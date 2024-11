Volební vysílání je jako sportovní přenos, míní Tomáš Vojáček ze CNN Prima News

Co všechno chystáte k americkým prezidentským volbám?

Chystáme toho hrozně moc. Pro nás to bude rozhodně nejkomplexnější vysílání k pokrytí zahraniční události a zahraničních voleb od startu stanice. Tahle rozsáhlé vysílání k pokrytí zahraniční události jsme myslím ještě nedělali. Vše je rozložené do několika různých pořadů, bodů, media plán je poměrně komplexní.

Už na začátku jsme si řekli, že nejlepší ukázka, nejlepší trailer, na to, jak bude vypadat vysílání k americkým volbám, je to vysílat. Tím pádem jsme investovali hodně času a práce, abychom trošku předběhli sami sebe a konkurenci. Řekli jsme si, pojďme do toho teď šlápnout, protože divák, aby měl představu, jak budou vypadat naše prezidentské volby, tak nejlepší ochutnávka, kterou může dostat, bude, když uvidí Superúterý (den, kdy se rozhodují americké primárky, republikáni i demokraté hlasují během pár hodin v patnácti státech, poznámka redakce). Tak jsme už březnu připravili celonoční vysílání.

Co jste zjistili?

Osvědčilo se to a pro nás bylo velmi důležité zjištění, co a jak nám funguje. Udělali jsme například naprosto novou grafiku, která vychází z té americké na CNN. A naše vysílání bylo v Česku mezi zpravodajskými televizemi nejsledovanější. V CS 15+ jsme v noci dosáhli share 6,52 procenta. Navíc reakce diváků byly veskrze pozitivní.

Jak spolupracujete s domovskou CNN? „Vyšlapáváte“ si cestu sami nebo využíváte jejich zkušenosti?

Vyrábíme náš vlastní obsah a do toho si bereme to nejlepší z toho, co nám nabízí kolegové z americké CNN. Jsme v denním kontaktu s jejich plánovacím oddělením. Víme, co CNN ten den bude vysílat, kde má reportéry, víme, jaké reportáže půjdou ven, víme o tom, koho mají pozvaného do vysílání. My z toho můžeme pokrýt to, co budeme chtít, můžeme požádat o jejich reportéry.

Funguje to ale i obráceně od nás k nim, například jsme pro ně dělali rozhovor s prezidentem Petrem Pavlem nebo vysílali živě rozhovor o uprchlících s ministrem Janem Lipavským během začátku války na Ukrajině. Ale samozřejmě u velkých věcí, jako jsou třeba americké prezidentské volby, je ta možnost spolupráce výrazně vyšší.

Můžete být konkrétnější?

Teď si třeba bereme do vysílání tři exkluzivní dokumenty od CNN, Boj o Bílý dům: co chce Trump, Boj o Bílý dům: co chce Harrisová a třetí je Politické násilí v rámci kampaní ve Spojených státech. To je pohled na nebezpečný fenomén, který se v americké politice objevuje vlastně od revoluce proti Britům až po atentát na Trumpa přes další politicky motivované atentáty.

Kdy jste začali volební vysílání plánovat? Do toho už byly volby do Evropského parlamentu, krajské volby, dvě kola slovenských prezidentských voleb...

Plánovali jsme to zhruba od ledna, prakticky celý rok. Pro nás je samozřejmě důležitý boj o diváka a prvním ukazatelem, na kterém nám záleží, je kvalita našeho vlastního vysílání. Myslím si, že jsme divákům ukázali to, co jsme chtěli, že náš volební servis, naše práce s daty je na vysoké úrovni.

V případě amerických prezidentských voleb tak jako divák sledujete fascinující „sportovní utkání“, jehož výsledek má dopad na budoucnost nejen USA, ale i zbytku světa, včetně naší republiky ale zároveň založené na datech a na jejich vysvětlení.

Volby na CNN Prima News CNN Prima News připravuje mimořádně komplexní pokrytí celé volební noci ve Spojených státech i finální fáze předvolební kampaně. Do USA stanice vyslala šest reportérů. Do vysílání se tak budou z různých míst Spojených států hlásit: Daniel Konewka, Jakub Říha, Anna Kadavá, Barbora Zlatohlávková, Tomáš Kačmár a Filip Kalčák. Budou sledovat situaci zejména v takzvaných „swing states“, ale i ve volebních štábech obou kandidátů nebo v hlavním městě Washingtonu D.C., živě ze studia s výhledem přímo na Bílý dům. Do vysílání CNN Prima NEWS se opět zapojí živě i reportéři americké CNN napříč Spojenými státy.

Odkud ta data berete?

Využíváme datový servis od agentury AP. Ale máme třeba i exkluzivní průzkum nálady voličů v den voleb, který můžeme zveřejňovat ještě, než hlasování skončí. To se nám právě během Superúterý osvědčilo fantasticky. Využívali jsme exkluzivní výzkumy americké CNN třeba na téma: Je pro vás problém, pokud by byl prezidentský kandidát odsouzen? To už nějakým způsobem může napovědět, co je pro voliče zásadní a jak se ten závod bude vyvíjet.

Po tom, kdy je CNN zveřejnila, jsme je měli hned ve vysílání a tam to fungovalo skvěle. Znali jsme otázky, věděli jsme, na co se kolegové budou ptát. Doplnili jsme to konkrétními daty a byli jsme s tím venku do pár minut po nich. Pro českého diváka v češtině, ale s exkluzivními daty ze Spojených států.

Vy dostanete materiály v angličtině a překládáte je sami?

Máme vlastní šablony, vlastní grafiku, kterou jsme přiblížili na maximální možnou úroveň tomu, jak vypadá vysílání CNN. Tím pádem to, co vysílají oni, dokážeme poměrně snadno překlopit tak, aby to bylo rychlé, aby to bylo graficky co nejlepší a vlastně to na sebe lícovalo v případě, že se rozhodneme přebírat přímo vysílání CNN.

Pomáhá s překlady umělá inteligence?

Ne. Překládáme to u nás v redakci, zahraniční editoři, korektoři, tlumočníci a tak... Ty nástroje nejsou tak daleko, že bychom jim to svěřili, ale i kdyby tak potom nad tím stejně bude lidské oko.

Volební systém USA je proti našemu složitější, jde ho vysvětlit českému divákovi?

Je to komplexnější. Americké volby se svou dlouhou tradicí, kterou mají, jsou ale na vyprávění příběhů jednodušší než ty české, protože jsou tam zaběhlá místa, kde se volby rozhodují, jako Swing States (státy USA s vyrovnanou podporu demokratů a republikánů, poznámka redakce) nebo Battlegrounds. Je tam několik stovek let volebních výsledků a tradic, se kterými se to dá hrát.

Těžší jsou v tom, že u nás se moderátoři, zahraniční editoři a další museli naučit, kde ta místa jsou, kde se rozhoduje, jaké jsou tradice země, ve které nežijeme. Oni jsou ale naprosto skvělí a pracují s tím. My to vlastně převádíme do hry na českém písečku a pro naše diváky tak, abychom vysvětlovali, proč se, co děje, jak se to děje.

Jde tedy „naroubovat“ americké volby na ty v Česku, na to české prostředí.

Jde to, ale člověk musí s největší úctou a opatrností pracovat s daty. Když znáte data a máte data, na základě nich můžete vyprávět příběhy tak, aby byly pro diváky co nejuchopitelnější, aby se jich co nejvíce týkaly, aby se s tím dokázali diváci ztotožnit. A to je to, co nás zajímá a to, co my chceme. Kdo jde k volbám, potřebuje vědět co nejvíce informací a ten, kdo ví co nejvíc informací, tak chodí k volbám.

My se snažíme divákům nabídnout servis a volby nevyprávět jen plochým narativem, ale opravdu jít do detailních příběhů, které nejlépe ilustrují běžný život a vlastně i vyprávění toho „závodu“ je tímhle tím způsobem nejzajímavější.

U českých voleb se snažíme z těch amerických, kde je volební boj propracovaný do nejmenších detailů, čerpat, jak to převést na naše volby. U nás není zatím ještě možné, byť jsme se o to snažili, vytvořit „Swing States“ a „Battlegrounds“. Ale s analytiky z agentury STEM jsme po tom pátrali hodně intenzivně už v roce 2022 u komunálních voleb. Zjistili jsme, že statisticky dlouhodobě vychází třeba to, že jak dopadnou volby v Jihlavě, tak dopadnou volby v České republice, což je princip, který se u některých územních celků objevuje i ve vysílání amerických zpravodajských stanic.

Kromě toho už od voleb do Poslanecké sněmovny využíváme predikčních modelů agentury STEM, které nám umožňují znát vítěze voleb ještě před sečtením všech hlasů, což je, když to hodně zjednoduším opět podobný princip jako vyhlašování vítězů voleb v jednotlivých státech USA.

Kolik lidí se podílí na přípravě a potom i realizaci volebních speciálů?

Desítky. Desítky lidí, kteří pracují na různých pozicích, od datových analytiků přes reportéry v terénu, editory, grafiky, režiséry, kolegy z marketingu a z PR, kteří se snaží ten produkt, který my vyrábíme, dostat dál mezi diváky, aby viděli, proč je nejlepší, se koukat na nás. Máme tam korektory, krajské reportéry, domácí reportéry a samozřejmě moderátory...

Začínal jste jako televizní reportér, stýská se vám potom, když vidíte kolegy při práci? Je větší adrenalin vést tým a řídit přímé vysílání nebo byste radši stál za tím mikrofonem? Třeba v té Americe.

Já říkám, že vždycky, když začínáme vysílat, připadám si jako hokejový trenér se žvýkačkou na střídačce. Byl jsem reportérem v terénu, který u těch věcí byl, přes editora, který vydával pořady, jsem přešel k šéfeditorovi a šéfredaktorovi, který za vše přebírá odpovědnost.

A každého trenéra, který kdy ten sport dělal, tak ho v okamžiku, kdy se utkání hraje, nejvíc láká být na tom ledě a snažit se pomoct týmu. Já jsem se musel učit, učím se s tím pracovat a baví mě to hodně, chodit s tou žvýkačkou.

Vlastně už je to tak nachystané a všichni přesně vědí, co mají dělat. A každý odvádí nejlepší práci. Já už potom jen říkám doplňující věci, doplňující rady, jak bych to viděl ze své pozice a jako ten trenér se vše snažím nějakým způsobem zaštítit a potom všem říct, co se nám povedlo a co bychom příště mohli odehrát líp.

Během volební noci budete tady v televizi ve studiu?

Vždycky. Vždycky sleduju. Střídám to, někdy jsem v režii, ale pak se na to snažím dívat i z nadhledu, z kanceláře, abych věděl, jak to vidí diváci. Ten čas v režii utíká výrazně rychleji, když vidíte ten cvrkot kolem sebe, v režii, ve studiu, než když se dívám doma v kanceláři na televizi. Stejně si potom celé vysílání, těch šest až sedm hodin, v následujícím týdnu po volbách doma pustím a podívám se na něj znovu v klidu.

Je těžké podívat se na celou věc s odstupem, očima diváka?

My to zpravodajství neděláme pro sebe nebo proto, že nás to baví, a to nás samozřejmě baví. Jinak bychom to dělat nemohli, ale jsme spokojení, když to baví diváky, když oni od nás dostávají informace a my potom vidíme, že k nám přicházejí stále častěji a ve větším množství. Jsme rádi, že se to děje u těch nejdůležitějších událostí, které pokrýváme zejména v rámci mimořádného zpravodajství, předvolebních debat a speciálů, kde je zájem diváků největší. Ten skokový nárůst počtu diváků je pro nás hrozně důležitý.

Letos byly čtvery (včetně slovenských prezidentských) volby a příští rok budou jen jedny, nebudete se trochu nudit?

Nebudeme, příští rok jsou sněmovní volby, jsou jen jedny ale jsou mimořádně důležité. Už teď se bavíme s ředitelem zpravodajství Martinem Švehlákem a šéfrežisérem Adrianem Stojkovem o věcech, které chceme dělat k volbám do Poslanecké sněmovny. Americké prezidentské volby finišují, ale zároveň se už paralelně chystáme na ty sněmovní.

Máte za sebou spoustu speciálního vysílání nejen k volbám, ale třeba i ke korunovaci Karla III. potřebujete ještě tak dlouhou přípravu?

Pro nás bylo hodně důležité, když k nám v roce 2022 přijel Eric Sherling ze CNN, což je vlastně tvůrce toho nejlepšího volebního vysílání v CNN a tím pádem i na světě. Tehdy jsme začali dávat dohromady pokrytí českých prezidentských voleb. Přednesli jsme mu naše nápady, ukázali jsme mu studio a vlastně jsme nad tím seděli a vymysleli jsme ten koncept, který jsme potom představili v menší míře u komunálních voleb, ve větší míře u prezidentských voleb a který precizujeme dál a dál.

Stále ladíte?

Ano. Více využíváme naše dynamické studio, sžíváme se technologiemi a stavíme si tým, se kterým volby děláme. Tehdy Eric Sherling říkal: „Já nad tím sedím dlouho, ale mám velkou výhodu, že už 15 let volby připravuju prakticky se skoro stejným týmem, takže se nám to dobře ladí, ta chemie tam funguje.“ My vidíme, co nám zafungovalo tehdy, co bychom chtěli dělat dál. A už vlastně pět let děláme volební speciály také s víceméně stejným týmem. Patnáct už není tak daleko.

Máte tedy pocit, že to už všichni vědí, co dělat?

Myslím si, že ano, ale vždycky se člověk naučí něco nového. Jinak by nás to nebavilo. A určitě chceme vždy ještě přidat něco nového a přemýšlíme, kam to posunete dál. Jsme ale spokojení s tím, na jaké cestě jsme. Byli jsme se i podívat během doplňujících voleb přímo v CNN ve Washingtonu.

Byli jsme na zkouškách, byli jsme tam během vysílání, procházeli jsme, jakým způsobem technologicky fungují oni, kdo za co odpovídá. Chceme na tom dál pracovat, protože se pořád musíme posouvat dopředu a divákům musíme přinášet propracovanější a lepší věci a teď to chceme ukázat na amerických volbách.

V CNN vám pomohli vysílání vyladit, ale máte pak i zpětnou vazbu?

My společně rádi komunikujeme, obzvlášť u těchhle velkých projektů. Samozřejmě naše realita je jiná. To, co funguje v Americe, nebude fungovat stoprocentně v České republice. Ale shodli jsme se na tom, že důležitá je práce s daty. Prostě to volební vysílání musí být na nich založené. A shodli jsme se na tom, že americké prezidentské volby jsou sportovním utkáním, a tím nechci volby znevažovat, naopak, jsou jako fascinující sportovní utkání do poslední vteřiny, do sečtení posledního hlasu.

A volební vysílání tak vypadá, když se hraje fotbal nebo hokej, tak vás zajímá, jak se hraje ten zápas, kdo dává branky, kdo vede, kdo prohrává a kdo na konci toho zápasu zvítězí. V okamžiku, kdy se to sportovní klání děje, se věnujeme primárně výsledkům: kde, proč, jak a jak to dopadne.

Prostě přímý přenos?

Tak. A komentáře jsou spíš před a po, uvnitř, nebo přímo reagují na data, na trendy ve výsledcích. Nějakým způsobem tam být musí, aby ta data byla v kontextu, ale dokud se hraje, vysíláme sportovní utkání. Minutu po minutě, gól po gólu, do sečtení posledního hlasu. To je naše snaha, proč pracovat s těmi daty v kontextu tak, aby divák věděl, proč se, co děje, jak by to mohlo vypadat, aby sledoval opravdu sportovní utkání, zbytečně jsme ho nezatěžovali a byl napjatý, jak to skončí, protože o tom to je. Povídat si o tom, jak to utkání dopadlo, se snažíme nechat až v okamžiku, kdy je dohráno.

Do USA posíláte šest redaktorů, kde budou? A není to zbytečné, když máte k dispozici servis CNN?

Naši reportéři budou na různých místech, budeme pokrývat štáby obou dvou kandidátů. Budeme pokrývat Swing States, což znamená, že budeme určitě v Pensylvánii, která by měla být naprosto rozhodující. Budeme v Michiganu, Wisconsinu i v Nevadě či Arizoně. Samozřejmě víme, co bude dělat CNN a kde budou jejich reportéři a požádat o jejich živé vstupy. Jsme rádi za tu možnost, protože oni tomu dávají jejich kontext. My ale vysíláme americké volby v kontextu pro českého diváka. Nemůžeme čekat na to, co dostaneme, ale musíme se snažit vše co nejvíce přiblížit českým divákům. Já vždycky říkám, že zahraniční zpravodajství je velmi důležité, ale musí být nejen globální, ale primárně v českém kontextu. My si tak opravdu můžeme vybírat ty dobré věci jak rozinky z vánočky a postavit z toho produkt, který, doufáme, bude divák vnímat jako nejlepší.

Je potřeba volební vysílání zkoušet? Omezuje to pravidelný chod redakce?

Vezmu to trošku z jiného konce, ale dostanu se k tomu. Vždycky, když jsem byl v Americe, tak jsem byl fascinován jejich (CNN) Magic Wall. To je ta dotyková obrazovka, kterou jsme se už v roce 2020 snažili implementovat, ale když jsem to viděl tam a Johna Kinga, který je naprosto fenomenální moderátor, tak jsem si říkal, jak ji zakomponovat nejen do amerických voleb, ale i do českého vysílání. A když jsem pak viděl, jakým způsobem se toho od počátku chytil Petr Suchoň s dynamikou a jeho naprostou oddaností faktům, obrovským přehledem a schopností dát vše do kontextu, tak je to pro nás naprosto fantastická záležitost. Navíc v chemii s Terezií Tománkovou, která to dál rozebírá s hosty.

Myslím si, že pak divák dostává opravdu porci informací dobrou srozumitelnou formou od těch nejlepších lidí, které na to máme, což je pro nás naprosto zásadní pro fungování týmu. Moderátoři jsou opravdu tou klíčovou rolí. Oni naplňují a podílejí se aktivně na tom, co chceme dělat. Realizují to, co my si dáme na papír a zkoušíme. Je pak radost se na to koukat. Baví mě, když je vidím na zkouškách. A jsem rád, že tuhle inovaci úspěšně zapracováváme i do našeho každodenního zpravodajství.

Pro nás všechny to jsou speciální projekty věc, kterou děláme rádi, ale musíme u toho myslet i na běžný provoz. Kontinuální zpravodajství běží, Hlavní zprávy běží, Partie běží, všichni se věnují i svým kmenovým pořadů. Takže, hledáme na to volný čas různým způsobem a každý se na to připravuje vlastně dlouhodobě po svém a kontury to začne dostávat na zkouškách. Ten proces je dlouhý a pak se třeba v rámci dvou týdnů reálného zkoušení z něj stane ten produkt.

Téměř jako divadelní hra...

Televize je hodně o dojmech, je o show, je o formě a myslím si, že obsah je naprosto stěžejní, ale stejně tak je hodně důležitá forma, jakou se to divákovi pokusíte dát. A to je věc, na které nepřestaneme pracovat, kterou neustále zlepšujeme a která je pro nás klíčová. Proto je pro nás klíčová i spolupráce se CNN, protože jsem přesvědčený, že na světovém trhu nikdo nepracuje s obsahem vizuálně a formálně tak dobře jako americká CNN.