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Do soutěží se nezapojuje, teď vyhrál 10 tisíc. Tisíc na dovolenou získáte i vy

Autor:
  14:38
Výherce soutěže s iDNES Premium, Jan Jiřík

Výherce soutěže s iDNES Premium, Jan Jiřík | foto: archiv

Výherce soutěže Michal Bodnár
Ilustrační obrázek
Ilustrační obrázek
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23 fotografií
Další desetitisícový voucher na dovolenou s portálem Travelking zná svého majitele. Stal se jím Jan Jiřík z Plzně, který se do soutěží běžně vůbec nezapojuje. Udělaná výjimka se mu ale tentokrát vyplatila. Ačkoliv velká soutěž již skončila, zkrátka nepřijdou ani další čtenáři. K ročnímu předplatnému iDNES Premium nyní získáte poukaz v hodnotě 1 000 Kč na libovolné pobyty.
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Do soutěží se běžně nezapojuje, a když už jednou udělá výjimku, hned je z toho hlavní cena. Jan Jiřík, další výherce desetitisícového voucheru od portálu Travelking, pracuje v managementu zahraniční výrobní společnosti v Plzni a zpráva o výhře ho pořádně zaskočila. „Samozřejmě jsem byl příjemně překvapen. Nestává se mi totiž často, že bych něco vyhrál. Účast v této soutěži byla opravdu výjimkou, a proto jsem nečekal, že los padne právě na mě,“ usmívá se spokojený čtenář.

Službu iDNES Premium přitom využívá již přibližně pět let. Dlouhodobě oceňuje především kvalitní žurnalistiku a předplatné si podle svých slov drží hlavně kvůli přístupu k zajímavým a prémiovým článkům. Nyní se mu věrnost vyplatila i nad rámec běžného čtení.

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Odpočinek v pohorkách nebo na běžkách

Získaný desetitisícový voucher s největší pravděpodobností nepadne na klasické letní lenošení na pláži. Jan Jiřík totiž dává přednost zcela jinému typu odpočinku. „Snažím se trávit dovolenou aktivně. V létě mě baví horské túry a v zimě zase běžky. Na konkrétní destinaci mi pak zas až tak nezáleží,“ vysvětluje svůj přístup k cestování.

Kde přesně nabytou výhru uplatní, zatím pevně rozhodnuto nemá. Bohatá nabídka portálu Travelking mu ovšem dává nespočet možností, jak aktivní pobyt zrealizovat. „Zatím ještě konkrétní plán nemám. Pravděpodobně ale strávím pár dní někde v horách,“ plánuje výherce.

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Hlavní soutěž o vouchery v hodnotě 10 000 Kč už své vítěze zná. Možnost zlevnit si další cestu ale zůstává otevřená i ostatním ročním předplatitelům iDNES Premium. Ti mohou získat poukaz v hodnotě 1 000 Kč na nákup u Travelking.cz.

Tentokrát rozhoduje roční předplatné, nikoli štěstí při losování. Tisícikorunový kód lze využít na pobytový nebo zážitkový balíček a snížit jím cenu objednávky. Nabídka tak může přijít vhod při plánování podzimního víkendu i dalších cest.

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Do hor, za odpočinkem i zážitky

Stejně jako výherce z Plzně mohou čtenáři vybírat pobyt v horách. Kdo dává přednost klidnějšímu programu, najde v nabídce také wellness a lázeňské pobyty. Další možností jsou zážitkové balíčky, které spojují ubytování se vstupenkami na atrakce.

Rozhodnutí tak nemusí začínat konkrétní destinací. Někdo hledá zázemí pro výlety, jiný odpočinek ve wellness nebo společný program pro rodinu. Poukaz lze uplatnit na kterýkoli z nabízených pobytových či zážitkových balíčků.

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Témata: Plzeň

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