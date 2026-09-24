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Vyhrál už podruhé. Čtenář z Písku získal 10 tisíc na pobyt, zkuste štěstí i vy

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  17:06

Výherce soutěže Michal Bodnár | foto: archiv Michala Bodnára

Zpráva o výhře luxusního podzimního pobytu od portálu Travelking zastihla Michala Bodnára zcela nečekaně. Podle svých slov chvíli ani nevěděl, kde vlastně vyhrál. S rodinou se teď těší do hor. O voucher v hodnotě 10 000 Kč se v rámci mimořádné akce iDNES Premium hraje i nadále, šanci na podobné překvapení má každý nový roční předplatitel.
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Když zazvoní telefon a na druhém konci se ozve zpráva o výhře deseti tisíc korun na dovolenou, prvotní reakcí bývá často velké překvapení. Své o tom ví nejnovější výherce Michal Bodnár z Písku. „Byl jsem trochu zaskočený, překvapený a samozřejmě nadšený. V každodenním shonu mě taková informace opravdu zaskočila a chvíli mi trvalo, než mi došlo, v jaké soutěži jsem vlastně vyhrál,“ popisuje s úsměvem své první pocity.

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Přestože výhra přišla nečekaně, o tom, jak štědrý voucher uplatní, měl jihočeský vývojový pracovník v elektroprůmyslu poměrně rychle jasno. „Pokud má jít o podzimní pobyt, viděl bych to na nějaký wellness na horách,“ plánuje Bodnár. Zároveň dodává, že má nejraději aktivní dovolenou plnou pohybu, i když uznává, že rodinné cestování přináší své vlastní výzvy. „Způsob trávení dovolené se samozřejmě mění i s dětmi, které postupem času chtějí trochu jinou zábavu než jejich rodiče,“ směje se výherce.

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Soutěžní stránku
o vouchery v hodnotě 10 000 Kč najdete zde

Soutěž o 10 000 Kč na podzimní pobyty

Pan Bodnár je velmi aktivním a dlouholetým čtenářem. „iDNES Premium mám již řadu let a portál iDNES.cz čtu několikrát denně,“ přiznává. Jak sám říká, předplatné už pro něj není něčím navíc, ale naprostou nutností. „Premium už beru jako standardní součást služby, díky které mi nic nebrání v přečtení zajímavých článků.“ Vedle prémiových textů na webu si rád zalistuje i v časopisech a ze široké nabídky benefitů pravidelně využívá přístup k digitálnímu vydání týdeníku Téma.

K výhře deseti tisíc na pobyt mu podle všeho dopomohla i jeho soutěživá povaha. Jak sám prozradil, do akcí iDNES Premium se zapojuje velmi rád a pravidelně. Není to navíc poprvé, co se na něj usmálo štěstí – v minulosti si díky našim soutěžím odnesl například vstupenky na Světový pohár v boulderingu, který se konal na pražské Letné. Nyní ho čeká zasloužený odpočinek v horách.

Utečte před sychravým podzimem. 10 tipů na luxusní wellness pobyty a termály

Zkuste své štěstí i vy. U nás vyhrává každý

Podzimní soutěž s iDNES Premium o pobyty od Travelkingu pokračuje a vy se můžete stát dalším spokojeným výhercem. Pravidla jsou jednoduchá: stačí si do středy 30. září 2026 pořídit nebo prodloužit roční předplatné iDNES Premium, které je aktuálně v akci za 690 Kč (namísto obvyklých 989 Kč). Po vyplnění kontaktních údajů a odsouhlasení podmínek budete automaticky zařazeni do slosování.

V rámci akce se hraje o hlavní cenu v podobě voucheru na 10 000 Kč od cestovatelského portálu Travelking. Ať už vás lákají klidné horské toulky, relaxace v lázních nebo termály v zahraničí, poukaz vám pomůže zrealizovat dovolenou vašich snů.

Výherci týdenní výhry

datum výhra jméno výherce
23. 9. 10 000 Kč Michal Bodnár

Vyhrál už podruhé. Čtenář z Písku získal 10 tisíc na pobyt
30. 9. 10 000 Kč losujeme v 10:00

To nejlepší ale je, že v této soutěži získá odměnu naprosto každý. Všichni zapojení soutěžící, kteří neskončí na prvním místě, od nás automaticky obdrží garantovaný voucher v hodnotě 1 000 Kč. Získáte tak slevu na svou další cestu a navíc rok neomezeného čtení kvalitního zpravodajství v přepočtu za pouhých 58 korun měsíčně.

VSTUPTE DO SOUTĚŽE

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