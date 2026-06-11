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Soutěž o 10 tisíc na dovolenou má první vítězku. Výhra putuje do Znojma

Autor:
  9:19
První z voucherů na dovolenou za 10 tisíc korun našel svou majitelku. V soutěži iDNES Premium se jí stala Eva Bogdanová, majitelka penzionu ze Znojma, kterou zpráva o štědré výhře zastihla příhodně přímo na jejích aktuálních cestách. O desetitisícový voucher s Travelking.cz se přitom hraje každý týden dál. Zapojit se mohou všichni noví i stávající roční předplatitelé.
Výherkyně soutěže s Travelkingem Eva Bogdanová

Výherkyně soutěže s Travelkingem Eva Bogdanová | foto: archiv Evy Bogdanové

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„Konečně jsem něco vyhrála, to hnedka musím říct manželovi. Zrovna jsem na dovolené,“ zněla bezprostřední a upřímná reakce Evy Bogdanové do telefonu, když se o svém nečekaném štěstí dozvěděla. Následně své pocity popsala jako „nevěřící, avšak radostný úžas“.

Ačkoliv se do podobných akcí zapojuje pravidelně, z výhry se podle svých slov raduje úplně poprvé v životě. A jako majitelka a provozní penzionu ve Znojmě si chvíle klidu a odpočinku od každodenních starostí rozhodně zaslouží.

Od oblíbeného Sarajeva po plány u moře

Znojemská podnikatelka a dlouholetá čtenářka má k cestování velmi blízko. Mezi její dosud nejoblíbenější zážitky patří cesty po Bosně. „Sarajevo je místo, kam se od té doby ráda vracím,“ svěřila se.

Voucher v hodnotě 10 000 Kč od portálu Travelking.cz si ale podle všeho schová na jiný typ odpočinku. Své letní cestovatelské plány už má sice pevně dané a ani nečekaná odměna na nich aktuálně nic nezmění, o osudu štědrého poukazu má už ale teď naprosto jasno. „Už teď vím, že voucher použiji při další ‚mořské‘ dovolené,“ plánuje.

Orientální bazar z 15. století je pulzujícím srdcem Sarajeva

Články o přírodě i e-knihy zdarma

Eva Bogdanová patří mezi velmi věrné čtenářky, předplatné iDNES Premium využívá s drobnými přestávkami už od začátku služby. Na zpravodajském portálu ji nejvíce zajímají témata spojená právě s její největší vášní. „Čtu si nejraději o zajímavých místech, o cestování a přírodě,“ vyjmenovává. Vedle prémiových textů a rozhovorů pak z bohaté nabídky benefitů nejčastěji využívá možnost stahování e-knih zdarma.

Vyhrát můžete i vy

Soutěžní stránku
o vouchery v hodnotě 10 000 Kč najdete zde

iDNES Premium rozdává 10 000 Kč na dovolenou

Každý, kdo si pořídí či prodlouží roční předplatné v iDNES Premium, vyplní kontaktní údaje a odsouhlasí soutěžní podmínky, se automaticky zařadí do slosování o nabitý voucher v hodnotě 10 000 Kč od cestovatelského portálu Travelking. Výherce se losuje každou středu. Každý má navíc možnost získat voucher v hodnotě 1 000 Kč, který lze uplatnit na Travelking.cz.

Výherci týdenní výhry

datum výhra jméno výherce
10. 6. 10 000 Kč Eva Bogdanová

Soutěž o 10 tisíc na dovolenou má první vítězku. Výhra putuje do Znojma
17. 6. 10 000 Kč losujeme v 9:00
24. 6. 10 000 Kč losujeme v 9:00

Roční předplatné iDNES Premium získáte v rámci této mimořádné akce za pouhých 690 Kč místo obvyklých 989 Kč. V přepočtu vás tak neomezené čtení vyjde na pouhých 58 korun měsíčně.

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