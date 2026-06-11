Soutěž o 10 tisíc na dovolenou má první vítězku. Výhra putuje do Znojma

„Konečně jsem něco vyhrála, to hnedka musím říct manželovi. Zrovna jsem na dovolené,“ zněla bezprostřední a upřímná reakce Evy Bogdanové do telefonu, když se o svém nečekaném štěstí dozvěděla. Následně své pocity popsala jako „nevěřící, avšak radostný úžas“.
Ačkoliv se do podobných akcí zapojuje pravidelně, z výhry se podle svých slov raduje úplně poprvé v životě. A jako majitelka a provozní penzionu ve Znojmě si chvíle klidu a odpočinku od každodenních starostí rozhodně zaslouží.
Od oblíbeného Sarajeva po plány u moře
Znojemská podnikatelka a dlouholetá čtenářka má k cestování velmi blízko. Mezi její dosud nejoblíbenější zážitky patří cesty po Bosně. „Sarajevo je místo, kam se od té doby ráda vracím,“ svěřila se.
Voucher v hodnotě 10 000 Kč od portálu Travelking.cz si ale podle všeho schová na jiný typ odpočinku. Své letní cestovatelské plány už má sice pevně dané a ani nečekaná odměna na nich aktuálně nic nezmění, o osudu štědrého poukazu má už ale teď naprosto jasno. „Už teď vím, že voucher použiji při další ‚mořské‘ dovolené,“ plánuje.
Články o přírodě i e-knihy zdarma
Eva Bogdanová patří mezi velmi věrné čtenářky, předplatné iDNES Premium využívá s drobnými přestávkami už od začátku služby. Na zpravodajském portálu ji nejvíce zajímají témata spojená právě s její největší vášní. „Čtu si nejraději o zajímavých místech, o cestování a přírodě,“ vyjmenovává. Vedle prémiových textů a rozhovorů pak z bohaté nabídky benefitů nejčastěji využívá možnost stahování e-knih zdarma.
Vyhrát můžete i vy
Soutěžní stránku
Každý, kdo si pořídí či prodlouží roční předplatné v iDNES Premium, vyplní kontaktní údaje a odsouhlasí soutěžní podmínky, se automaticky zařadí do slosování o nabitý voucher v hodnotě 10 000 Kč od cestovatelského portálu Travelking. Výherce se losuje každou středu. Každý má navíc možnost získat voucher v hodnotě 1 000 Kč, který lze uplatnit na Travelking.cz.
Výherci týdenní výhry
|datum
|výhra
|jméno výherce
|10. 6.
|10 000 Kč
|Eva Bogdanová
Soutěž o 10 tisíc na dovolenou má první vítězku. Výhra putuje do Znojma
|17. 6.
|10 000 Kč
|losujeme v 9:00
|24. 6.
|10 000 Kč
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