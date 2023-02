Toulavá kamera zve na výlety po Česku už dvacet let

První díl Toulavé kamery se vysílal 2. února roku 2003. Po dvou dekádách na obrazovce už má na kontě šest tisíc reportáží a zhruba pět set odvysílaných hodin.

„V roce 1999 jsem začala moderovat hlavní zpravodajskou relaci ČT Události a musela jsem přestat točit v terénu. Cítila jsem se tvůrčím způsobem nevyužitá, protože jsem byla zvyklá denně brázdit naši zemi křížem krážem. Navíc jsem měla pocit, že zprávy jsou často plné negativních informací a těch pozitivních je v nich jako šafránu,“ svěřila se autorka a moderátorka pořadu Iveta Toušlová.

„Lidé se ale také potřebují z něčeho radovat, potěšit, být na něco pyšní. Začala jsme si proto ‚hrát‘ a stvořila námět na Toulavku. Na realizaci jsme měli pouhé tři měsíce! Byl to závod s časem, ale, jak vidno, vyplatil se,“ doplnila Toušlová.

„Slýchávali jsme spíš názory, že Toulavka dlouhého trvání mít nebude, proč taky, když je ta naše vlast tak malá, provinční, nezajímavá... Opravdu, i to padlo. Já jsem, navzdory všem škarohlídům, věřil, že pořad nebude mít jepičí život, nicméně ‚dvacetiny‘ mě ohromily,“ připojil její moderátorský kolega Josef Maršál.

Na tvorbě reportáží se podílí dvacet pět štábů napříč Českem. „Míst a zajímavých lidí je určitě ještě dost. Naši spolupracovníci v regionech často objevují něco, co v našem pořadu ještě nebylo. Také se nám s tipy na natáčení ozývá spousta diváků, což je pro nás při výběru témat velmi důležité. Prostě se neustále přesvědčujeme o tom, jakým bohatstvím se v tomhle ohledu pyšníme, a moc náš těší, že ho pomáháme divákům objevovat,“ popsala Toušlová.

Dodala, že Toulavá kamera je přesně ten typ pořadu, který člověk musí dělat srdcem. „Bez toho by to nešlo. Na výsledku je to znát a diváci to cítí. Tahle nejsilnější lidská emoce se totiž ničím ošidit nedá, natož nahradit,“ míní.

Cestovatelský pořad Toulavá kamera veřejnoprávní televize vysílá pravidelně v neděli dopoledne, v tomto čase odvysílala do konce roku 2022 celkem 1 009 epizod klasického formátu.

Historicky nejsledovanější díl s průměrnou sledovaností milion diváků v cílové skupině 15+ televize odvysílala 21. března 2021. Průměrná sledovanost na díl za celou dobu vysílání je 564 tisíc diváků v kategorii 15+ a 35,44 %, sledovanost za posledních dvacet let podle ČT setrvale roste a nejvyšší byla v roce 2021 a to 738 tisíc (40,41 %).

Diváci mohli vidět i speciální díly: Toulavá kamera – Za rodinným stříbrem, Toulavá kamera na venkově, Toulavá kamera ochutnává Česko, Toulavá kamera vychutnává Česko, Toulavá kamera vychutnává Slovensko, Toulky za cechy a řemesly a Toulky Českem budoucnosti.

Pořad má od roku 2005 i knižní podobu. Nejnovější, třicátý pátý, díl vydala Edice ČT na sklonku minulého roku.

Toulavá kamera se může pochlubit i jedenácti oceněními v kategorii televize ze soutěže PRIX NON PEREANT – Média na pomoc památkám včetně hlavní ceny, kterou získala v loňském XXV. ročníku nebo GRAND PRIX z filmového festivalu s cestovatelskou tématikou Tourfilm. V roce 2010 získala také GRAND PRIX ministra pro místní rozvoj za soustavnou a úspěšnou propagaci cestovního ruchu České republiky.