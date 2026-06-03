Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Roční iDNES Premium jen za 58 Kč měsíčně. Navíc hrajeme o letní dovolené za 10 tisíc

Autor:
  6:00
Léto klepe na dveře a my pro vás máme ideální příležitost, jak spojit prémiové čtení s plánováním vytouženého odpočinku. Pořiďte si roční předplatné iDNES Premium za akční cenu 690 Kč a zapojte se do slosování o voucher na dovolenou s Travelkingem v hodnotě 10 000 Kč. Čím dříve do soutěže vstoupíte, tím větší šanci na výhru získáte.
iDNES Premium rozdává 10 000 Kč na dovolenou

iDNES Premium rozdává 10 000 Kč na dovolenou | foto: iDNES.cz

Objevte krásy Šumavy
Polské Krkonoše
Filmová studia Hry o trůny v Irsku
Filmová studia Hry o trůny v Irsku
18 fotografií
VSTUPTE

Kvalitní zpravodajství, exkluzivní rozhovory a prémiový obsah máte nyní na dosah za bezkonkurenční cenu. Roční předplatné iDNES Premium získáte v rámci této mimořádné akce za pouhých 690 Kč místo obvyklých 989 Kč. V přepočtu vás tak neomezené čtení vyjde na pouhých 58 korun měsíčně.

Akce je připravena pro všechny nové roční předplatitele, ale snadno ji využijí i ti, kteří se rozhodnou přejít z měsíčního tarifu na ten roční. Pokud už roční předplatné máte, nepřijdete zkrátka – stačí si své členství v rámci akce prodloužit a všechny výhody jsou vaše.

Filmová studia Hry o trůny v Irsku

Vyhrajte dovolenou snů. Losujeme třikrát

Ke zlevněnému předplatnému se navíc váže atraktivní soutěž, která přichází v ten nejlepší možný čas – těsně před startem letní sezony.

Každý, kdo si pořídí či prodlouží roční členství, vyplní kontaktní údaje a odsouhlasí soutěžní podmínky, se automaticky zařadí do slosování o nabitý voucher v hodnotě 10 000 Kč od cestovatelského portálu Travelking. Ať už sníte o wellness pobytu, rodinné dovolené na horách nebo výletu k moři, s tímto poukazem si léto poskládáte přesně podle sebe.

Výherce budeme losovat vždy ve středu.

Výherci týdenní výhry

datum výhra jméno výherce
10. 6. 10 000 Kč losujeme v 9:00
17. 6. 10 000 Kč losujeme v 9:00
24. 6. 10 000 Kč losujeme v 9:00

Platí zde přitom jednoduchá matematika – čím dříve do akce vstoupíte, tím vyšší je vaše šance na výhru. Pokud se zapojíte ještě před prvním termínem slosování (tedy do 10. června), vaše jméno bude v osudí rovnou třikrát. Nenechte si tuto příležitost utéct, zajistěte si prémiové čtení na celý rok a hrajte o letní dovolenou zdarma.

O portálu Travelking

Logo Travelking

Cestovatelský portál Travelking nabízí pobytové balíčky ve střední a jižní Evropě už 12 let. Tým vybírá ty nejzajímavější nabídky tak, aby pro vás bylo cestování dostupnější - ať už cenou nebo vzdáleností. Protože ty nejkrásnější cestovatelské vzpomínky nemusí vznikat jen daleko od domova.

Dnes patří Travelking k největším prodejcům pobytů ve střední Evropě a nabízí ubytování v devíti evropských zemích (mj. v Česku, na Slovensku, v Maďarsku, Polsku, Rakousku či Německu). Klíčovým milníkem byl rok 2022, kdy se Travelking spojil s německým partnerem Travelcircus, čímž se jeho nabídka významně rozšířila o unikátní zážitkové balíčky a vstupenky na nejrůznější evropské události.

Garance osobně ověřených pobytů

Pobyty označené nálepkou „Osobně ověřeno“ členové týmu sami navštívili a ručí za ně. Při testování detailně sledují tři hlavní kritéria:

  • Celkový dojem: Hodnotí se kvalita ubytování, přístup personálu i atraktivita okolního prostředí
  • Spokojenost se službami: Prověřuje se, zda zákazník skutečně obdrží vše, co je v balíčku slíbeno, a v jaké kvalitě
  • Návratnost: Zásadní otázka na závěr – vrátili by se sem testující rádi znovu? Pokud ano, pobyt mohou s klidným srdcem doporučit dál
VSTUPTE

Nejčtenější

Co vám vadí, sedláci? Nájezd amerických pickupů zaskočil vesnici, létala ostrá slova

Zhruba 15 až 20 RAM vozů zaparkovalo na návsi v Holašovicích. (30. května 2026)

Klaksony místo venkovské pohody. Desítky amerických pickupů RAM vjely v sobotu bez ohlášení na náves v Holašovicích na Budějovicku, které jsou památkou UNESCO. Místní mluví o porušování pravidel i...

Pražané mají nové místo klidu. Natrvalo se otevřela zahrada slavné vily

Zahrada pražské Rothmayerovy vily se otevřela veřejnosti. (27. května 2026)

Praha získala další klidné zákoutí, kam lze uniknout před ruchem města. Muzeum Prahy otevřelo veřejnosti zahradu Rothmayerovy vily v Praze 6. Návštěvníci tu najdou stín, ticho, umělecké sklo i...

Školní výlet na Pálavu skončil tragédií. Smrt 32 dětí je citlivá i po 90 letech

Hroby v Rakvicích projdou pečlivou rekonstrukcí. Bude na ni dohlížet...

Školní výlet na nedalekou Pálavu skončil v roce 1936 strašlivou tragédií. Při plavbě přes rozbouřenou Dyji se utopilo 32 žáků místní školy, kterým bylo 8 až 10 let. Dodnes je to pro obec Rakvice...

Usměvavý Feri opustil vězení. Prozradil, kam teď zamíří

Exposlanec Dominik Feri opouští teplickou věznici po úspěšné žádosti o...

Exposlanec Dominik Feri dnes po 15:30 opustil brány teplické věznice. Tamní soud totiž pravomocně vyhověl jeho žádosti o podmíněné propuštění. Za mřížemi si odpykal dvě třetiny z tříletého trestu za...

Jatka, nebo tradice? Na Faerech zabili za jediný den 700 kytovců, zadrželi Čecha

Rybáři na Faerských ostrovech zabili během jediného dne přes 700 delfínů a...

Rybáři na Faerských ostrovech zabili během jediného dne přes 700 delfínů a velryb při tradičních lovech známých jako Grindadráp. Policie při dokumentování zásahu zadržela dva dobrovolníky organizace...

USA odrazily íránské raketové i dronové útoky. Následně udeřily na ostrov Kešm

Írán útočí drony na americké základny na Blízkém východě (6. března 2026)

Americké ozbrojené síly odrazily íránské raketové a dronové útoky na Kuvajt a Bahrajn a provedly obranné údery na cíle na íránském ostrově Kešm. Na síti X to ve středu oznámilo oblastní velitelství...

3. června 2026  1:51,  aktualizováno  6:20

Nová EET nebude nutit tisknout účtenky a stačit bude jen chytrý telefon

Ministryně financí Alena Schillerová na tiskové konferenci poslaneckého klubu...

Poslanci začnou jednat o návratu elektronické evidence tržeb. „Nový systém nebude nutit podnikatele tisknout účtenky ani pořizovat drahá zařízení. Nejmenším živnostníkům stát nabídne aplikaci zdarma,...

3. června 2026  6:07

Roční iDNES Premium jen za 58 Kč měsíčně. Navíc hrajeme o letní dovolené za 10 tisíc

iDNES Premium rozdává 10 000 Kč na dovolenou

Léto klepe na dveře a my pro vás máme ideální příležitost, jak spojit prémiové čtení s plánováním vytouženého odpočinku. Pořiďte si roční předplatné iDNES Premium za akční cenu 690 Kč a zapojte se do...

3. června 2026

Čubička beze mě pláče, na mrtvoly kašlu! Co vyplynulo z dopisů vraha Vocáska

Premium
Zdeněk Vocásek zatím o propuštění žádá marně.

Kdo je Zdeněk Navrátil, dříve Vocásek? Nejdéle vězněný Čech. Muž, který jen o vlásek unikl trestu smrti. Dvojnásobný vrah, který má na svědomí i další vražedný pokus. A také pětašedesátiletý senior,...

3. června 2026  5:30

Legendární českou porcelánkou hýbe akcionář z Hongkongu, likvidace mu neprošla

Český porcelán z Dubí

Český porcelán Dubí ustál hlasování valné hromady o likvidaci. Výrobce porcelánu, jehož tradice sahá až do roku 1864 a který je navíc světově proslulý výrobou ručně malovaného českého originálního...

3. června 2026  5:15

Poslanci budou jednat o tom, kdo má pomoci lidem ohroženým bytovou nouzí

Schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku je Zuzana Mrázová a Alena Schillerová...

Přesun části pravomocí týkajících se pomoci lidem ohroženým bytovou nouzí z obcí na úřady práce budou projednávat poslanci. Jednání o tom minulý týden přerušili. Opozice s návrhem vládní koalice...

3. června 2026

Boj o zkratku v Brně. Uzavření brány prodlouží cestu na více než desetinásobek

Průchod s bránou sloužící jako zkratka z historického centra Brna do parku...

Jako zkratka slouží mnoha lidem v centru Brna průchod z ulice Běhounská do parku Danuše Muzikářové poblíž Janáčkova divadla. Jenže tato využívaná propojka je už delší dobu předmětem sporů mezi...

3. června 2026  4:37

Na český trh míří gastroaplikace Futrumi. Sází na doporučení lidí od fochu

Aplikace Futrumi slibuje tipy od kuchařů, cukrářů, baristů nebo majitelů...

Česká gastronomická scéna se rozrůstá o další projekt. Vedle Gastromapy Lukáše Hejlíka a průvodce Tom’s Gastro Guide Tomáše Jilíka přichází i aplikace Futrumi, za kterou stojí dva podnikatelé z Brna....

3. června 2026

ČEZ má zelenou pro rozdělení firmy. Analytici předpovídají, co to udělá s akciemi

Premium
ilustrační snímek

ČEZ může začít s procesem vyčlenění nevýrobní části firmy do nové dceřiné společnosti. Cílem nového podniku je získat flexibilnější financování. Peníze pak bude možné využít i na výkup minoritních...

3. června 2026

Když roboti tvoří. Tipy na AI nástroje pro „kreativce“

ilustrační snímek

Umělá inteligence si hledá cestu do pracovních počítačů mnoha profesí. A nejsou to jen chatboty jako Gemini nebo ChatGPT. Chcete třeba rychle vytvořit skvělou grafiku, obrázek nebo video? Vybrali...

3. června 2026

Život hogo fogo a obchod se ženami. Proč influencer Kajumi skončil ve vazbě

Premium
Moje Lambo. Adam Kajumi se rád předváděl se sportovními auty a krásnými dívkami.

Jeden z nejznámějších českých influencerů Adam Kajumi žil velmi okázalý život: jezdil v růžovém lamborghini s espézetkou, která v angličtině zní jako „není pro děvky“, fotografoval se s drahými auty,...

3. června 2026

Ukrajinský teror vytvořil nový model války, toto je odveta, říká Kreml o útoku na Kyjev

Sledujeme online
Ruský útok na Kyjev a jeho následky (2. června 2026)

Kreml označil poslední ukrajinské údery za teroristické činy, vytvářejí podle něj nový model války. Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov se tak vyjádřil po ruských útocích z noci na úterý, které...

2. června 2026  13:02,  aktualizováno  22:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.