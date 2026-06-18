Manžel čekal podvod. Důchodkyně má 10 tisíc na dovolenou, vyhrát můžete i vy

Oznámení o výhře dokáže přinést obrovskou radost, ale občas i trochu počáteční nedůvěry. Své o tom ví nejnovější výherkyně Zdenka Podaná. „Oznámení mě zastihlo při mytí oken, mou radost však vzápětí narušil manžel. Tvrdil, že jde určitě o podvod, a nabádal mě, ať rychle hovor ukončím,“ směje se při vzpomínce na nedávný telefonát čerstvá důchodkyně z Hlinska. „To, že neměl pravdu, ho tentokrát ale opravdu potěšilo.“
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Soutěžní stránku
Nové životní tempo si výherkyně podle svých slov velmi užívá. „Zatím mne toto ‚povolání‘ docela baví. Kouzelné je, jak s manželem tvrdíme, že můžeme, ale nemusíme,“ popisuje svůj přístup. Nejraději se toulají českou přírodou a k rozhovoru dokonce připojili fotografii z letošního jarního výletu do Šilinkova dolu pod hradem Rychmburk. Zážitků z cest mají nespočet, nejvíce prý ovšem vzpomínají na ty lehce adrenalinové, které zažili v horách během bouřky.
A právě do hor se brzy vydají znovu, tentokrát i díky výhře. Štědrý voucher v hodnotě 10 000 Kč od portálu Travelking si totiž schovávají na podzimní cesty. „Příští týden sice vyrážíme do Adršpachu, tam už však poukaz neuplatním. Určitě si ale najdeme nějaký pěkný pobyt v září v českých horách. O něm jsme uvažovali a zatím naštěstí nestihli nic rezervovat,“ raduje se Zdenka Podaná s tím, že jim odměna výrazně usnadní plánování.
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Soutěž o 10 tisíc na dovolenou má první vítězku. Výhra putuje do Znojma
Zkusit štěstí můžete i vy
Zajímavostí je, že se paní Zdenka do podobných akcí zapojuje jen tehdy, když ji něčím opravdu zaujmou. O to víc ji potěšilo, že štěstí se usmálo právě na ni, ačkoliv je předplatitelkou iDNES Premium teprve velmi krátkou dobu.
Výherci týdenní výhry
|datum
|výhra
|jméno výherce
|10. 6.
|10 000 Kč
|Eva Bogdanová
Soutěž o 10 tisíc na dovolenou má první vítězku. Výhra putuje do Znojma
|17. 6.
|10 000 Kč
|Zdenka Podaná
Manžel myslel, že je to podvod. Důchodkyně vyhrála 10 tisíc na dovolenou, můžete i vy
|24. 6.
|10 000 Kč
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Soutěžit o dovolenou v hodnotě 10 tisíc korun může každý nový roční člen iDNES Premium, včetně těch, kteří v průběhu trvání akce přejdou z měsíční platby nebo si svůj stávající roční tarif prodlouží o další rok. Dalšími výherci se tak můžete stát i vy.