tisíc lidí.

Výstava o filmu Tři oříšky pro Popelku je v Moritzburgu v zimních měsících k vidění už od roku 2009.

Libuše Šafránková v pohádce Tři oříšky pro Popelku (1973)
Helena Růžičková coby Droběna v pohádce Tři oříšky pro Popelku (1973)
Pavel Trávníček a Libuše Šafránková v pohádce Tři oříšky pro Popelku (1973)
Karin Leschová v roli královny v pohádce Tři oříšky pro Popelku
