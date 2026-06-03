Roční iDNES Premium jen za 58 Kč měsíčně. Navíc hrajeme o letní dovolené za 10 tisíc

Kvalitní zpravodajství, exkluzivní rozhovory a prémiový obsah máte nyní na dosah za bezkonkurenční cenu. Roční předplatné iDNES Premium získáte v rámci této mimořádné akce za pouhých 690 Kč místo obvyklých 989 Kč. V přepočtu vás tak neomezené čtení vyjde na pouhých 58 korun měsíčně.
Akce je připravena pro všechny nové roční předplatitele, ale snadno ji využijí i ti, kteří se rozhodnou přejít z měsíčního tarifu na ten roční. Pokud už roční předplatné máte, nepřijdete zkrátka – stačí si své členství v rámci akce prodloužit a všechny výhody jsou vaše.
Vyhrajte dovolenou snů. Losujeme třikrát
Ke zlevněnému předplatnému se navíc váže atraktivní soutěž, která přichází v ten nejlepší možný čas – těsně před startem letní sezony.
Každý, kdo si pořídí či prodlouží roční členství, vyplní kontaktní údaje a odsouhlasí soutěžní podmínky, se automaticky zařadí do slosování o nabitý voucher v hodnotě 10 000 Kč od cestovatelského portálu Travelking. Ať už sníte o wellness pobytu, rodinné dovolené na horách nebo výletu k moři, s tímto poukazem si léto poskládáte přesně podle sebe.
Výherce budeme losovat vždy ve středu.
Výherci týdenní výhry
|datum
|výhra
|jméno výherce
|10. 6.
|10 000 Kč
|losujeme v 9:00
|17. 6.
|10 000 Kč
|losujeme v 9:00
|24. 6.
|10 000 Kč
|losujeme v 9:00
Platí zde přitom jednoduchá matematika – čím dříve do akce vstoupíte, tím vyšší je vaše šance na výhru. Pokud se zapojíte ještě před prvním termínem slosování (tedy do 10. června), vaše jméno bude v osudí rovnou třikrát. Nenechte si tuto příležitost utéct, zajistěte si prémiové čtení na celý rok a hrajte o letní dovolenou zdarma.
O portálu Travelking
Cestovatelský portál Travelking nabízí pobytové balíčky ve střední a jižní Evropě už 12 let. Tým vybírá ty nejzajímavější nabídky tak, aby pro vás bylo cestování dostupnější - ať už cenou nebo vzdáleností. Protože ty nejkrásnější cestovatelské vzpomínky nemusí vznikat jen daleko od domova.
Dnes patří Travelking k největším prodejcům pobytů ve střední Evropě a nabízí ubytování v devíti evropských zemích (mj. v Česku, na Slovensku, v Maďarsku, Polsku, Rakousku či Německu). Klíčovým milníkem byl rok 2022, kdy se Travelking spojil s německým partnerem Travelcircus, čímž se jeho nabídka významně rozšířila o unikátní zážitkové balíčky a vstupenky na nejrůznější evropské události.
Garance osobně ověřených pobytů
Pobyty označené nálepkou „Osobně ověřeno“ členové týmu sami navštívili a ručí za ně. Při testování detailně sledují tři hlavní kritéria: