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Roční iDNES Premium jen za 58 Kč měsíčně. Navíc hrajeme o podzimní pobyty za 10 tisíc

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  7:00
Soutěž o 10 000 Kč na podzimní pobyty

Soutěž o 10 000 Kč na podzimní pobyty | foto: iDNES.cz

Podzimní pobyty s Travelkingem
Podzimní pobyty s Travelkingem
Podzimní pobyty s Travelkingem
Podzimní pobyty s Travelkingem
5 fotografií
Sychravý podzim se blíží a my pro vás máme ideální recept, jak si ho maximálně zpříjemnit. Pořiďte si roční předplatné iDNES Premium za akční cenu 690 Kč a zapojte se do slosování o voucher na podzimní dovolenou s portálem Travelking v hodnotě 10 000 Kč. A co víc? U nás vyhrává každý! Všichni soutěžící od nás automaticky získají poukaz v hodnotě 1 000 Kč na svou další cestu.
VSTUPTE

Kvalitní zpravodajství, exkluzivní rozhovory a prémiový obsah máte nyní na dosah za bezkonkurenční cenu. Roční předplatné iDNES Premium získáte v rámci této mimořádné akce za pouhých 690 Kč místo obvyklých 989 Kč. V přepočtu vás tak neomezené čtení vyjde jen na 58 korun měsíčně.

Utečte před sychravým podzimem. 10 tipů na luxusní wellness pobyty a termály

Akce je připravena pro všechny nové roční předplatitele, ale snadno ji využijí i ti, kteří se rozhodnou přejít z měsíčního tarifu na ten roční. Pokud už roční předplatné máte, nepřijdete zkrátka – stačí si své členství v rámci akce prodloužit a všechny výhody, včetně možnosti jít do slosování, jsou vaše.

Podzimní pobyty s Travelkingem

Vyhrajte podzimní odpočinek. Losujeme dvakrát

Soutěžní stránka s kompletními pravidly je zde

Ke zlevněnému předplatnému se navíc váže atraktivní soutěž, která přichází v ten nejlepší možný čas. Letní vedra jsou pryč, turistické trasy se vylidnily a příroda hraje všemi barvami.

Každý, kdo si od 16. září do 30. září 2026 do 10 hodin pořídí či prodlouží roční členství, vyplní kontaktní údaje a odsouhlasí soutěžní podmínky, se automaticky zařadí do slosování o nabitý voucher v hodnotě 10 000 Kč od cestovatelského portálu Travelking. Ať už vás lákají klidné horské toulky v Česku, prohřívání se při wellness pobytech, proslulé maďarské termály nebo luxusní lázně, s tímto poukazem si podzimní relax poskládáte přesně podle sebe.

A to nejlepší? V této soutěži neprohrává nikdo. Úplně každý účastník získá jako poděkování garantovaný voucher v hodnotě 1 000 Kč.

Výherce hlavní ceny 10 000 Kč budeme losovat vždy ve středu v 10:00.

Výherci týdenní výhry

datum výhra jméno výherce
23. 9. 10 000 Kč losujeme v 10:00
30. 9. 10 000 Kč losujeme v 10:00

Platí zde přitom jednoduchá matematika – čím dříve do akce vstoupíte, tím vyšší je vaše šance na výhru. Pokud se zapojíte ještě před prvním termínem slosování (tedy do středy 23. září), vaše jméno bude v osudí rovnou třikrát. Nenechte si tuto příležitost utéct, zajistěte si prémiové čtení na celý rok a vyrazte za podzimními zážitky.

O portálu Travelking

Logo Travelking

Cestovatelský portál Travelking nabízí pobytové balíčky ve střední a jižní Evropě už 12 let. Tým vybírá ty nejzajímavější nabídky tak, aby pro vás bylo cestování dostupnější - ať už cenou nebo vzdáleností. Protože ty nejkrásnější cestovatelské vzpomínky nemusí vznikat jen daleko od domova.

Dnes patří Travelking k největším prodejcům pobytů ve střední Evropě a nabízí ubytování v desíti evropských zemích (mj. v Česku, na Slovensku, v Maďarsku, Polsku, Rakousku či Německu). Klíčovým milníkem byl rok 2022, kdy se Travelking spojil s německým partnerem Travelcircus, čímž se jeho nabídka významně rozšířila o unikátní zážitkové balíčky a vstupenky na nejrůznější evropské události.

Garance osobně ověřených pobytů

Pobyty označené nálepkou „Osobně ověřeno“ členové týmu sami navštívili a ručí za ně. Při testování detailně sledují tři hlavní kritéria:

  • Celkový dojem: Hodnotí se kvalita ubytování, přístup personálu i atraktivita okolního prostředí
  • Spokojenost se službami: Prověřuje se, zda zákazník skutečně obdrží vše, co je v balíčku slíbeno, a v jaké kvalitě
  • Návratnost: Zásadní otázka na závěr – vrátili by se sem testující rádi znovu? Pokud ano, pobyt mohou s klidným srdcem doporučit dál
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Roční iDNES Premium jen za 58 Kč měsíčně. Navíc hrajeme o podzimní pobyty za 10 tisíc

Soutěž o 10 000 Kč na podzimní pobyty

Sychravý podzim se blíží a my pro vás máme ideální recept, jak si ho maximálně zpříjemnit. Pořiďte si roční předplatné iDNES Premium za akční cenu 690 Kč a zapojte se do slosování o voucher na...

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